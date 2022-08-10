https://ukraina.ru/20220810/1037503680.html

Европа жаждет правды об Украине. Но правду рубят на корню

Европа жаждет правды об Украине. Но правду рубят на корню - 10.08.2022 Украина.ру

Европа жаждет правды об Украине. Но правду рубят на корню

Украина.ру, 10.08.2022

2022-08-10T16:53

2022-08-10T16:53

2022-08-10T17:29

эксклюзив

украина

иносми

журналисты

amnesty international

дмитрий кулеба

цензура

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Информационное освещение — не менее важная составляющая военной спецоперации РФ на Украине, чем боевые действия. И в последнее время на этом направлении произошли заметные перемены. Мировая общественность хочет разобраться в причинах событий на Украине и узнать, что происходит в стране на самом деле. СМИ, в том числе западные, перестали транслировать только обвинения зарубежных политиков в адрес России в «нападении на Украину», провоцировании продовольственного и энергетического кризисов — люди в это уже не верят. СМИ начали показывать репортажи из освобождённых районов, давать слово местным жителям, которые благодарят российские войска и проклинают украинские власти, а также сдавшимся в плен националистам, которые рассказывают о бегстве офицерского состава ВСУ, бросившего их на произвол судьбы без еды и воды, и контрастирующим с этим хорошим отношением со стороны военных союзных сил и донбасских медиков.Увидеть и ужаснуться на всю жизнь9 августа группа иностранных журналистов и экспертов посетила Донбасс, чтобы своими глазами увидеть войну и мир в регионе. Представители Германии, Италии, Сербии, Китая, Северной Кореи, Сирии, Грузии, Никарагуа побывали в разгромленной ВСУ колонии в Еленовке, в СИЗО в Волновахском районе, где содержатся пленные бойцы националистического полка «Азов»*, а также на местных промышленных предприятиях и получили возможность задать все интересующие их вопросы экспертам. Некоторые из журналистов посетили Донбасс впервые, другие приезжают туда регулярно.Пленные «азовцы» рассказали о снаряде, пробившем крышу колонии в Еленовке, таким образом опровергнув утверждение украинских властей, что взрыв произошёл внутри здания.«Всё, что я читаю в западных СМИ, — неправда. Крыша очень тонкая, явно видно, что через эту крышу влетело в этот барак. Как сейчас ребята единогласно рассказывали, что был сначала взрыв с осколками, а потом прямое попадание. Я специально задал вопрос, "Киев официально говорит, что взрыв был изнутри", им не до смеха, но было видно, что они чуть не засмеялись. Восприятие на Западе совсем другое: повторяется киевская версия, что это был взрыв России, которая занимается расправой, совершила взрыв изнутри — хотя видно, что это не так, крыша лежит внутри барака», — сказал корреспондент немецкого портала Anti- Spiegel Томас Рёпер, для которого это восьмая поездка в Донбасс.Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова озвучила версию, почему украинская сторона так поступила: попавшие в плен националисты начали давать крайне неудобные показания, которые разоблачали преступные приказы, которые отдавали украинским войскам. Никонорова обратила особое внимание на тот факт, что размещение пленных именно в этой колонии было требованием Киева. То есть националистов умышленно отправили в непосредственную близость к театру боевых действий, в Еленовку, находящуюся в зоне доступа для вооружений. Как установили эксперты, удар по колонии нанесли из села Покровское.«Это чудовищное преступление — ударить по своим. Представленные здесь улики, если бы их показали западные коллеги и СМИ, я думаю, что общественное мнение резко изменилось бы», — заявил продюсер из Сербии, директор медиацентра Горан Шимпрага.Корреспондент китайского телеканала «Феникс TV» Лю Юй Гуан, который работал в Славянске, а в марте этого года получил ранение в Мариуполе, живёт в столице ДНР и недоумевает, почему ВСУ стреляют по районам, где нет никаких военных позиций, там только гражданское население. Происходящее он характеризует одним словом — преступление.В ЛНР иностранные гости посетили местные предприятия, в частности, шахту «Должанская-Капитальная», чтобы оценить промышленный потенциал региона.Корреспондент итальянского издания Libero Даниэль Дель Орко сказал в ходе поездки в ЛНР: «Мы приехали, чтобы увидеть, как республика справляется с трудностями и как Российская Федерация может помочь росту её экономики в непростой ситуации, в которой она находится, а также увидеть, что будет происходить в ближайшие недели, когда пройдёт референдум».Он подчёркивает, что одними поставками оружия, без дипломатических методов, конфликт урегулировать невозможно.«Я не впервые тут, я вижу, как всё идёт вперёд, может быть, не тем темпом, как должно быть, но всё равно молодцы. Я сам родом из Дамаска и знаю, что такое экономический кризис после военных действий, и то, что жизнь идёт вперёд — это большой плюс», — заявил корреспондент телеканала Al Arabia Абдель Абдулжавад.Сербские журналисты приехали в футболках с надписью «Za наших», потому что, по словам журналиста Николы Джовика, «власть и народ республики знают, что Россия борется и за Сербию, и за правду, и за мир».Несмотря на давление Запада, президент Сербии Александр Вучич отказался вводить антироссийские санкции и продолжил сотрудничество с Москвой, сохраняя при этом курс на вступление в Евросоюз.«Наши СМИ очень сильно нагнетают настроения против России и за Украину. Все эти восемь лет события в Донбассе очень плохо освещались. СМИ просто говорят про "русских сепаратистов" и всё. В начале спецоперации настроения среди немцев в отношении России были хуже, в марте-апреле против России было около 80%, то сейчас сократилось до 60%. Больше людей стали критично смотреть, единицы стали лучше информированы, что происходит. <...> С Донбассом уже давно всё понятно — для Запада он по-любому потерян. У людей здесь русская идентичность. Запад пытается ослабить Россию, стравливать восточных славян друг с другом», — заявил журналист из Германии Эмиль Карстенсен, который следит за украинским конфликтом с 2014 года.Аналитик римского Института высших геополитических исследований и смежных наук (IsAG), русист, журналист Элизео Бертолази приехал в Донбасс, чтобы снять документальный фильм «Люди без мира» совместно с петербургскими операторами.«Мы ищем разных людей, чтобы рассказать их истории. Постоянные бомбёжки. Чудовищные страдания. Как тебе объяснить? Строитель, врач, учитель, священник, музыкант. Самое важное, что у людей есть, — надежда. Надежда — это сила. <...> С самого начала мне было это важно. В аэропорту Донецка я был первым иностранным корреспондентом. Масштаб разрушений убивал меня, то и дело хватался за сердце. Поскольку видел этот красивейший аэропорт до начала войны, приземлялся здесь до 2014-го. Тогда был даже прямой рейс Бергамо — Донецк», — объяснил он в интервью «Российской газете».Бертолази рассказал, как его пригласили на ток-шоу в Италии. Руководство телеканала прекрасно знало его позицию и не хотело проблем, но продюсер всё-таки настоял. В итоге из 30-минутного интервью в эфир выдали видеоролик на 3 минуты.«Идёт информационная война. Причем абсолютно циничная и неприкрытая. Война — это же не только танк против танка. Я говорю европейцам: не верите на слово? Взгляните на снимки. Это не фейк», — подчеркнул итальянец.Об Украине Бертолази знает не понаслышке: в 2014 году он работал антропологом и в западной, и в восточной части страны, а в Киеве оказался в момент начала Евромайдана. Ему очень жаль, что той Украины, которая была раньше, больше нет.Сейчас в Италии, рассказывает журналист, украинские флаги везде, даже на государственных зданиях. Украинские беженцы кричат, устраивают митинги, хотя им предоставляют хорошие условия жизни, платят нормальные пособия, а в ответ никакой благодарности, у женщин же одна цель — выйти замуж, ради чего не гнушаются даже увести женатого мужчину из семьи. В качестве примера он привёл своего друга, женившегося на украинке, так она теперь постоянно накручивает его против России.Бертолази возмущён антироссийскими санкциями, которые бумерангом бьют по их авторам: наступил настоящий экономический апокалипсис, у Италии нет собственных газа и нефти, литр бензин стоит €2,20, из-за чего приходит к выводу, что Россия без Италии прожить может, а Италия без России — нет.«Когда итальянец говорит "любовь" — это любовь. Когда русский говорит "дружба" — это дружба. Мне кажется, мы близкие нации. Иногда я себя чувствую русским. Может, у меня где-то русские корни? Какой мир без России?» — добавил он.Был в составе делегации и автор другого будущего документального фильма, у которого точно есть русские корни, — Стивен Сигал, с 2018 года занимающий должность спецпредставителя МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных отношений. Дедушка актёра по отцовской линии родился в России, а в первой половине XX века эмигрировал в США. Бабушка — родом из Владивостока. Сигал не исключает, что у него могут быть родственники и на Украине.«При встрече Стивен отметил, что 98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были. Поэтому мир не знает правду. Он хочет изменить взгляд на эту войну», — написал глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.Почему журналисты на Западе предоставляют искаженную картину событий, объяснил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов: «Если бы они приехали в Донбасс, то были бы вынуждены представлять более-менее объективную картину, тем самым подрывая западные нарративы».Цензура на правду об УкраинеОднако по-прежнему оказывается, что правда об Украине часто никому на Западе не нужна. Журналистам и правозащитникам приходится приносить извинения за то, что они рассказали о происходящем так, как есть на самом деле.После репортажа о жителях Херсона, плакавших от радости при получении российских паспортов, редакцию шведской телекомпании SVT забросали обвинениями в распространении «российской пропаганды». И, более того, подали на неё 47 жалоб в Наблюдательный совет по радио и телевидению менее чем за неделю. Журналисты были вынуждены оправдываться: эти кадры сняло агентство Reuters, а SVT действительно следовало бы предоставить зрителям больше контекста, например, уточнить, сколько жителей Херсона решили стать гражданами России, что их к этому подтолкнуло, что стоит за российской стратегией раздачи паспортов.Американский телеканал CBS выпустил документальный фильм о том, что до украинской передовой доходит всего 30% от военной помощи Запада из-за бюрократии, коррупции и перепродаже на чёрном рынке, но вскоре пришлось удалить эту страницу и спешно вносить правки в саму ленту и анонс к ней.Правозащитная организация Amnesty International после обрушившейся критики от президента Украины Владимира Зеленского отказываться от своих выводов о нарушении ВСУ правил ведения войны и созданию опасности жизни мирного населения не стала. Но всё же заявила, что глубоко сожалеет о стрессе и гневе Киева, которые вызвал её доклад, опубликованный 4 августа.Однако министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе и этого оказалось мало. Он потребовал от CBS внутреннего расследования, а от Amnesty International — извинений за «изнасилование правды и реальности этой войны».«В результате скандала и под бешеным публичным давлением Amnesty и CBS извинились. К сожалению, извинения не менее бестолковы, чем их причина. Amnesty написала письмо журналистам из серии "мы позицию не меняем, но, извините, если принесли вам страдания". CBS признали, что всё перекрутили, удалили фильм и пообещали его изменить, но умудрились даже в извинении напустить туману о поставках оружия», — заявил глава ведомства.Вот такой казус выходит: в западной аудитории усиливается запрос на объективное освещение ситуации на Украине, но как только в информационном пространстве появляются сообщения, отображающие реальное течение событий, их либо зачищают, либо заставляют оправдываться.* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, иносми, журналисты, amnesty international, дмитрий кулеба, цензура