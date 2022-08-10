https://ukraina.ru/20220810/1037443212.html

Трапезников: Донбасс станет профицитным регионом в составе России

Трапезников: Донбасс станет профицитным регионом в составе России - 10.08.2022 Украина.ру

Трапезников: Донбасс станет профицитным регионом в составе России

Донбасс не будет для России "чемоданом без ручки", после восстановления он станет профицитным регионом, заявил в интервью изданию Украина.ру бывший вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников

2022-08-10T05:30

2022-08-10T05:30

2022-08-10T05:30

дмитрий трапезников

донбасс

россия

новости

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В Донецкой области до 2014 года проживали 5,5 млн человек. Бюджет региона выполняли с профицитом, это позволяло обеспечивать пять с половиной областей Украины, рассказал Трапезников.Несмотря на частичное разрушение донбасских предприятий, основную часть все равно восстановят, добавил он.По словам Трапезникова, на восстановление какого-либо промышленного направления Донбасса потребуется несколько лет.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20220808/1037427744.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

дмитрий трапезников, донбасс, россия, новости, днр, лнр