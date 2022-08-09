https://ukraina.ru/20220809/1037464921.html
Военный эксперт Норин рассказал об основных проблемах российской армии
Военный эксперт Норин рассказал об основных проблемах российской армии - 09.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Норин рассказал об основных проблемах российской армии
Российские Вооруженные cилы испытывают проблемы со связью, с принятием решений, с инициативой и разведкой, рассказал военный эксперт и историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-09T19:15
2022-08-09T19:15
2022-08-09T19:15
спецоперация
евгений норин
вс рф
всу
сво
новости
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По его словам, это компенсируется перевесом в огневой мощи.По мнению эксперта, российская армия сейчас мощнее украинской. Но у нас есть куча проблем, которые решаются, но частично.Норин также отметил, что российским войскам не хватает пехотных частей. По его словам, регулярно возникают ситуации, когда артиллерия выбивает противника, а пехоты либо физически мало, либо она недостаточно хорошо вымуштрована, чтобы идти за огневым валом и занимать позицию.Эксперт призвал решать данную проблему массовым привлечением добровольцев, однако отметил, что "добровольчество тоже имеет конечный запас".Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220808/1037378649.html
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2022
Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
евгений норин, вс рф, всу, сво, новости
Спецоперация, Евгений Норин, ВС РФ, ВСУ, СВО, Новости
Военный эксперт Норин рассказал об основных проблемах российской армии
Российские Вооруженные cилы испытывают проблемы со связью, с принятием решений, с инициативой и разведкой, рассказал военный эксперт и историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
По его словам, это компенсируется перевесом в огневой мощи.
Сейчас российская армия напоминает боксера с очень большими кулаками, но полуслепого и с замедленной реакцией. Мы испытываем проблемы со связью, с принятием решений, с инициативой и разведкой. При этом у нас здоровенные кулаки, которыми мы месим украинскую пехоту.
По мнению эксперта, российская армия сейчас мощнее украинской. Но у нас есть куча проблем, которые решаются, но частично.
Норин также отметил, что российским войскам не хватает пехотных частей. По его словам, регулярно возникают ситуации, когда артиллерия выбивает противника, а пехоты либо физически мало, либо она недостаточно хорошо вымуштрована, чтобы идти за огневым валом и занимать позицию.
Как ни парадоксально, эта проблема схоже с проблемой времен Великой Отечественной войны 1942 года, когда артиллерия выбивала противника, а пехота не поднималась. Дело не в том, что у нас пехоты плохая. А в том, что ее мало и многие задачи решаются "на тоненького", включая удержание линии фронта и штурмовые действия.
Эксперт призвал решать данную проблему массовым привлечением добровольцев, однако отметил, что "добровольчество тоже имеет конечный запас".
Полностью интервью можно прочитать здесь
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