https://ukraina.ru/20220810/1037441297.html

Трапезников: в ДНР мы не позволяли воровать никому

Трапезников: в ДНР мы не позволяли воровать никому - 10.08.2022 Украина.ру

Трапезников: в ДНР мы не позволяли воровать никому

Бывший вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников рассказал в интервью изданию Украина.ру, как в Донецке восстанавливали разрушенное жилье, и не позволяли разворовывать бюджет

2022-08-10T07:15

2022-08-10T07:15

2022-08-10T07:15

дмитрий трапезников

бюджет

днр

восстановление

новости

донецк

жилье

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В ДНР чиновники долгие месяцы работали без выходных: занимались гражданскими и военными делами. Бывший вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников рассказал, как в Донецке наладили программу восстановления разрушенного жилья, и что для этого потребовалось.При задаче восстановить 111 домов в ДНР восстанавливали 129. Строители возводили жилье с отделкой, устанавливали ванные, двухконтурные отопительные котлы. В программе восстановления на очереди стояли 2 тысячи домов, по факту удалось восстановить 3878 домов.Строительные материалы можно было завезти из России, но из-за таможенных и прочих налогов это привело бы к подорожанию работ. Поэтому в Донецке восстановили профильные предприятия, чем удешевили строительные материалы, объяснил Трапезников.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20220801/1037065681.html

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дмитрий трапезников, бюджет, днр, восстановление, новости, донецк, жилье