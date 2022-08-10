Трапезников рассказал, чем в Донбассе занимаются российские чиновники - 10.08.2022 Украина.ру
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Трапезников рассказал, чем в Донбассе занимаются российские чиновники
Трапезников рассказал, чем в Донбассе занимаются российские чиновники - 10.08.2022 Украина.ру
Трапезников рассказал, чем в Донбассе занимаются российские чиновники
В Донбассе чиновники из России выстраивают единую модель управления и восполняют нехватку кадров, рассказал изданию Украина.ру заместитель председателя правительства Республики Калмыкия, бывший вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников
2022-08-10T08:45
2022-08-10T08:45
донбасс
чиновники
дмитрий трапезников
днр
новости
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На освобождённых территориях местные чиновники не могут выполнять свою работу, так как попадают под прессинг со стороны родственников, оставшихся на подконтрольной Киеву Украине. Российские чиновники этим не связаны, объяснил Трапезников.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220709/1034322555.html
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донбасс, чиновники, дмитрий трапезников, днр, новости
Донбасс, чиновники, Дмитрий Трапезников, ДНР, Новости

Трапезников рассказал, чем в Донбассе занимаются российские чиновники

08:45 10.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПразднование Дня России в Донецке и Луганске
Празднование Дня России в Донецке и Луганске - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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В Донбассе чиновники из России выстраивают единую модель управления и восполняют нехватку кадров, рассказал изданию Украина.ру заместитель председателя правительства Республики Калмыкия, бывший вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников
Что же будет дальше? Заберет ли нас Россия? Мы сегодня видим, что никто не брошен, и Россия максимально оказывает поддержку нашим республикам
Дмитрий Трапезников
заместитель председателя правительства Республики Калмыкия
На освобождённых территориях местные чиновники не могут выполнять свою работу, так как попадают под прессинг со стороны родственников, оставшихся на подконтрольной Киеву Украине. Российские чиновники этим не связаны, объяснил Трапезников.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Носов, Ростислав Антонов
9 июля, 12:03
Новая изба для Донбасса. Как сибиряки-оппозиционеры помогают власти и армии РоссииВолонтерское движение в России, специализирующееся на помощи Донбассу, с каждым днем ширится и набирает обороты. Заметную активность проявляют не только федеральные, но и региональные общественные организации. Среди них и «Гражданский патруль», общественники из Новосибирска
 
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