https://ukraina.ru/20220809/1037424211.html

О прорыве фронта речь не идет: Рожин описал, что происходит на авдеевском направлении

О прорыве фронта речь не идет: Рожин описал, что происходит на авдеевском направлении - 09.08.2022 Украина.ру

О прорыве фронта речь не идет: Рожин описал, что происходит на авдеевском направлении

Союзные силы серьезно продвинулись на авдеевском направлении, но говорить о прорыве фронта пока не приходится, считает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-08-09T07:00

2022-08-09T07:00

2022-08-09T07:00

новости

пески

сво

авдеевка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036923102_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_1d4ced2def74879e8bccced81bac4937.jpg

Объединенные силы ВС РФ и народных республик продвинулись на авдеевском направлении и взяли под контроль населенный пункт Пески, однако ВСУ перебросили в этот район артиллерийскую группировку для удержания поселка.По его словам, северо-западная часть Песок все еще находится под контролем ВСУ.Подкрепление для украинской армии было переброшено со стороны Красноармейска и Селидово и, по мнению Рожина, ВСУ будут держать оборону на этом участке и в случае полной потери Песок. Другими важными населенными пунктами участка являются Первомайское и Водяное.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220805/1037331878.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, пески, сво, авдеевка