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В Крыму оцепили военный аэродром после детонации боеприпасов, работает санавиация

В Крыму оцепили военный аэродром после детонации боеприпасов, работает санавиация - 09.08.2022 Украина.ру

В Крыму оцепили военный аэродром после детонации боеприпасов, работает санавиация

Глава Республики Крым Сергей Аксенов выехал на место происшествия в Новофедоровку, где 9 августа произошел взрыв боеприпасов на военном аэродроме

2022-08-09T17:24

2022-08-09T17:24

2022-08-09T17:24

крым

аксенов

аэродромы

новости

пожар

взрыв

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Крымские власти приняли необходимые меры для обеспечения безопасности населения. В пятикилометровой зоне от аэродрома выставили периметр оцепления. Экипажи ГИБДД перекрыли дороги. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в ТГ-канале.Туристы и местные жители не обращались за помощью в медицинские учреждения. Аксенов попросил доверять только официальной информации.Во вторник, 9 августа очевидцы сообщили о взрывах в районе поселка Новофедоровка в Сакском районе Крыма. В соцсетях опубликовали фотографии разрывов и клубов дыма.На аэродроме в Новофедоровке произошла детонация авиационных боеприпасов, заявили в Минобороны России. По предварительной информации, никто не пострадал, авиатехника не повреждена.Взрывы произошли в некурортной зоне поселка, заявили в Министерстве курортов и туризма Республики Крым. Туристы не пострадали.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

крым, аксенов, аэродромы, новости, пожар, взрыв