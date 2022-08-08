https://ukraina.ru/20220808/1037410420.html
Подписан указ о проведении референдума о воссоединении Запорожской области с Россией
Подписан указ о проведении референдума о воссоединении Запорожской области с Россией - 08.08.2022 Украина.ру
Подписан указ о проведении референдума о воссоединении Запорожской области с Россией
Глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума по вопросу воссоединения области с Россией, сообщил 8 августа корреспондент РИА Новости.
2022-08-08T14:23
2022-08-08T14:23
2022-08-08T14:23
запорожская область
референдум
украина
россия
новости
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Балицкий подписал документ в рамках форума общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией", который проходит в Мелитополе. Помимо главы администрации области, в мероприятии приняли участие член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, глава Мелитополя Галина Данильченко, а также главы других районов и городов региона.Как сообщают, на площадке форума собрались более 700 делегатов со всей области. Все делегаты поддержали решение администрации.Ранее в Херсонской и Запорожской областях создали избирательные комиссии для проведения референдумов о вхождении в состав России. Точная дата проведения референдумов неизвестна, однако есть сообщения, что они пройдут в начале сентября 2022 года.В настоящий момент часть Запорожской области вместе с ее административным центром, городом Запорожье, все еще находится под контролем украинских войск.
https://ukraina.ru/20220727/1036871901.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская область, референдум, украина, россия, новости
Подписан указ о проведении референдума о воссоединении Запорожской области с Россией
Глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума по вопросу воссоединения области с Россией, сообщил 8 августа корреспондент РИА Новости.
Балицкий подписал документ в рамках форума общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией", который проходит в Мелитополе. Помимо главы администрации области, в мероприятии приняли участие член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, глава Мелитополя Галина Данильченко, а также главы других районов и городов региона.
Как сообщают, на площадке форума собрались более 700 делегатов со всей области. Все делегаты поддержали решение администрации.
Ранее в Херсонской и Запорожской областях создали избирательные комиссии для проведения референдумов о вхождении в состав России. Точная дата проведения референдумов неизвестна, однако есть сообщения, что они пройдут в начале сентября 2022 года.
В настоящий момент часть Запорожской области вместе с ее административным центром, городом Запорожье, все еще находится под контролем украинских войск.