Военный эксперт предположил, когда войска РФ освободят Донбасс от ВСУ - 09.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт предположил, когда войска РФ освободят Донбасс от ВСУ
Военный эксперт предположил, когда войска РФ освободят Донбасс от ВСУ - 09.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт предположил, когда войска РФ освободят Донбасс от ВСУ
События последних дней в Донбассе — начало серьезного перелома в ходе спецоперации, потому что через полтора месяца ВС РФ смогут освободить регион, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-08-09T06:15
2022-08-09T06:15
донбасс
вс рф
всу
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Он рассказал, что на харьковском направление идет медленное, но стабильное продвижение, потому что ВС РФ не выполнят боевую задачу без контроля над линией Харьков — Павлоград — Запорожье — Днепропетровск — Николаев — Одесса.По его мнению, продвижение в Донбассе позволяет говорить о том, что российские войска смогут освободить регион за полтора месяца.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220808/1037398661.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донбасс, вс рф, всу, новости
Донбасс, ВС РФ, ВСУ, Новости

Военный эксперт предположил, когда войска РФ освободят Донбасс от ВСУ

06:15 09.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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События последних дней в Донбассе — начало серьезного перелома в ходе спецоперации, потому что через полтора месяца ВС РФ смогут освободить регион, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Он рассказал, что на харьковском направление идет медленное, но стабильное продвижение, потому что ВС РФ не выполнят боевую задачу без контроля над линией Харьков — Павлоград — Запорожье — Днепропетровск — Николаев — Одесса.
События последних дней в Донбассе — начало серьезного перелома в ходе спецоперации. Понятно, что мы не будем прорывать фронт, как в годы Великой Отечественной. Война и средства другие.
Юрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО
По его мнению, продвижение в Донбассе позволяет говорить о том, что российские войска смогут освободить регион за полтора месяца.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Виктор Баранец - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 11:00
Не под Херсон. Военный эксперт Баранец о том, куда ВСУ побегут из Донбасса Еще полтора месяца назад киевский режим говорил о генеральном сражении под Херсоном. Зеленский поставил задачу утопить в Днепре российскую группировку, которая находится на правом берегу, не дав ей отступить, рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
 
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