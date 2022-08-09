https://ukraina.ru/20220809/1037464921.html

Военный эксперт Норин рассказал об основных проблемах российской армии

Военный эксперт Норин рассказал об основных проблемах российской армии - 09.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт Норин рассказал об основных проблемах российской армии

Российские Вооруженные cилы испытывают проблемы со связью, с принятием решений, с инициативой и разведкой, рассказал военный эксперт и историк Евгений Норин в интервью Украина.ру

2022-08-09T19:15

2022-08-09T19:15

2022-08-09T19:15

спецоперация

евгений норин

вс рф

всу

сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036921325_0:0:3204:1803_1920x0_80_0_0_614f6e9edc6f05e2271833efe8866943.jpg

По его словам, это компенсируется перевесом в огневой мощи.По мнению эксперта, российская армия сейчас мощнее украинской. Но у нас есть куча проблем, которые решаются, но частично.Норин также отметил, что российским войскам не хватает пехотных частей. По его словам, регулярно возникают ситуации, когда артиллерия выбивает противника, а пехоты либо физически мало, либо она недостаточно хорошо вымуштрована, чтобы идти за огневым валом и занимать позицию.Эксперт призвал решать данную проблему массовым привлечением добровольцев, однако отметил, что "добровольчество тоже имеет конечный запас".Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220808/1037378649.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

евгений норин, вс рф, всу, сво, новости