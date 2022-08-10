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Трапезников: Донбасс станет профицитным регионом в составе России
Трапезников: Донбасс станет профицитным регионом в составе России - 10.08.2022 Украина.ру
Трапезников: Донбасс станет профицитным регионом в составе России
Донбасс не будет для России "чемоданом без ручки", после восстановления он станет профицитным регионом, заявил в интервью изданию Украина.ру бывший вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников
2022-08-10T05:30
2022-08-10T05:30
2022-08-10T05:30
дмитрий трапезников
донбасс
россия
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днр
лнр
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В Донецкой области до 2014 года проживали 5,5 млн человек. Бюджет региона выполняли с профицитом, это позволяло обеспечивать пять с половиной областей Украины, рассказал Трапезников.Несмотря на частичное разрушение донбасских предприятий, основную часть все равно восстановят, добавил он.По словам Трапезникова, на восстановление какого-либо промышленного направления Донбасса потребуется несколько лет.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220808/1037427744.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дмитрий трапезников, донбасс, россия, новости, днр, лнр
Дмитрий Трапезников, Донбасс, Россия, Новости, ДНР, ЛНР
Трапезников: Донбасс станет профицитным регионом в составе России
Донбасс не будет для России "чемоданом без ручки", после восстановления он станет профицитным регионом, заявил в интервью изданию Украина.ру бывший вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников