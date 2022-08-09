https://ukraina.ru/20220809/1037442194.html

Трапезников рассказал, когда вернется из Элисты в Донецк

Трапезников рассказал, когда вернется из Элисты в Донецк - 09.08.2022 Украина.ру

Трапезников рассказал, когда вернется из Элисты в Донецк

Бывший вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников рассказал в интервью изданию Украина.ру как работает в Калмыкии, и когда планирует вернуться в Донбасс

2022-08-09T16:08

2022-08-09T16:08

2022-08-09T16:08

новости

дмитрий трапезников

донецк

элиста

родина

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Дмитрий Трапезников с 2020 года работает в Калмыкии. Сначала он занимал пост мэра Элисты, в 2022 году глава Калмыкии Бату Хасиков назначил его заместителем председателя местного правительства.Сначала город выходил на митинги против мэра из Донецка. Сейчас, рассказал Трапезников, к нему "совершенно другое отношение". Тем не менее, он пообещал вернуться на малую родину.В Калмыкии Трапезников чувствует себя уверенно и спокойно. По его словам, на улицах Элисты приветливо улыбаются и отвечают, фотографируются и жмут руку.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20220804/1037320236.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, дмитрий трапезников, донецк, элиста, родина