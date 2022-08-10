https://ukraina.ru/20220810/1037438617.html
"Все движется к концу": Евсеев рассказал, почему ВСУ не могут вести контрбатарейную борьбу
"Все движется к концу": Евсеев рассказал, почему ВСУ не могут вести контрбатарейную борьбу - 10.08.2022 Украина.ру
"Все движется к концу": Евсеев рассказал, почему ВСУ не могут вести контрбатарейную борьбу
ВСУ не могут вести контрбатарейную борьбу, потому что у них для этого нет ни орудий, ни американских станций и пока они могут работать ротными минометами, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-08-10T04:45
2022-08-10T04:45
2022-08-10T04:45
украина
всу
новости
донецкая область
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Он рассказал, что крепкая оборона ВСУ есть только в Донбассе и она прорывается в районе Пески и Авдеевка, но ее уже нет в Соледаре, Артемовске и Северске.По его словам, у киевского режима в Донбассе кадрового состава осталось около 20%, а все остальное – призывники.Все движется к концу для Украины, к концу августа войска РФ освободят Донецкую область, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220808/1037412805.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, всу, новости, донецкая область
"Все движется к концу": Евсеев рассказал, почему ВСУ не могут вести контрбатарейную борьбу
ВСУ не могут вести контрбатарейную борьбу, потому что у них для этого нет ни орудий, ни американских станций и пока они могут работать ротными минометами, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Он рассказал, что крепкая оборона ВСУ есть только в Донбассе и она прорывается в районе Пески и Авдеевка, но ее уже нет в Соледаре, Артемовске и Северске.
Они сейчас даже не могут вести контрбатарейную борьбу. У них для этого нет ни орудий, ни американских станций. Они пока могут работать ротными минометами, но дальность у них небольшая. У них проблема с батальонными минометами.
Владимир Евсеев
Военный эксперт Института стран СНГ
По его словам, у киевского режима в Донбассе кадрового состава осталось около 20%, а все остальное – призывники.
Все движется к концу для Украины, к концу августа войска РФ освободят Донецкую область, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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