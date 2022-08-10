https://ukraina.ru/20220810/1037441297.html
Трапезников: в ДНР мы не позволяли воровать никому
Трапезников: в ДНР мы не позволяли воровать никому - 10.08.2022 Украина.ру
Трапезников: в ДНР мы не позволяли воровать никому
Бывший вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников рассказал в интервью изданию Украина.ру, как в Донецке восстанавливали разрушенное жилье, и не позволяли разворовывать бюджет
2022-08-10T07:15
2022-08-10T07:15
2022-08-10T07:15
дмитрий трапезников
бюджет
днр
восстановление
новости
донецк
жилье
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В ДНР чиновники долгие месяцы работали без выходных: занимались гражданскими и военными делами. Бывший вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников рассказал, как в Донецке наладили программу восстановления разрушенного жилья, и что для этого потребовалось.При задаче восстановить 111 домов в ДНР восстанавливали 129. Строители возводили жилье с отделкой, устанавливали ванные, двухконтурные отопительные котлы. В программе восстановления на очереди стояли 2 тысячи домов, по факту удалось восстановить 3878 домов.Строительные материалы можно было завезти из России, но из-за таможенных и прочих налогов это привело бы к подорожанию работ. Поэтому в Донецке восстановили профильные предприятия, чем удешевили строительные материалы, объяснил Трапезников.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220801/1037065681.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дмитрий трапезников, бюджет, днр, восстановление, новости, донецк, жилье
Дмитрий Трапезников, бюджет, ДНР, восстановление, Новости, Донецк, жилье
Трапезников: в ДНР мы не позволяли воровать никому
Бывший вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников рассказал в интервью изданию Украина.ру, как в Донецке восстанавливали разрушенное жилье, и не позволяли разворовывать бюджет
В ДНР чиновники долгие месяцы работали без выходных: занимались гражданскими и военными делами. Бывший вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников рассказал, как в Донецке наладили программу восстановления разрушенного жилья, и что для этого потребовалось.
При задаче восстановить 111 домов в ДНР восстанавливали 129. Строители возводили жилье с отделкой, устанавливали ванные, двухконтурные отопительные котлы. В программе восстановления на очереди стояли 2 тысячи домов, по факту удалось восстановить 3878 домов.
Знаете, там, где есть большие средства, есть и соблазн украсть, освоить деньги, к сожалению, так было и будет, кто-то всегда нечист на руку. Но мы воровать не позволяли никому. Была создана прозрачная система республиканского заказчика, соответственно, и контроля
Дмитрий Трапезников
Бывший вице-премьер правительства ДНР
Строительные материалы можно было завезти из России, но из-за таможенных и прочих налогов это привело бы к подорожанию работ. Поэтому в Донецке восстановили профильные предприятия, чем удешевили строительные материалы, объяснил Трапезников.
Полный текст интервью можно прочитать здесь