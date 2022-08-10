https://ukraina.ru/20220810/1037467570.html
Военный эксперт рассказал, состоится ли контрудар украинской армии
Военный эксперт рассказал, состоится ли контрудар украинской армии - 10.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, состоится ли контрудар украинской армии
Контрудар украинской армии, даже если он будет только анонсирован, но не нанесен, является неприятностью для российской армии, рассказал военный эксперт и историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-10T07:50
2022-08-10T07:50
2022-08-10T07:50
спецоперация
евгений норин
контрнаступление
всу
вс рф
новости
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По мнению Норина, Украина попытается в любом случае организовать контрнаступление.Кроме того, Норин отметил, что серьезной проблемой является преимущество Украины в разведданных, предоставляемых ей странами НАТО. Из-за этого российским силам устраивать внезапные прорывы тоже достаточно сложно.По мнению Норина, ситуация может привести к тому, что в штабах ВС РФ все же возобладает идея наносить удары по тыловой инфраструктуре Украины. К этой теме вернутся после битвы за Донбасс, которая как минимум будет продолжаться до взятия Славянска и Краматорска.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220809/1037451189.html
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2022
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
евгений норин, контрнаступление, всу, вс рф, новости
Спецоперация, Евгений Норин, контрнаступление, ВСУ, ВС РФ, Новости
Военный эксперт рассказал, состоится ли контрудар украинской армии
Контрудар украинской армии, даже если он будет только анонсирован, но не нанесен, является неприятностью для российской армии, рассказал военный эксперт и историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
По мнению Норина, Украина попытается в любом случае организовать контрнаступление.
Даже если она не сможет этого сделать реально, она будет серьезно работать в жанре анонса, потому что это все равно заставляет держать нас настороже и раздергивать силы из резервов на случай внезапных угроз.
Евгений Норин
Военный эксперт
Кроме того, Норин отметил, что серьезной проблемой является преимущество Украины в разведданных, предоставляемых ей странами НАТО. Из-за этого российским силам устраивать внезапные прорывы тоже достаточно сложно.
По сути мы столкнулись с позиционным кризисом времен Первой мировой войны, но только на новом техническом витке. Мы наступаем, взломать позиционный фронт вроде бы получается, но пробиться дальше и развить успех трудно, потому что противник оперативно подтягивает резервы.
Евгений Норин
Военный эксперт
По мнению Норина, ситуация может привести к тому, что в штабах ВС РФ все же возобладает идея наносить удары по тыловой инфраструктуре Украины. К этой теме вернутся после битвы за Донбасс, которая как минимум будет продолжаться до взятия Славянска и Краматорска.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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