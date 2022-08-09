https://ukraina.ru/20220809/1037440551.html

Трапезников рассказал, как сделал карьеру в России после работы в ДНР

Трапезников рассказал, как сделал карьеру в России после работы в ДНР - 09.08.2022 Украина.ру

Трапезников рассказал, как сделал карьеру в России после работы в ДНР

Заместитель председателя правительства Республики Калмыкия Дмитрий Трапезников рассказал в интервью изданию Украина.ру, как стал российским чиновником после работы в администрации главы ДНР

2022-08-09T11:59

2022-08-09T11:59

2022-08-09T11:59

дмитрий трапезников

днр

элиста

новости

чиновники

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Дмитрий Трапезников начинал карьеру государственного служащего с должности главы Тельмановского района ДНР. С 2015 году он работал в центральном аппарате руководства республикой с ее тогдашним главой Александром Захарченко.После гибели Захарченко Трапезников временно возглавлял ДНР, затем в политической карьере произошел перерыв на один год.Работу в Элисте Трапезникову предложил глава Калмыкии Бату Хасиков. В 2017 году Хасиков, на тот момент советник руководителя Росмолодежи, несколько раз вместе с Трапезниковым проводил спортивные мероприятия на стадионе спорткомплекса "Олимпийский" в Донецке.Опыт работы в Донецке пригодился в Калмыкии, заключил Трапезников.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20180907/1021063138.html

элиста

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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дмитрий трапезников, днр, элиста, новости, чиновники