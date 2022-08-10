Трапезников рассказал, чем в Донбассе занимаются российские чиновники
В Донбассе чиновники из России выстраивают единую модель управления и восполняют нехватку кадров, рассказал изданию Украина.ру заместитель председателя правительства Республики Калмыкия, бывший вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников
Что же будет дальше? Заберет ли нас Россия? Мы сегодня видим, что никто не брошен, и Россия максимально оказывает поддержку нашим республикам
На освобождённых территориях местные чиновники не могут выполнять свою работу, так как попадают под прессинг со стороны родственников, оставшихся на подконтрольной Киеву Украине. Российские чиновники этим не связаны, объяснил Трапезников.
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