https://ukraina.ru/20220809/1037438398.html

Депутат Госдумы: Киев будет проситься в Россию

Депутат Госдумы: Киев будет проситься в Россию - 09.08.2022 Украина.ру

Депутат Госдумы: Киев будет проситься в Россию

Уже через год жители Киева могут обратиться с просьбой принять их город в состав России, считает депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Олег Морозов. Об этом РИА Новости передает 9 августа

2022-08-09T11:06

2022-08-09T11:06

2022-08-09T11:06

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россия

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По словам Морозова, желающих присоединиться к России будет много в разных регионах Украины.Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов прокомментировал подготовку к референдуму:Также в понедельник, 8 августа, глава Запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.

https://ukraina.ru/20220808/1037427744.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, олег морозов, киев, россия