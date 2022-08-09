Военный эксперт предположил, когда войска РФ освободят Донбасс от ВСУ
События последних дней в Донбассе — начало серьезного перелома в ходе спецоперации, потому что через полтора месяца ВС РФ смогут освободить регион, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Он рассказал, что на харьковском направление идет медленное, но стабильное продвижение, потому что ВС РФ не выполнят боевую задачу без контроля над линией Харьков — Павлоград — Запорожье — Днепропетровск — Николаев — Одесса.
События последних дней в Донбассе — начало серьезного перелома в ходе спецоперации. Понятно, что мы не будем прорывать фронт, как в годы Великой Отечественной. Война и средства другие.
По его мнению, продвижение в Донбассе позволяет говорить о том, что российские войска смогут освободить регион за полтора месяца.
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