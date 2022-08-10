Европа жаждет правды об Украине. Но правду рубят на корню
16:53 10.08.2022 (обновлено: 17:29 10.08.2022)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкИностранные журналисты за работой в Херсонской области
Информационное освещение — не менее важная составляющая военной спецоперации РФ на Украине, чем боевые действия. И в последнее время на этом направлении произошли заметные перемены.
Мировая общественность хочет разобраться в причинах событий на Украине и узнать, что происходит в стране на самом деле. СМИ, в том числе западные, перестали транслировать только обвинения зарубежных политиков в адрес России в «нападении на Украину», провоцировании продовольственного и энергетического кризисов — люди в это уже не верят.
СМИ начали показывать репортажи из освобождённых районов, давать слово местным жителям, которые благодарят российские войска и проклинают украинские власти, а также сдавшимся в плен националистам, которые рассказывают о бегстве офицерского состава ВСУ, бросившего их на произвол судьбы без еды и воды, и контрастирующим с этим хорошим отношением со стороны военных союзных сил и донбасских медиков.
Увидеть и ужаснуться на всю жизнь
9 августа группа иностранных журналистов и экспертов посетила Донбасс, чтобы своими глазами увидеть войну и мир в регионе.
Представители Германии, Италии, Сербии, Китая, Северной Кореи, Сирии, Грузии, Никарагуа побывали в разгромленной ВСУ колонии в Еленовке, в СИЗО в Волновахском районе, где содержатся пленные бойцы националистического полка «Азов»*, а также на местных промышленных предприятиях и получили возможность задать все интересующие их вопросы экспертам.
Некоторые из журналистов посетили Донбасс впервые, другие приезжают туда регулярно.
Пленные «азовцы» рассказали о снаряде, пробившем крышу колонии в Еленовке, таким образом опровергнув утверждение украинских властей, что взрыв произошёл внутри здания.
«Всё, что я читаю в западных СМИ, — неправда. Крыша очень тонкая, явно видно, что через эту крышу влетело в этот барак. Как сейчас ребята единогласно рассказывали, что был сначала взрыв с осколками, а потом прямое попадание.
Я специально задал вопрос, "Киев официально говорит, что взрыв был изнутри", им не до смеха, но было видно, что они чуть не засмеялись. Восприятие на Западе совсем другое: повторяется киевская версия, что это был взрыв России, которая занимается расправой, совершила взрыв изнутри — хотя видно, что это не так, крыша лежит внутри барака», — сказал корреспондент немецкого портала Anti- Spiegel Томас Рёпер, для которого это восьмая поездка в Донбасс.
Вчера, 12:44Волкер и овцы: чего Запад требует от Украины
Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова озвучила версию, почему украинская сторона так поступила: попавшие в плен националисты начали давать крайне неудобные показания, которые разоблачали преступные приказы, которые отдавали украинским войскам.
Никонорова обратила особое внимание на тот факт, что размещение пленных именно в этой колонии было требованием Киева. То есть националистов умышленно отправили в непосредственную близость к театру боевых действий, в Еленовку, находящуюся в зоне доступа для вооружений. Как установили эксперты, удар по колонии нанесли из села Покровское.
«Это чудовищное преступление — ударить по своим. Представленные здесь улики, если бы их показали западные коллеги и СМИ, я думаю, что общественное мнение резко изменилось бы», — заявил продюсер из Сербии, директор медиацентра Горан Шимпрага.
Корреспондент китайского телеканала «Феникс TV» Лю Юй Гуан, который работал в Славянске, а в марте этого года получил ранение в Мариуполе, живёт в столице ДНР и недоумевает, почему ВСУ стреляют по районам, где нет никаких военных позиций, там только гражданское население.
Происходящее он характеризует одним словом — преступление.
7 августа, 14:27В The Times нашли оригинальное "оправдание" военным преступлениям ВСУСотрудники международной организации Amnesty International являются "путинскими пропагандистами", а военные преступления ВСУ, доказанные в её докладе, оправдываются тем, что украинские военные "помогают мирными жителям эвакуироваться". Об этом говорится в статье, опубликованной 5 августа в британской газете The Times
В ЛНР иностранные гости посетили местные предприятия, в частности, шахту «Должанская-Капитальная», чтобы оценить промышленный потенциал региона.
Корреспондент итальянского издания Libero Даниэль Дель Орко сказал в ходе поездки в ЛНР: «Мы приехали, чтобы увидеть, как республика справляется с трудностями и как Российская Федерация может помочь росту её экономики в непростой ситуации, в которой она находится, а также увидеть, что будет происходить в ближайшие недели, когда пройдёт референдум».
Он подчёркивает, что одними поставками оружия, без дипломатических методов, конфликт урегулировать невозможно.
«Я не впервые тут, я вижу, как всё идёт вперёд, может быть, не тем темпом, как должно быть, но всё равно молодцы. Я сам родом из Дамаска и знаю, что такое экономический кризис после военных действий, и то, что жизнь идёт вперёд — это большой плюс», — заявил корреспондент телеканала Al Arabia Абдель Абдулжавад.
Сербские журналисты приехали в футболках с надписью «Za наших», потому что, по словам журналиста Николы Джовика, «власть и народ республики знают, что Россия борется и за Сербию, и за правду, и за мир».
Несмотря на давление Запада, президент Сербии Александр Вучич отказался вводить антироссийские санкции и продолжил сотрудничество с Москвой, сохраняя при этом курс на вступление в Евросоюз.
5 апреля, 18:00Дружить с Россией: старый-новый президент Сербии Александр Вучич не пошел на поводу у Запада и победилАлександр Вучич стал первым в истории президентом Сербии, переизбранным на второй срок в первом туре. Несмотря на давление со стороны Запада, он остался верен курсу на сотрудничество с Россией, который поддерживает 85% населения. Благодаря этому Вучич не только победил на выборах, но и спас страну от голода и холода
«Наши СМИ очень сильно нагнетают настроения против России и за Украину. Все эти восемь лет события в Донбассе очень плохо освещались. СМИ просто говорят про "русских сепаратистов" и всё.
В начале спецоперации настроения среди немцев в отношении России были хуже, в марте-апреле против России было около 80%, то сейчас сократилось до 60%. Больше людей стали критично смотреть, единицы стали лучше информированы, что происходит.
<...> С Донбассом уже давно всё понятно — для Запада он по-любому потерян. У людей здесь русская идентичность. Запад пытается ослабить Россию, стравливать восточных славян друг с другом», — заявил журналист из Германии Эмиль Карстенсен, который следит за украинским конфликтом с 2014 года.
Аналитик римского Института высших геополитических исследований и смежных наук (IsAG), русист, журналист Элизео Бертолази приехал в Донбасс, чтобы снять документальный фильм «Люди без мира» совместно с петербургскими операторами.
«Мы ищем разных людей, чтобы рассказать их истории. Постоянные бомбёжки. Чудовищные страдания. Как тебе объяснить? Строитель, врач, учитель, священник, музыкант. Самое важное, что у людей есть, — надежда. Надежда — это сила.
<...> С самого начала мне было это важно. В аэропорту Донецка я был первым иностранным корреспондентом. Масштаб разрушений убивал меня, то и дело хватался за сердце. Поскольку видел этот красивейший аэропорт до начала войны, приземлялся здесь до 2014-го. Тогда был даже прямой рейс Бергамо — Донецк», — объяснил он в интервью «Российской газете».
Бертолази рассказал, как его пригласили на ток-шоу в Италии. Руководство телеканала прекрасно знало его позицию и не хотело проблем, но продюсер всё-таки настоял. В итоге из 30-минутного интервью в эфир выдали видеоролик на 3 минуты.
«Идёт информационная война. Причем абсолютно циничная и неприкрытая. Война — это же не только танк против танка. Я говорю европейцам: не верите на слово? Взгляните на снимки. Это не фейк», — подчеркнул итальянец.
Об Украине Бертолази знает не понаслышке: в 2014 году он работал антропологом и в западной, и в восточной части страны, а в Киеве оказался в момент начала Евромайдана. Ему очень жаль, что той Украины, которая была раньше, больше нет.
28 июля, 11:55В Италии разразился скандал из-за статьи о похождениях украинских мажоровВ одном из крупнейших итальянских изданий La Repubblica на днях была опубликована статья о богатой украинской молодежи, развлекающихся в барах и ресторанах, но газета удалила его со своего сайта после возмущения украинских властей
Сейчас в Италии, рассказывает журналист, украинские флаги везде, даже на государственных зданиях. Украинские беженцы кричат, устраивают митинги, хотя им предоставляют хорошие условия жизни, платят нормальные пособия, а в ответ никакой благодарности, у женщин же одна цель — выйти замуж, ради чего не гнушаются даже увести женатого мужчину из семьи.
В качестве примера он привёл своего друга, женившегося на украинке, так она теперь постоянно накручивает его против России.
Бертолази возмущён антироссийскими санкциями, которые бумерангом бьют по их авторам: наступил настоящий экономический апокалипсис, у Италии нет собственных газа и нефти, литр бензин стоит €2,20, из-за чего приходит к выводу, что Россия без Италии прожить может, а Италия без России — нет.
«Когда итальянец говорит "любовь" — это любовь. Когда русский говорит "дружба" — это дружба. Мне кажется, мы близкие нации. Иногда я себя чувствую русским. Может, у меня где-то русские корни? Какой мир без России?» — добавил он.
Был в составе делегации и автор другого будущего документального фильма, у которого точно есть русские корни, — Стивен Сигал, с 2018 года занимающий должность спецпредставителя МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных отношений.
Дедушка актёра по отцовской линии родился в России, а в первой половине XX века эмигрировал в США. Бабушка — родом из Владивостока. Сигал не исключает, что у него могут быть родственники и на Украине.
«При встрече Стивен отметил, что 98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были. Поэтому мир не знает правду. Он хочет изменить взгляд на эту войну», — написал глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
Почему журналисты на Западе предоставляют искаженную картину событий, объяснил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов: «Если бы они приехали в Донбасс, то были бы вынуждены представлять более-менее объективную картину, тем самым подрывая западные нарративы».
Цензура на правду об Украине
Однако по-прежнему оказывается, что правда об Украине часто никому на Западе не нужна. Журналистам и правозащитникам приходится приносить извинения за то, что они рассказали о происходящем так, как есть на самом деле.
После репортажа о жителях Херсона, плакавших от радости при получении российских паспортов, редакцию шведской телекомпании SVT забросали обвинениями в распространении «российской пропаганды». И, более того, подали на неё 47 жалоб в Наблюдательный совет по радио и телевидению менее чем за неделю.
Журналисты были вынуждены оправдываться: эти кадры сняло агентство Reuters, а SVT действительно следовало бы предоставить зрителям больше контекста, например, уточнить, сколько жителей Херсона решили стать гражданами России, что их к этому подтолкнуло, что стоит за российской стратегией раздачи паспортов.
Американский телеканал CBS выпустил документальный фильм о том, что до украинской передовой доходит всего 30% от военной помощи Запада из-за бюрократии, коррупции и перепродаже на чёрном рынке, но вскоре пришлось удалить эту страницу и спешно вносить правки в саму ленту и анонс к ней.
Вчера, 04:30Политолог сказал, зачем Западу нужны критические отчеты Amnesty International об УкраинеКритика киевских властей от правозащитной организации Amnesty International (AI) ни на что не влияет, отчеты нужны западным элитам только для политической целесообразности. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог и историк Олег Неменский
Правозащитная организация Amnesty International после обрушившейся критики от президента Украины Владимира Зеленского отказываться от своих выводов о нарушении ВСУ правил ведения войны и созданию опасности жизни мирного населения не стала. Но всё же заявила, что глубоко сожалеет о стрессе и гневе Киева, которые вызвал её доклад, опубликованный 4 августа.
Однако министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе и этого оказалось мало. Он потребовал от CBS внутреннего расследования, а от Amnesty International — извинений за «изнасилование правды и реальности этой войны».
«В результате скандала и под бешеным публичным давлением Amnesty и CBS извинились. К сожалению, извинения не менее бестолковы, чем их причина. Amnesty написала письмо журналистам из серии "мы позицию не меняем, но, извините, если принесли вам страдания".
CBS признали, что всё перекрутили, удалили фильм и пообещали его изменить, но умудрились даже в извинении напустить туману о поставках оружия», — заявил глава ведомства.
Вот такой казус выходит: в западной аудитории усиливается запрос на объективное освещение ситуации на Украине, но как только в информационном пространстве появляются сообщения, отображающие реальное течение событий, их либо зачищают, либо заставляют оправдываться.
* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.