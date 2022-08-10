Чиновникам из Донбасса предложат работу на освобожденных территориях Украины - Трапезников - 10.08.2022 Украина.ру
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Чиновникам из Донбасса предложат работу на освобожденных территориях Украины - Трапезников
Чиновникам из Донбасса предложат работу на освобожденных территориях Украины - Трапезников - 10.08.2022 Украина.ру
Чиновникам из Донбасса предложат работу на освобожденных территориях Украины - Трапезников
Госслужащим из Донецка и Луганска могут предложить работу на освобожденных территориях Украины. Об этом рассказал изданию Украина.ру заместитель председателя правительства Республики Калмыкия, бывший вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников
2022-08-10T05:00
2022-08-10T05:00
сво
дмитрий трапезников
украина
чиновники
новости
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В ДНР и ЛНР прошла всеобщая мобилизация, поэтому значительная часть мужчин находится или на передовой, или занята работой в инфраструктурах республик. После окончания военной операции донецким и луганским руководителям предложат работу на освобожденных территориях Украины.У жителей Донбасса колоссальный опыт, они смогут достичь положительного результата на новом месте, заключил Трапезников.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220801/1037064566.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, дмитрий трапезников, украина, чиновники, новости
СВО, Дмитрий Трапезников, Украина, чиновники, Новости

Чиновникам из Донбасса предложат работу на освобожденных территориях Украины - Трапезников

05:00 10.08.2022
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкНародная милиция ДНР продолжает освобождение Мариуполя
Народная милиция ДНР продолжает освобождение Мариуполя - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Иван Родионов
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Госслужащим из Донецка и Луганска могут предложить работу на освобожденных территориях Украины. Об этом рассказал изданию Украина.ру заместитель председателя правительства Республики Калмыкия, бывший вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников
В ДНР и ЛНР прошла всеобщая мобилизация, поэтому значительная часть мужчин находится или на передовой, или занята работой в инфраструктурах республик. После окончания военной операции донецким и луганским руководителям предложат работу на освобожденных территориях Украины.
Как только с передовой вернутся наши бойцы, как только освободятся от военной нагрузки те, кто обеспечивает работу инфраструктуры, естественно, я уверен – так и будет. Будут предлагать и донецким, и луганским руководителям, у которых это хорошо получается, возглавить города и районы на освобожденных территориях
Дмитрий Трапезников
заместитель председателя правительства Республики Калмыкия
У жителей Донбасса колоссальный опыт, они смогут достичь положительного результата на новом месте, заключил Трапезников.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 13:21
Кто подпишет капитуляцию? Украинская власть делает всё, чтобы прекратилось государство
 
СВОДмитрий ТрапезниковУкраиначиновникиНовости
 
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