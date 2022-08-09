https://ukraina.ru/20220809/1037426451.html

Клоуны приехали, а цирка нет. Провокационный визит делегации Литвы на Тайвань

Клоуны приехали, а цирка нет. Провокационный визит делегации Литвы на Тайвань - 09.08.2022 Украина.ру

Клоуны приехали, а цирка нет. Провокационный визит делегации Литвы на Тайвань

Украина.ру, 09.08.2022

2022-08-09T08:51

2022-08-09T08:51

2022-08-09T09:18

эксклюзив

литва

китай

тайвань

нэнси пелоси

украина

россия

сша

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В то время, когда шумиха вокруг визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань переросла в успешную военную блокаду со стороны КНР, бывшая советская республика Литва продолжает упрямо следовать антипекинским курсом, навязанном стране-лимитрофу вашингтонскими политиками.В прошлом году одна из самых некогда преуспевающих советских республик, с которой после 1991 года КНР пыталась выстраивать дружеские и взаимовыгодные отношения, превратилась, по определениям китайской прессы, в авангард так называемой «независимой» антикитайской политики в Европе. Не извлекая уроков из бессмысленного бодания с суверенным и мощным Китаем, Литва решила пойти дальше и наступить на грабли, оставленные в Тайбэе главным синофобом Запада Нэнси Пелоси: 7 августа 11 чиновников литовских ведомств во главе с министром транспорта Агне Вайчюкявичюте приземлились в аэропорту блокадного Тайбэя. Говоря о сложившейся ситуации в отношениях между двумя странами, представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал Литву не становиться пешкой антикитайских сил, манипулирующих «независимостью Тайваня», но, судя по визиту литовских чиновников в Тайбэй, официальный Вильнюс неспособен принимать независимые политические решения. Похоже, жаркие дни нынешнего лета негативно сказываются на поведении литовских политиков. За несколько дней до посещения литовскими чиновниками Тайваня председатель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, отвечая на вопросы иностранных корреспондентов, высказала мысль о том, что она намерена обсудить с ведущими политиками ЕС возможность «совместного посещения Тайваня» в ближайшем будущем. В довесок к вряд ли прагматичным мечтаниям коллеги по сеймским заседаниям, председатель комитета по иностранным делам литовского сейма Лайма Андрикене заявила, что помимо экономических и торговых отношений необходимо укреплять «сотрудничество на политическом уровне» с Тайванем, включая визиты высокопоставленных чиновников на Тайвань. Правда, Андрикене тут же и пояснила, дескать, визиты литовских политиков на Тайвань преследуют чисто экономические и финансовые цели. Была ли это оговорка, сказать трудно: горячность литовских политиков, спровоцировавших разрыв торговых отношений с КНР в прошлом году и нынешнюю напряжённость в отношениях с РФ, и усложнившая экономическую ситуацию в одном из самых слабых звеньев Европейского Союза, вроде бы должна иметь свои пределы. Впрочем, литовские политики в упорности Пелоси добраться до Тайваня узрели не что иное, как «важный сигнал для демократического мира», и решили ещё сильнее обострить отношения с Пекином.Нужно отметить, что за последнее время Литва постоянно пытается накалить обстановку и проявить свойственную балтийским членам НАТО и ЕС агрессивность к странам, ведущим независимую от указаний США политику. Известно, что хотя основными торговыми партнерами Литвы и являются страны ЕС, но до обострения отношений с КНР в прошлом году сотни литовских компаний производили комплектующие, мебель, одежду и другие товары для транснациональных компаний, торгующих с материковым Китаем. В июне было объявлено об открытии в сентябре текущего года так называемого «экономического и торгового представительства на Тайване», говоря другими словами, литовские политики фактически объявили об открытии де-факто посольства на непризнанном большинством стран мира острове. Заявленные намерения литовских властей привели к резкому ухудшению отношений с Китаем и понижению дипломатических отношений между двумя странами до уровня поверенных в делах. К маю этого года торговля между Литвой и Китаем сократилась до 0,3 процента от начальных показателей и уже в июне упала почти до нуля. Наверное, именно поэтому, да и судя по заявлениям той же Андрикене, у Литвы «нет другого выбора, кроме как искать альтернативные рынки и альтернативных партнеров». Примечательно то, что литовские политики планируют выискивать с тайваньскими партнёрами общие точки по разработке и производству экологически чистых видов транспорта. Маниловщина в чистом виде: у современной Литвы нет ни научного потенциала вести какие-либо разработки, ни технической базы для организации производства. Да и учитывая то, что после визита Пелоси на Тайвань, остров находится в блокаде и под экономическими санкциями со стороны КНР, вряд ли стоит высоко оценивать нынешние возможности потенциальных тайваньских производителей. Пелоси сделала из Тайваня зону рискованного предпринимательства. Другими словами — налицо все признаки организации визита для демонстрации политической позиции, а не ради экономической целесообразности.Судя по недавним публикациям, в Китае не только весьма скептически оценивают политические и экономические возможности Литвы, но и понимают деструктивный характер современной литовской политики. «С началом российско-украинского конфликта Литва без колебаний бросилась на передовую противостояния с Россией. Выражая свою антироссийскую позицию, Литва оказывает военную помощь Украине и выступает за прекращение закупок российской нефти и газа. Прямым результатом подобной абсурдной антироссийской политики стал крах литовской экономики, уровень инфляции в июне этого года преодолел рекордную отметку в 20 процентов», — говорится в недавней статье на сайте «Тэнсюньван». И, как отмечает новостной портал 163.com, «незначительное членство в двух основных мировых организациях, Европейском Союзе и НАТО, делает Литву не значительным игроком в мировой политике, а клоуном, вызывающим раздражение России». С приездом одиннадцати бравых литовских парламентариев на Тайвань Литва, похоже, теперь достала и Китай: ранее объявленные военные учения НОАК вокруг острова были продлены ещё на 7 дней.

https://ukraina.ru/20220804/1037284828.html

https://ukraina.ru/20220803/1037254580.html

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2022

Азат Рахманов

Азат Рахманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Азат Рахманов

эксклюзив, литва, китай, тайвань, нэнси пелоси, украина, россия, сша