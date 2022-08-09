Военный эксперт Норин рассказал об основных проблемах российской армии - 09.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Военный эксперт Норин рассказал об основных проблемах российской армии
Военный эксперт Норин рассказал об основных проблемах российской армии - 09.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Норин рассказал об основных проблемах российской армии
Российские Вооруженные cилы испытывают проблемы со связью, с принятием решений, с инициативой и разведкой, рассказал военный эксперт и историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-09T19:15
2022-08-09T19:15
спецоперация
евгений норин
вс рф
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По его словам, это компенсируется перевесом в огневой мощи.По мнению эксперта, российская армия сейчас мощнее украинской. Но у нас есть куча проблем, которые решаются, но частично.Норин также отметил, что российским войскам не хватает пехотных частей. По его словам, регулярно возникают ситуации, когда артиллерия выбивает противника, а пехоты либо физически мало, либо она недостаточно хорошо вымуштрована, чтобы идти за огневым валом и занимать позицию.Эксперт призвал решать данную проблему массовым привлечением добровольцев, однако отметил, что "добровольчество тоже имеет конечный запас".Полностью интервью можно прочитать здесь.
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евгений норин, вс рф, всу, сво, новости
Спецоперация, Евгений Норин, ВС РФ, ВСУ, СВО, Новости

Военный эксперт Норин рассказал об основных проблемах российской армии

19:15 09.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Российские Вооруженные cилы испытывают проблемы со связью, с принятием решений, с инициативой и разведкой, рассказал военный эксперт и историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
По его словам, это компенсируется перевесом в огневой мощи.
Сейчас российская армия напоминает боксера с очень большими кулаками, но полуслепого и с замедленной реакцией. Мы испытываем проблемы со связью, с принятием решений, с инициативой и разведкой. При этом у нас здоровенные кулаки, которыми мы месим украинскую пехоту.
По мнению эксперта, российская армия сейчас мощнее украинской. Но у нас есть куча проблем, которые решаются, но частично.
Норин также отметил, что российским войскам не хватает пехотных частей. По его словам, регулярно возникают ситуации, когда артиллерия выбивает противника, а пехоты либо физически мало, либо она недостаточно хорошо вымуштрована, чтобы идти за огневым валом и занимать позицию.
Как ни парадоксально, эта проблема схоже с проблемой времен Великой Отечественной войны 1942 года, когда артиллерия выбивала противника, а пехота не поднималась. Дело не в том, что у нас пехоты плохая. А в том, что ее мало и многие задачи решаются "на тоненького", включая удержание линии фронта и штурмовые действия.
Эксперт призвал решать данную проблему массовым привлечением добровольцев, однако отметил, что "добровольчество тоже имеет конечный запас".
Юрий Кнутов
Вчера, 07:15Спецоперация
Эксперт Юрий Кнутов рассказал, как армия России смогла снизить потери при наступленииУспехи союзных сил в районе Песок и Марьинки не в последнюю очередь связаны с новой тактикой, которую они применяют, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияЕвгений НоринВС РФВСУСВОНовости
 
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