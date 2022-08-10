https://ukraina.ru/20220810/1037441605.html

Бывший чиновник из ДНР рассказал, как вытаскивал Элисту из нищеты

Бывший чиновник из ДНР рассказал, как вытаскивал Элисту из нищеты - 10.08.2022 Украина.ру

Бывший чиновник из ДНР рассказал, как вытаскивал Элисту из нищеты

В Калмыкии часто менялся глава республики, была политическая нестабильность. О том, как столицу - Элисту - вытаскивали из долгов и приводили в порядок рассказал изданию Украина.ру заместитель председателя правительства Республики Калмыкия, бывший вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников

2022-08-10T06:30

2022-08-10T06:30

2022-08-10T06:30

элиста

дмитрий трапезников

нищета

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В Элисте к 2020 году накопилась большая дебиторская и кредиторская задолженность. Городской бюджет выполняли с дефицитом, многие траты Трапезников назвал "неправильными и нечестными".В настоящее время в Элисте работает муниципальный парк с современными автобусами "на уровне московских", рассказал Трапезников.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20220110/1033039039.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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элиста, дмитрий трапезников, нищета, днр, новости