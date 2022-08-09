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В Крыму оцепили военный аэродром после детонации боеприпасов, работает санавиация
В Крыму оцепили военный аэродром после детонации боеприпасов, работает санавиация - 09.08.2022 Украина.ру
В Крыму оцепили военный аэродром после детонации боеприпасов, работает санавиация
Глава Республики Крым Сергей Аксенов выехал на место происшествия в Новофедоровку, где 9 августа произошел взрыв боеприпасов на военном аэродроме
2022-08-09T17:24
2022-08-09T17:24
2022-08-09T17:24
крым
аксенов
аэродромы
новости
пожар
взрыв
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Крымские власти приняли необходимые меры для обеспечения безопасности населения. В пятикилометровой зоне от аэродрома выставили периметр оцепления. Экипажи ГИБДД перекрыли дороги. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в ТГ-канале.Туристы и местные жители не обращались за помощью в медицинские учреждения. Аксенов попросил доверять только официальной информации.Во вторник, 9 августа очевидцы сообщили о взрывах в районе поселка Новофедоровка в Сакском районе Крыма. В соцсетях опубликовали фотографии разрывов и клубов дыма.На аэродроме в Новофедоровке произошла детонация авиационных боеприпасов, заявили в Минобороны России. По предварительной информации, никто не пострадал, авиатехника не повреждена.Взрывы произошли в некурортной зоне поселка, заявили в Министерстве курортов и туризма Республики Крым. Туристы не пострадали.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крым, аксенов, аэродромы, новости, пожар, взрыв
Крым, Аксенов, аэродромы, Новости, пожар, взрыв
В Крыму оцепили военный аэродром после детонации боеприпасов, работает санавиация
Глава Республики Крым Сергей Аксенов выехал на место происшествия в Новофедоровку, где 9 августа произошел взрыв боеприпасов на военном аэродроме
Крымские власти приняли необходимые меры для обеспечения безопасности населения. В пятикилометровой зоне от аэродрома выставили периметр оцепления. Экипажи ГИБДД перекрыли дороги. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в ТГ-канале.
Прямо за спиной военный аэродром. На месте работают бригады скорой помощи и санавиация, их достаточно. Говорить о пострадавших пока рано
Сергей Аксенов
глава Республики Крым
Туристы и местные жители не обращались за помощью в медицинские учреждения. Аксенов попросил доверять только официальной информации.
Во вторник, 9 августа очевидцы сообщили о взрывах в районе поселка Новофедоровка в Сакском районе Крыма. В соцсетях опубликовали фотографии разрывов и клубов дыма.
На аэродроме в Новофедоровке произошла детонация авиационных боеприпасов, заявили в Минобороны России. По предварительной информации, никто не пострадал, авиатехника не повреждена.
Взрывы произошли в некурортной зоне поселка, заявили в Министерстве курортов и туризма Республики Крым. Туристы не пострадали.