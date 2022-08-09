Трапезников рассказал, когда вернется из Элисты в Донецк
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид на город Донецк из здания областной государственной администрации города
Бывший вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников рассказал в интервью изданию Украина.ру как работает в Калмыкии, и когда планирует вернуться в Донбасс
Дмитрий Трапезников с 2020 года работает в Калмыкии. Сначала он занимал пост мэра Элисты, в 2022 году глава Калмыкии Бату Хасиков назначил его заместителем председателя местного правительства.
Сначала город выходил на митинги против мэра из Донецка. Сейчас, рассказал Трапезников, к нему "совершенно другое отношение". Тем не менее, он пообещал вернуться на малую родину.
Да, это не мой родной дом. Естественно, я здесь не поселился, просто отработаю определенное время, и в любом случае вернусь на родину, в Донбасс
В Калмыкии Трапезников чувствует себя уверенно и спокойно. По его словам, на улицах Элисты приветливо улыбаются и отвечают, фотографируются и жмут руку.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
4 августа, 19:00СпецоперацияОбстрел Донецка, убийства пленных, доклад AI. Итоги 4 августа на УкраинеДоклад Amnesty International о преступлениях ВСУ вызвал ожесточённую критику украинских чиновников. Американский наёмник рассказал об убийствах российских военнопленных. Украинские военные нанесли удар по Донецку