Военный эксперт предположил, когда войска РФ освободят Донбасс от ВСУ

Не под Херсон. Военный эксперт Баранец о том, куда ВСУ побегут из Донбасса

Еще полтора месяца назад киевский режим говорил о генеральном сражении под Херсоном. Зеленский поставил задачу утопить в Днепре российскую группировку, которая находится на правом берегу, не дав ей отступить, рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру