https://ukraina.ru/20220810/1037467570.html

Военный эксперт рассказал, состоится ли контрудар украинской армии

Военный эксперт рассказал, состоится ли контрудар украинской армии - 10.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, состоится ли контрудар украинской армии

Контрудар украинской армии, даже если он будет только анонсирован, но не нанесен, является неприятностью для российской армии, рассказал военный эксперт и историк Евгений Норин в интервью Украина.ру

2022-08-10T07:50

2022-08-10T07:50

2022-08-10T07:50

спецоперация

евгений норин

контрнаступление

всу

вс рф

новости

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По мнению Норина, Украина попытается в любом случае организовать контрнаступление.Кроме того, Норин отметил, что серьезной проблемой является преимущество Украины в разведданных, предоставляемых ей странами НАТО. Из-за этого российским силам устраивать внезапные прорывы тоже достаточно сложно.По мнению Норина, ситуация может привести к тому, что в штабах ВС РФ все же возобладает идея наносить удары по тыловой инфраструктуре Украины. К этой теме вернутся после битвы за Донбасс, которая как минимум будет продолжаться до взятия Славянска и Краматорска.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220809/1037451189.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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евгений норин, контрнаступление, всу, вс рф, новости