https://ukraina.ru/20220810/1037439698.html
Трапезников рассказал, когда строители из Калмыкии приедут в Донецк
Трапезников рассказал, когда строители из Калмыкии приедут в Донецк - 10.08.2022 Украина.ру
Трапезников рассказал, когда строители из Калмыкии приедут в Донецк
Инженеры готовят сметный расчет для восстановления спортивного комплекса Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького в Донецке. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру заместитель председателя правительства Республики Калмыкия, бывший вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников
2022-08-10T04:15
2022-08-10T04:15
2022-08-10T04:15
дмитрий трапезников
донецк
новости
спорткомплексы
днр
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Восстановление спорткомплекса ДонНМУ на проспекте Ильича обсудили с главой ДНР Денисом Пушилиным, сообщил Трапезников.Пока что инженеры готовят сводный сметный расчет. Приступать к работам, заявил Трапезников, будут "когда более спокойнее и безопаснее станет в данном месте". Тогда в Донецк привезут "строителей из Калмыкии".Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220804/1037306297.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дмитрий трапезников, донецк, новости, спорткомплексы, днр
Дмитрий Трапезников, Донецк, Новости, спорткомплексы, ДНР
Трапезников рассказал, когда строители из Калмыкии приедут в Донецк
Инженеры готовят сметный расчет для восстановления спортивного комплекса Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького в Донецке. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру заместитель председателя правительства Республики Калмыкия, бывший вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников
Восстановление спорткомплекса ДонНМУ на проспекте Ильича обсудили с главой ДНР Денисом Пушилиным, сообщил Трапезников.
Сейчас инженеры проводят там технический осмотр всего здания, готовят дефектный акт и сводный сметный расчёт для восстановления спортивного объекта
Дмитрий Трапезников
заместитель председателя правительства Республики Калмыкия
Пока что инженеры готовят сводный сметный расчет. Приступать к работам, заявил Трапезников, будут "когда более спокойнее и безопаснее станет в данном месте". Тогда в Донецк привезут "строителей из Калмыкии".
Полный текст интервью можно прочитать здесь