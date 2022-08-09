Трапезников рассказал, когда вернется из Элисты в Донецк - 09.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220809/1037442194.html
Трапезников рассказал, когда вернется из Элисты в Донецк
Трапезников рассказал, когда вернется из Элисты в Донецк - 09.08.2022 Украина.ру
Трапезников рассказал, когда вернется из Элисты в Донецк
Бывший вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников рассказал в интервью изданию Украина.ру как работает в Калмыкии, и когда планирует вернуться в Донбасс
2022-08-09T16:08
2022-08-09T16:08
новости
дмитрий трапезников
донецк
элиста
родина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102084/32/1020843231_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_d7ab114e25d25797b66a31d92f6bd4f1.jpg
Дмитрий Трапезников с 2020 года работает в Калмыкии. Сначала он занимал пост мэра Элисты, в 2022 году глава Калмыкии Бату Хасиков назначил его заместителем председателя местного правительства.Сначала город выходил на митинги против мэра из Донецка. Сейчас, рассказал Трапезников, к нему "совершенно другое отношение". Тем не менее, он пообещал вернуться на малую родину.В Калмыкии Трапезников чувствует себя уверенно и спокойно. По его словам, на улицах Элисты приветливо улыбаются и отвечают, фотографируются и жмут руку.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220804/1037320236.html
элиста
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102084/32/1020843231_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_daa8a6cdc939db87d49fa716211f57a5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дмитрий трапезников, донецк, элиста, родина
Новости, Дмитрий Трапезников, Донецк, Элиста, родина

Трапезников рассказал, когда вернется из Элисты в Донецк

16:08 09.08.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид на город Донецк из здания областной государственной администрации города
Вид на город Донецк из здания областной государственной администрации города - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
Бывший вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников рассказал в интервью изданию Украина.ру как работает в Калмыкии, и когда планирует вернуться в Донбасс
Дмитрий Трапезников с 2020 года работает в Калмыкии. Сначала он занимал пост мэра Элисты, в 2022 году глава Калмыкии Бату Хасиков назначил его заместителем председателя местного правительства.
Сначала город выходил на митинги против мэра из Донецка. Сейчас, рассказал Трапезников, к нему "совершенно другое отношение". Тем не менее, он пообещал вернуться на малую родину.
Да, это не мой родной дом. Естественно, я здесь не поселился, просто отработаю определенное время, и в любом случае вернусь на родину, в Донбасс
Дмитрий Трапезников
заместитель председателя правительства Калмыкии
В Калмыкии Трапезников чувствует себя уверенно и спокойно. По его словам, на улицах Элисты приветливо улыбаются и отвечают, фотографируются и жмут руку.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Последствия обстрела центра Донецка - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 19:00Спецоперация
Обстрел Донецка, убийства пленных, доклад AI. Итоги 4 августа на УкраинеДоклад Amnesty International о преступлениях ВСУ вызвал ожесточённую критику украинских чиновников. Американский наёмник рассказал об убийствах российских военнопленных. Украинские военные нанесли удар по Донецку
 
НовостиДмитрий ТрапезниковДонецкЭлистародина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:31Военный эксперт объяснил, почему на самом деле Россия не может уничтожить HIMARS для ВСУ
17:31У властей Украины нет шансов, Зеленский против россиян. О чём говорили эксперты 9 августа
17:24В Крыму оцепили военный аэродром после детонации боеприпасов, работает санавиация
17:07Главное, в чём ошибся Запад и как ЕС попросит Зеленского быстрее сдаться - Колташов. Видео
17:07Военный эксперт рассказал, как Россия "незаметно" везде уничтожает личный состав ВСУ
17:03Минобороны РФ прокомментировало взрывы на аэродроме в Крыму
17:01Дружбы не вышло: сбежавший из России Невзоров* пригрозил Зеленскому
16:58Немецкий журналист в Еленовке: что можно сказать о стране, которая стреляет по своим?
16:40Украинизация США идёт полным ходом. В главной роли — Дональд Трамп
16:40Снарядов нет? Военный эксперт о том, почему США вдруг отказались отдать ВСУ новые HIMARS
16:24В Крыму сообщили о взрывах в Новофедоровке
16:23Хроника событий на Украине на 16:00 9 августа
16:10Военный эксперт о том, как РФ наносит сокрушительные удары по центрам принятия решений
16:08Трапезников рассказал, когда вернется из Элисты в Донецк
16:06"Дрожал, как осиновый лист": Галкин удивил публику своим трусливым поведением
15:54Турция поставила Украине партию бронетранспортеров Kirpi
15:52"Зима нищеты" и жестокая экономика войны. Что ждет Украину
15:40Стул скоро рухнет. Военный эксперт о том, что будет, когда ВСУ выбьют из Донбасса
15:31Что стоит за слухами о перемирии. США хотят мира на Украине ради будущей войны?
15:15Бутина рассказала, зачем Байдену нужна чернокожая баскетболистка-наркоманка
Лента новостейМолния