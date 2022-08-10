Чего Зеленский не знает о международном праве - 10.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Чего Зеленский не знает о международном праве
Чего Зеленский не знает о международном праве - 10.08.2022 Украина.ру
Чего Зеленский не знает о международном праве
Интерес к Украине, Владимиру Зеленскому резко падает в мире, появляется много критических статей в прессе, поэтому Зеленский хочет поддерживать такую русофобскую политику, заявил политолог в интервью Украина.ру.
2022-08-10T07:56
2022-08-10T07:56
спецоперация
марат баширов
украина
владимир зеленский
заявление
россия
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Я бы ему посоветовал почитать международное право, оно достаточно четко регулирует передвижение по миру всех, кто живет на этой планете - говорит эксперт.Зеленскому надо озаботиться тем, чтобы создать такие условия, чтобы украинцы начали возвращаться на родину, ведь, по данным ООН, 10 миллионов человек выехали из страны за последние 5 месяцев, и сколько еще до этого выехало - неизвестно, никто не считал - отметил Баширов.полную версию интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220809/1037451829.html
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марат баширов, украина, владимир зеленский, заявление, россия
Спецоперация, Марат Баширов, Украина, Владимир Зеленский, заявление, Россия

Чего Зеленский не знает о международном праве

07:56 10.08.2022
 
© Владимир Трефиловполитолог Марат Баширов
политолог Марат Баширов
© Владимир Трефилов
Читать в
Интерес к Украине, Владимиру Зеленскому резко падает в мире, появляется много критических статей в прессе, поэтому Зеленский хочет поддерживать такую русофобскую политику, заявил политолог в интервью Украина.ру.
Я бы ему посоветовал почитать международное право, оно достаточно четко регулирует передвижение по миру всех, кто живет на этой планете - говорит эксперт.
Там нет запретов. Есть визовые режимы, которые регулируют перемещение граждан между определенными государствами. Но это не режим запретов, никто не может запретить иранцу, например, подать на визу в Израиль, получить эту визу, если Израиль согласен, и туда приехать.
Марат Баширов
Марат Баширов
политолог
Зеленскому надо озаботиться тем, чтобы создать такие условия, чтобы украинцы начали возвращаться на родину, ведь, по данным ООН, 10 миллионов человек выехали из страны за последние 5 месяцев, и сколько еще до этого выехало - неизвестно, никто не считал - отметил Баширов.
полную версию интервью можно прочитать здесь.
Марат Баширов - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 15:03
Марат Баширов о требовании Зеленского не пускать россиян в страны Запада
 
СпецоперацияМарат БашировУкраинаВладимир ЗеленскийзаявлениеРоссия
 
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