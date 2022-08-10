https://ukraina.ru/20220810/1037439698.html

Трапезников рассказал, когда строители из Калмыкии приедут в Донецк

Трапезников рассказал, когда строители из Калмыкии приедут в Донецк - 10.08.2022 Украина.ру

Трапезников рассказал, когда строители из Калмыкии приедут в Донецк

Инженеры готовят сметный расчет для восстановления спортивного комплекса Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького в Донецке. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру заместитель председателя правительства Республики Калмыкия, бывший вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников

2022-08-10T04:15

2022-08-10T04:15

2022-08-10T04:15

дмитрий трапезников

донецк

новости

спорткомплексы

днр

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Восстановление спорткомплекса ДонНМУ на проспекте Ильича обсудили с главой ДНР Денисом Пушилиным, сообщил Трапезников.Пока что инженеры готовят сводный сметный расчет. Приступать к работам, заявил Трапезников, будут "когда более спокойнее и безопаснее станет в данном месте". Тогда в Донецк привезут "строителей из Калмыкии".Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20220804/1037306297.html

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дмитрий трапезников, донецк, новости, спорткомплексы, днр