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Подписан указ о проведении референдума о воссоединении Запорожской области с Россией

Подписан указ о проведении референдума о воссоединении Запорожской области с Россией - 08.08.2022 Украина.ру

Подписан указ о проведении референдума о воссоединении Запорожской области с Россией

Глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума по вопросу воссоединения области с Россией, сообщил 8 августа корреспондент РИА Новости.

2022-08-08T14:23

2022-08-08T14:23

2022-08-08T14:23

запорожская область

референдум

украина

россия

новости

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Балицкий подписал документ в рамках форума общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией", который проходит в Мелитополе. Помимо главы администрации области, в мероприятии приняли участие член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, глава Мелитополя Галина Данильченко, а также главы других районов и городов региона.Как сообщают, на площадке форума собрались более 700 делегатов со всей области. Все делегаты поддержали решение администрации.Ранее в Херсонской и Запорожской областях создали избирательные комиссии для проведения референдумов о вхождении в состав России. Точная дата проведения референдумов неизвестна, однако есть сообщения, что они пройдут в начале сентября 2022 года.В настоящий момент часть Запорожской области вместе с ее административным центром, городом Запорожье, все еще находится под контролем украинских войск.

https://ukraina.ru/20220727/1036871901.html

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запорожская область, референдум, украина, россия, новости