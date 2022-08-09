О прорыве фронта речь не идет: Рожин описал, что происходит на авдеевском направлении - 09.08.2022 Украина.ру
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О прорыве фронта речь не идет: Рожин описал, что происходит на авдеевском направлении
О прорыве фронта речь не идет: Рожин описал, что происходит на авдеевском направлении - 09.08.2022 Украина.ру
О прорыве фронта речь не идет: Рожин описал, что происходит на авдеевском направлении
Союзные силы серьезно продвинулись на авдеевском направлении, но говорить о прорыве фронта пока не приходится, считает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-09T07:00
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новости
пески
сво
авдеевка
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Объединенные силы ВС РФ и народных республик продвинулись на авдеевском направлении и взяли под контроль населенный пункт Пески, однако ВСУ перебросили в этот район артиллерийскую группировку для удержания поселка.По его словам, северо-западная часть Песок все еще находится под контролем ВСУ.Подкрепление для украинской армии было переброшено со стороны Красноармейска и Селидово и, по мнению Рожина, ВСУ будут держать оборону на этом участке и в случае полной потери Песок. Другими важными населенными пунктами участка являются Первомайское и Водяное.Полный текст интервью читайте здесь.
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новости, пески, сво, авдеевка
Новости, Пески, СВО, Авдеевка

О прорыве фронта речь не идет: Рожин описал, что происходит на авдеевском направлении

07:00 09.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Союзные силы серьезно продвинулись на авдеевском направлении, но говорить о прорыве фронта пока не приходится, считает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Объединенные силы ВС РФ и народных республик продвинулись на авдеевском направлении и взяли под контроль населенный пункт Пески, однако ВСУ перебросили в этот район артиллерийскую группировку для удержания поселка.
В целом о прорыве фронта пока речи не идет. Речь идет только об оттеснении противника.
По его словам, северо-западная часть Песок все еще находится под контролем ВСУ.
Подкрепление для украинской армии было переброшено со стороны Красноармейска и Селидово и, по мнению Рожина, ВСУ будут держать оборону на этом участке и в случае полной потери Песок. Другими важными населенными пунктами участка являются Первомайское и Водяное.
Полный текст интервью читайте здесь.
Блокпост ДНР возле села Пески в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 12:06Спецоперация
Поселок Пески перешел под контроль России и ДНРСоюзные войска России и ДНР установили полный контроль на поселком Пески в районе Донецка, сообщил 5 августа замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции Донецкой Народной Республики Илья Емельянов в эфире Первого канала.
 
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