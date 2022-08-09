https://ukraina.ru/20220809/1037438398.html
Депутат Госдумы: Киев будет проситься в Россию
Депутат Госдумы: Киев будет проситься в Россию - 09.08.2022 Украина.ру
Депутат Госдумы: Киев будет проситься в Россию
Уже через год жители Киева могут обратиться с просьбой принять их город в состав России, считает депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Олег Морозов. Об этом РИА Новости передает 9 августа
2022-08-09T11:06
2022-08-09T11:06
2022-08-09T11:06
новости
олег морозов
киев
россия
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По словам Морозова, желающих присоединиться к России будет много в разных регионах Украины.Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов прокомментировал подготовку к референдуму:Также в понедельник, 8 августа, глава Запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.
https://ukraina.ru/20220808/1037427744.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, олег морозов, киев, россия
Новости, Олег Морозов, Киев, Россия
Депутат Госдумы: Киев будет проситься в Россию
Уже через год жители Киева могут обратиться с просьбой принять их город в состав России, считает депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Олег Морозов. Об этом РИА Новости передает 9 августа