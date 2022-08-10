https://ukraina.ru/20220810/1037448203.html
Мария Бутина рассказала чего ждут сербы от России
Мария Бутина рассказала чего ждут сербы от России - 10.08.2022 Украина.ру
Мария Бутина рассказала чего ждут сербы от России
В настоящий момент России следует занимать проактивную позицию и активнее работать по идеологической линии, считает депутат Государственной Думы России, член комитета по международным делам Мария Бутина. Об этом она рассказала в интервью Украина.ру
2022-08-10T05:45
2022-08-10T05:45
2022-08-10T05:45
мария бутина
сербия
россия
консерватизм
новости
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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По ее мнению, Россия в настоящий момент является мощным идеологическим центром консерватизма, и данному статусу нужно соответствовать.Политик подчеркнула, что в контексте данного вопроса речь идет не только о Сербии, но даже и про Польшу и Прибалтику.Бутина также напомнила, что она является членом межпарламентской группы "Дружба" в Сербии, и в рамках межпарламентской будет и дальше оказывать поддержку братскому сербскому народу.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220426/1033858415.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мария бутина, сербия, россия, консерватизм, новости
Мария Бутина, Сербия, Россия, консерватизм, Новости
Мария Бутина рассказала чего ждут сербы от России
В настоящий момент России следует занимать проактивную позицию и активнее работать по идеологической линии, считает депутат Государственной Думы России, член комитета по международным делам Мария Бутина. Об этом она рассказала в интервью Украина.ру
По ее мнению, Россия в настоящий момент является мощным идеологическим центром консерватизма, и данному статусу нужно соответствовать.
Чего от нас ждут братья-сербы? В том числе, работы по идеологической линии. Россия — последний форпост сегодня нормального, традиционного консерватизма, где нет этой ЛГБТ-заразы всякой, этого безумия, которым заболел мир. Сегодня на нас смотрят как на действительно большой, мощный идеологический центр силы. И таковым надо быть, мы являемся, к счастью, и в будущем тоже соответствовать.
Мария Бутина
Депутат Государственной Думы России
Политик подчеркнула, что в контексте данного вопроса речь идет не только о Сербии, но даже и про Польшу и Прибалтику.
Это немаловажно, когда мы говорим о Сербии, о Прибалтике, о Польше, ведь там тоже есть большое количество людей разумных, которые понимают, что если сейчас отдаться в эту либеральную вахканалию, то ни нации, ни государства, ни мира в целом дальше просто не будет, потому что все это превратится в непонятную анархическую мешанину.
Мария Бутина
Депутат Государственной Думы России
Бутина также напомнила, что она является членом межпарламентской группы "Дружба" в Сербии, и в рамках межпарламентской будет и дальше оказывать поддержку братскому сербскому народу.
Полностью интервью можно прочитать здесь