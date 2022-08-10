Военный эксперт рассказал, состоится ли контрудар украинской армии - 10.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, состоится ли контрудар украинской армии
Военный эксперт рассказал, состоится ли контрудар украинской армии - 10.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, состоится ли контрудар украинской армии
Контрудар украинской армии, даже если он будет только анонсирован, но не нанесен, является неприятностью для российской армии, рассказал военный эксперт и историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-10T07:50
2022-08-10T07:50
спецоперация
евгений норин
контрнаступление
всу
вс рф
новости
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По мнению Норина, Украина попытается в любом случае организовать контрнаступление.Кроме того, Норин отметил, что серьезной проблемой является преимущество Украины в разведданных, предоставляемых ей странами НАТО. Из-за этого российским силам устраивать внезапные прорывы тоже достаточно сложно.По мнению Норина, ситуация может привести к тому, что в штабах ВС РФ все же возобладает идея наносить удары по тыловой инфраструктуре Украины. К этой теме вернутся после битвы за Донбасс, которая как минимум будет продолжаться до взятия Славянска и Краматорска.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220809/1037451189.html
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евгений норин, контрнаступление, всу, вс рф, новости
Спецоперация, Евгений Норин, контрнаступление, ВСУ, ВС РФ, Новости

Военный эксперт рассказал, состоится ли контрудар украинской армии

07:50 10.08.2022
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Контрудар украинской армии, даже если он будет только анонсирован, но не нанесен, является неприятностью для российской армии, рассказал военный эксперт и историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
По мнению Норина, Украина попытается в любом случае организовать контрнаступление.
Даже если она не сможет этого сделать реально, она будет серьезно работать в жанре анонса, потому что это все равно заставляет держать нас настороже и раздергивать силы из резервов на случай внезапных угроз.
Евгений Норин
Военный эксперт
Кроме того, Норин отметил, что серьезной проблемой является преимущество Украины в разведданных, предоставляемых ей странами НАТО. Из-за этого российским силам устраивать внезапные прорывы тоже достаточно сложно.
По сути мы столкнулись с позиционным кризисом времен Первой мировой войны, но только на новом техническом витке. Мы наступаем, взломать позиционный фронт вроде бы получается, но пробиться дальше и развить успех трудно, потому что противник оперативно подтягивает резервы.
Евгений Норин
Военный эксперт
По мнению Норина, ситуация может привести к тому, что в штабах ВС РФ все же возобладает идея наносить удары по тыловой инфраструктуре Украины. К этой теме вернутся после битвы за Донбасс, которая как минимум будет продолжаться до взятия Славянска и Краматорска.
Херсон
Вчера, 14:18
Подоляк раскрыл настоящую цель бесконечных сообщений о контрнаступлении на ХерсонХерсон – большой город, который Украина хотела бы вернуть, но сообщения о контрнаступлении были ложью, признал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью BBC
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияЕвгений НоринконтрнаступлениеВСУВС РФНовости
 
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