Бывший чиновник из ДНР рассказал, как вытаскивал Элисту из нищеты
© Украина.рубедность нищета Киев нищий пожилая женщина
© Украина.ру
В Калмыкии часто менялся глава республики, была политическая нестабильность. О том, как столицу - Элисту - вытаскивали из долгов и приводили в порядок рассказал изданию Украина.ру заместитель председателя правительства Республики Калмыкия, бывший вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников
В Элисте к 2020 году накопилась большая дебиторская и кредиторская задолженность. Городской бюджет выполняли с дефицитом, многие траты Трапезников назвал "неправильными и нечестными".
Город по многим параметрам был в нищете. Приведу пример – в городе не было ни одного современного отремонтированного парка, не было ни одной сцены для проведения мероприятий, даже для торжественных. В городе не было муниципального городского транспорта
В настоящее время в Элисте работает муниципальный парк с современными автобусами "на уровне московских", рассказал Трапезников.
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