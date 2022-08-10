https://ukraina.ru/20220810/1037448203.html

Мария Бутина рассказала чего ждут сербы от России

Мария Бутина рассказала чего ждут сербы от России - 10.08.2022 Украина.ру

Мария Бутина рассказала чего ждут сербы от России

В настоящий момент России следует занимать проактивную позицию и активнее работать по идеологической линии, считает депутат Государственной Думы России, член комитета по международным делам Мария Бутина. Об этом она рассказала в интервью Украина.ру

2022-08-10T05:45

2022-08-10T05:45

2022-08-10T05:45

мария бутина

сербия

россия

консерватизм

новости

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По ее мнению, Россия в настоящий момент является мощным идеологическим центром консерватизма, и данному статусу нужно соответствовать.Политик подчеркнула, что в контексте данного вопроса речь идет не только о Сербии, но даже и про Польшу и Прибалтику.Бутина также напомнила, что она является членом межпарламентской группы "Дружба" в Сербии, и в рамках межпарламентской будет и дальше оказывать поддержку братскому сербскому народу.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20220426/1033858415.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мария бутина, сербия, россия, консерватизм, новости