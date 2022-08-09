Трапезников рассказал, как сделал карьеру в России после работы в ДНР - 09.08.2022 Украина.ру
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Трапезников рассказал, как сделал карьеру в России после работы в ДНР
Трапезников рассказал, как сделал карьеру в России после работы в ДНР - 09.08.2022 Украина.ру
Трапезников рассказал, как сделал карьеру в России после работы в ДНР
Заместитель председателя правительства Республики Калмыкия Дмитрий Трапезников рассказал в интервью изданию Украина.ру, как стал российским чиновником после работы в администрации главы ДНР
2022-08-09T11:59
2022-08-09T11:59
дмитрий трапезников
днр
элиста
новости
чиновники
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Дмитрий Трапезников начинал карьеру государственного служащего с должности главы Тельмановского района ДНР. С 2015 году он работал в центральном аппарате руководства республикой с ее тогдашним главой Александром Захарченко.После гибели Захарченко Трапезников временно возглавлял ДНР, затем в политической карьере произошел перерыв на один год.Работу в Элисте Трапезникову предложил глава Калмыкии Бату Хасиков. В 2017 году Хасиков, на тот момент советник руководителя Росмолодежи, несколько раз вместе с Трапезниковым проводил спортивные мероприятия на стадионе спорткомплекса "Олимпийский" в Донецке.Опыт работы в Донецке пригодился в Калмыкии, заключил Трапезников.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20180907/1021063138.html
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дмитрий трапезников, днр, элиста, новости, чиновники
Дмитрий Трапезников, ДНР, Элиста, Новости, чиновники

Трапезников рассказал, как сделал карьеру в России после работы в ДНР

11:59 09.08.2022
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВице-премьер ДНР Д. Трапезников назначен врио главы ДНР
Вице-премьер ДНР Д. Трапезников назначен врио главы ДНР - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . Игорь Маслов
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Заместитель председателя правительства Республики Калмыкия Дмитрий Трапезников рассказал в интервью изданию Украина.ру, как стал российским чиновником после работы в администрации главы ДНР
Дмитрий Трапезников начинал карьеру государственного служащего с должности главы Тельмановского района ДНР. С 2015 году он работал в центральном аппарате руководства республикой с ее тогдашним главой Александром Захарченко.
После гибели Захарченко Трапезников временно возглавлял ДНР, затем в политической карьере произошел перерыв на один год.
После этого поступило предложение возглавить город Элисту, стать мэром города. На тот момент я был первым выходцем из непризнанной республики, который работал в российском регионе на федеральном уровне. Сегодня я уже зампредседателя правительства Калмыкии
Дмитрий Трапезников
Заместитель председателя правительства Республики Калмыкия
Работу в Элисте Трапезникову предложил глава Калмыкии Бату Хасиков. В 2017 году Хасиков, на тот момент советник руководителя Росмолодежи, несколько раз вместе с Трапезниковым проводил спортивные мероприятия на стадионе спорткомплекса "Олимпийский" в Донецке.
"Мы с ним с того момента дружим. У нас очень хорошие отношения, и очень приятно с ним работать", - рассказал Трапезников.
Опыт работы в Донецке пригодился в Калмыкии, заключил Трапезников.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вице-премьер ДНР Д. Трапезников назначен врио главы ДНР - РИА Новости, 1920, 07.09.2018
7 сентября 2018, 13:12
Перестановки в ДНР: Трапезников остается вице-премьером, судьба Тимофеева пока не решенаПо информации издания Украина.ру, полученной от источника близкого к руководству ДНР, Дмитрий Трапезников, который почти неделю после гибели Александра Захарченко, был исполняющим обязанности главы ДНР, останется на посту вице-премьера
 
Дмитрий ТрапезниковДНРЭлистаНовостичиновники
 
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