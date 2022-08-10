Бывший чиновник из ДНР рассказал, как вытаскивал Элисту из нищеты - 10.08.2022 Украина.ру
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Бывший чиновник из ДНР рассказал, как вытаскивал Элисту из нищеты
Бывший чиновник из ДНР рассказал, как вытаскивал Элисту из нищеты - 10.08.2022 Украина.ру
Бывший чиновник из ДНР рассказал, как вытаскивал Элисту из нищеты
В Калмыкии часто менялся глава республики, была политическая нестабильность. О том, как столицу - Элисту - вытаскивали из долгов и приводили в порядок рассказал изданию Украина.ру заместитель председателя правительства Республики Калмыкия, бывший вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников
2022-08-10T06:30
2022-08-10T06:30
элиста
дмитрий трапезников
нищета
днр
новости
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В Элисте к 2020 году накопилась большая дебиторская и кредиторская задолженность. Городской бюджет выполняли с дефицитом, многие траты Трапезников назвал "неправильными и нечестными".В настоящее время в Элисте работает муниципальный парк с современными автобусами "на уровне московских", рассказал Трапезников.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220110/1033039039.html
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элиста, дмитрий трапезников, нищета, днр, новости
Элиста, Дмитрий Трапезников, нищета, ДНР, Новости

Бывший чиновник из ДНР рассказал, как вытаскивал Элисту из нищеты

06:30 10.08.2022
 
© Украина.рубедность нищета Киев нищий пожилая женщина
бедность нищета Киев нищий пожилая женщина
© Украина.ру
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В Калмыкии часто менялся глава республики, была политическая нестабильность. О том, как столицу - Элисту - вытаскивали из долгов и приводили в порядок рассказал изданию Украина.ру заместитель председателя правительства Республики Калмыкия, бывший вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников
В Элисте к 2020 году накопилась большая дебиторская и кредиторская задолженность. Городской бюджет выполняли с дефицитом, многие траты Трапезников назвал "неправильными и нечестными".
Город по многим параметрам был в нищете. Приведу пример – в городе не было ни одного современного отремонтированного парка, не было ни одной сцены для проведения мероприятий, даже для торжественных. В городе не было муниципального городского транспорта
Дмитрий Трапезников
заместитель председателя правительства Республики Калмыкия
В настоящее время в Элисте работает муниципальный парк с современными автобусами "на уровне московских", рассказал Трапезников.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 14:58
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ЭлистаДмитрий ТрапезниковнищетаДНРНовости
 
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