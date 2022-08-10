https://ukraina.ru/20220810/1037469052.html

Чего Зеленский не знает о международном праве

Чего Зеленский не знает о международном праве - 10.08.2022 Украина.ру

Чего Зеленский не знает о международном праве

Интерес к Украине, Владимиру Зеленскому резко падает в мире, появляется много критических статей в прессе, поэтому Зеленский хочет поддерживать такую русофобскую политику, заявил политолог в интервью Украина.ру.

2022-08-10T07:56

2022-08-10T07:56

2022-08-10T07:56

спецоперация

марат баширов

украина

владимир зеленский

заявление

россия

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Я бы ему посоветовал почитать международное право, оно достаточно четко регулирует передвижение по миру всех, кто живет на этой планете - говорит эксперт.Зеленскому надо озаботиться тем, чтобы создать такие условия, чтобы украинцы начали возвращаться на родину, ведь, по данным ООН, 10 миллионов человек выехали из страны за последние 5 месяцев, и сколько еще до этого выехало - неизвестно, никто не считал - отметил Баширов.полную версию интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220809/1037451829.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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марат баширов, украина, владимир зеленский, заявление, россия