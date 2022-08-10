Трапезников рассказал, чем в Донбассе занимаются российские чиновники

Новая изба для Донбасса. Как сибиряки-оппозиционеры помогают власти и армии России Волонтерское движение в России, специализирующееся на помощи Донбассу, с каждым днем ширится и набирает обороты. Заметную активность проявляют не только федеральные, но и региональные общественные организации. Среди них и «Гражданский патруль», общественники из Новосибирска