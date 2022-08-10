https://ukraina.ru/20220810/1037469052.html
Чего Зеленский не знает о международном праве
Чего Зеленский не знает о международном праве - 10.08.2022 Украина.ру
Чего Зеленский не знает о международном праве
Интерес к Украине, Владимиру Зеленскому резко падает в мире, появляется много критических статей в прессе, поэтому Зеленский хочет поддерживать такую русофобскую политику, заявил политолог в интервью Украина.ру.
2022-08-10T07:56
2022-08-10T07:56
2022-08-10T07:56
спецоперация
марат баширов
украина
владимир зеленский
заявление
россия
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Я бы ему посоветовал почитать международное право, оно достаточно четко регулирует передвижение по миру всех, кто живет на этой планете - говорит эксперт.Зеленскому надо озаботиться тем, чтобы создать такие условия, чтобы украинцы начали возвращаться на родину, ведь, по данным ООН, 10 миллионов человек выехали из страны за последние 5 месяцев, и сколько еще до этого выехало - неизвестно, никто не считал - отметил Баширов.полную версию интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220809/1037451829.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
марат баширов, украина, владимир зеленский, заявление, россия
Спецоперация, Марат Баширов, Украина, Владимир Зеленский, заявление, Россия
Чего Зеленский не знает о международном праве
Интерес к Украине, Владимиру Зеленскому резко падает в мире, появляется много критических статей в прессе, поэтому Зеленский хочет поддерживать такую русофобскую политику, заявил политолог в интервью Украина.ру.
Я бы ему посоветовал почитать международное право, оно достаточно четко регулирует передвижение по миру всех, кто живет на этой планете - говорит эксперт.
Там нет запретов. Есть визовые режимы, которые регулируют перемещение граждан между определенными государствами. Но это не режим запретов, никто не может запретить иранцу, например, подать на визу в Израиль, получить эту визу, если Израиль согласен, и туда приехать.
Зеленскому надо озаботиться тем, чтобы создать такие условия, чтобы украинцы начали возвращаться на родину, ведь, по данным ООН, 10 миллионов человек выехали из страны за последние 5 месяцев, и сколько еще до этого выехало - неизвестно, никто не считал - отметил Баширов.
полную версию интервью можно прочитать здесь.