Чиновникам из Донбасса предложат работу на освобожденных территориях Украины - Трапезников

Как только с передовой вернутся наши бойцы, как только освободятся от военной нагрузки те, кто обеспечивает работу инфраструктуры, естественно, я уверен – так и будет. Будут предлагать и донецким, и луганским руководителям, у которых это хорошо получается, возглавить города и районы на освобожденных территориях

Дмитрий Трапезников заместитель председателя правительства Республики Калмыкия заместитель председателя правительства Республики Калмыкия