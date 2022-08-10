Трапезников: Донбасс станет профицитным регионом в составе России - 10.08.2022 Украина.ру
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Трапезников: Донбасс станет профицитным регионом в составе России
Трапезников: Донбасс станет профицитным регионом в составе России - 10.08.2022 Украина.ру
Трапезников: Донбасс станет профицитным регионом в составе России
Донбасс не будет для России "чемоданом без ручки", после восстановления он станет профицитным регионом, заявил в интервью изданию Украина.ру бывший вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников
2022-08-10T05:30
2022-08-10T05:30
дмитрий трапезников
донбасс
россия
новости
днр
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В Донецкой области до 2014 года проживали 5,5 млн человек. Бюджет региона выполняли с профицитом, это позволяло обеспечивать пять с половиной областей Украины, рассказал Трапезников.Несмотря на частичное разрушение донбасских предприятий, основную часть все равно восстановят, добавил он.По словам Трапезникова, на восстановление какого-либо промышленного направления Донбасса потребуется несколько лет.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220808/1037427744.html
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дмитрий трапезников, донбасс, россия, новости, днр, лнр
Дмитрий Трапезников, Донбасс, Россия, Новости, ДНР, ЛНР

Трапезников: Донбасс станет профицитным регионом в составе России

05:30 10.08.2022
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПразднование Дня воссоединения Крыма с Россией
Празднование Дня воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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Донбасс не будет для России "чемоданом без ручки", после восстановления он станет профицитным регионом, заявил в интервью изданию Украина.ру бывший вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников
В Донецкой области до 2014 года проживали 5,5 млн человек. Бюджет региона выполняли с профицитом, это позволяло обеспечивать пять с половиной областей Украины, рассказал Трапезников.
Несмотря на частичное разрушение донбасских предприятий, основную часть все равно восстановят, добавил он.
Но Донбасс гарантировано будет профицитным регионом, поэтому он не может никак быть тяжелой ношей для России, это же очевидно
Дмитрий Трапезников
бывший вице-премьер правительства ДНР
По словам Трапезникова, на восстановление какого-либо промышленного направления Донбасса потребуется несколько лет.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Запорожская область референдум - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 19:21Спецоперация
Обстановка на ЗАЭС, подготовка к референдуму. Итоги 8 августа на УкраинеОбстрелы Запорожской АЭС угрожают не только Украине и России, но и всей Европе. В Запорожской области решили провести референдум о воссоединении с Россией
 
Дмитрий ТрапезниковДонбассРоссияНовостиДНРЛНР
 
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