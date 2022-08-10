Политолог ответил, перерастёт ли конфликт на Украине в Третью мировую войну - 10.08.2022 Украина.ру
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Политолог ответил, перерастёт ли конфликт на Украине в Третью мировую войну
Политолог ответил, перерастёт ли конфликт на Украине в Третью мировую войну - 10.08.2022 Украина.ру
Политолог ответил, перерастёт ли конфликт на Украине в Третью мировую войну
Разговоры о грядущей Третьей мировой войне с большой вероятностью представляют собой не более, чем "страшилку". Такое мнение выразил 10 августа российский политолог Константин Калачев в разговоре с изданием Lenta.ru
2022-08-10T13:19
2022-08-10T13:19
спецоперация
третья мировая война
политолог
новости
дональд трамп
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Ситуация в мире, отметил Калачев, сейчас действительно обостряется. Вместе с тем, она является не более тяжелой, чем в 1960-х или 1970-х годах.Политолог указал, что конфликт, который можно определить как Третью мировую войну, подразумевает либо формирование больших коалиций стран-участников, либо применение ядерного оружия.Ранее экс-президент США Донадьд Трамп заявил, что считает возможной Третью мировую войну, если после обострения конфликта на Украине последует столкновение между Китаем и Тайванем.
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третья мировая война, политолог, новости, дональд трамп
Спецоперация, третья мировая война, политолог, Новости, Дональд Трамп

Политолог ответил, перерастёт ли конфликт на Украине в Третью мировую войну

13:19 10.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАтомный взрыв
Атомный взрыв - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
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Разговоры о грядущей Третьей мировой войне с большой вероятностью представляют собой не более, чем "страшилку". Такое мнение выразил 10 августа российский политолог Константин Калачев в разговоре с изданием Lenta.ru
Ситуация в мире, отметил Калачев, сейчас действительно обостряется. Вместе с тем, она является не более тяжелой, чем в 1960-х или 1970-х годах.
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20 июля, 16:03Спецоперация
Эта война является аналогом Первой мировой войны – Бородай о СВОСпецоперация на Украине является аналогом Первой мировой войны, когда ее называли "войной пушек", потому что сейчас идут интенсивные поставки западных вооружений Украине и Россия не отстает по оружию, сказал депутат Государственной Думы из фракции "Единая Россия", руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
Политолог указал, что конфликт, который можно определить как Третью мировую войну, подразумевает либо формирование больших коалиций стран-участников, либо применение ядерного оружия.

Российско-украинский конфликт, в свою очередь, можете перерасти в Третью мировую только в случае, если по одну или другую сторону открыто, а не в виде поставок вооружений, появились бы новые участники. Но этого явно не предвидится, так что и разговоры о Третьей мировой, скорее всего, не более чем страшилка

Константин Калачев
Политолог
Ранее экс-президент США Донадьд Трамп заявил, что считает возможной Третью мировую войну, если после обострения конфликта на Украине последует столкновение между Китаем и Тайванем.
 
Спецоперациятретья мировая войнаполитологНовостиДональд Трамп
 
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