О прорыве фронта речь не идет: Рожин описал, что происходит на авдеевском направлении
Союзные силы серьезно продвинулись на авдеевском направлении, но говорить о прорыве фронта пока не приходится, считает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Объединенные силы ВС РФ и народных республик продвинулись на авдеевском направлении и взяли под контроль населенный пункт Пески, однако ВСУ перебросили в этот район артиллерийскую группировку для удержания поселка.
В целом о прорыве фронта пока речи не идет. Речь идет только об оттеснении противника.
По его словам, северо-западная часть Песок все еще находится под контролем ВСУ.
Подкрепление для украинской армии было переброшено со стороны Красноармейска и Селидово и, по мнению Рожина, ВСУ будут держать оборону на этом участке и в случае полной потери Песок. Другими важными населенными пунктами участка являются Первомайское и Водяное.
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5 августа, 12:06СпецоперацияПоселок Пески перешел под контроль России и ДНРСоюзные войска России и ДНР установили полный контроль на поселком Пески в районе Донецка, сообщил 5 августа замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции Донецкой Народной Республики Илья Емельянов в эфире Первого канала.