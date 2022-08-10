https://ukraina.ru/20220810/1037492971.html

Политолог ответил, перерастёт ли конфликт на Украине в Третью мировую войну

Политолог ответил, перерастёт ли конфликт на Украине в Третью мировую войну - 10.08.2022 Украина.ру

Политолог ответил, перерастёт ли конфликт на Украине в Третью мировую войну

Разговоры о грядущей Третьей мировой войне с большой вероятностью представляют собой не более, чем "страшилку". Такое мнение выразил 10 августа российский политолог Константин Калачев в разговоре с изданием Lenta.ru

2022-08-10T13:19

2022-08-10T13:19

2022-08-10T13:19

спецоперация

третья мировая война

политолог

новости

дональд трамп

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Ситуация в мире, отметил Калачев, сейчас действительно обостряется. Вместе с тем, она является не более тяжелой, чем в 1960-х или 1970-х годах.Политолог указал, что конфликт, который можно определить как Третью мировую войну, подразумевает либо формирование больших коалиций стран-участников, либо применение ядерного оружия.Ранее экс-президент США Донадьд Трамп заявил, что считает возможной Третью мировую войну, если после обострения конфликта на Украине последует столкновение между Китаем и Тайванем.

https://ukraina.ru/20220720/1036694372.html

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2022

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третья мировая война, политолог, новости, дональд трамп