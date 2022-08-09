Депутат Госдумы: Киев будет проситься в Россию - 09.08.2022 Украина.ру
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Депутат Госдумы: Киев будет проситься в Россию
Депутат Госдумы: Киев будет проситься в Россию - 09.08.2022 Украина.ру
Депутат Госдумы: Киев будет проситься в Россию
Уже через год жители Киева могут обратиться с просьбой принять их город в состав России, считает депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Олег Морозов. Об этом РИА Новости передает 9 августа
2022-08-09T11:06
2022-08-09T11:06
новости
олег морозов
киев
россия
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По словам Морозова, желающих присоединиться к России будет много в разных регионах Украины.Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов прокомментировал подготовку к референдуму:Также в понедельник, 8 августа, глава Запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.
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новости, олег морозов, киев, россия
Новости, Олег Морозов, Киев, Россия

Депутат Госдумы: Киев будет проситься в Россию

11:06 09.08.2022
 
© РИА Новости . Рамиль СитдиковОлег Морозов
Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Читать в
Уже через год жители Киева могут обратиться с просьбой принять их город в состав России, считает депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Олег Морозов. Об этом РИА Новости передает 9 августа
По словам Морозова, желающих присоединиться к России будет много в разных регионах Украины.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов прокомментировал подготовку к референдуму:
Киевские власти не признают итог референдума в Крыму и могут не принимать и не считаться с нашим законным правом на самоопределение. Мы не нуждаемся в признании с их стороны итогов референдума. Мы возвращаемся домой, в Россию, и это главное.
Также в понедельник, 8 августа, глава Запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.
Запорожская область референдум - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 19:21Спецоперация
Обстановка на ЗАЭС, подготовка к референдуму. Итоги 8 августа на УкраинеОбстрелы Запорожской АЭС угрожают не только Украине и России, но и всей Европе. В Запорожской области решили провести референдум о воссоединении с Россией
 
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