Политолог ответил, перерастёт ли конфликт на Украине в Третью мировую войну
Разговоры о грядущей Третьей мировой войне с большой вероятностью представляют собой не более, чем "страшилку". Такое мнение выразил 10 августа российский политолог Константин Калачев в разговоре с изданием Lenta.ru
Ситуация в мире, отметил Калачев, сейчас действительно обостряется. Вместе с тем, она является не более тяжелой, чем в 1960-х или 1970-х годах.
20 июля, 16:03СпецоперацияЭта война является аналогом Первой мировой войны – Бородай о СВОСпецоперация на Украине является аналогом Первой мировой войны, когда ее называли "войной пушек", потому что сейчас идут интенсивные поставки западных вооружений Украине и Россия не отстает по оружию, сказал депутат Государственной Думы из фракции "Единая Россия", руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
Политолог указал, что конфликт, который можно определить как Третью мировую войну, подразумевает либо формирование больших коалиций стран-участников, либо применение ядерного оружия.
Российско-украинский конфликт, в свою очередь, можете перерасти в Третью мировую только в случае, если по одну или другую сторону открыто, а не в виде поставок вооружений, появились бы новые участники. Но этого явно не предвидится, так что и разговоры о Третьей мировой, скорее всего, не более чем страшилка
Ранее экс-президент США Донадьд Трамп заявил, что считает возможной Третью мировую войну, если после обострения конфликта на Украине последует столкновение между Китаем и Тайванем.