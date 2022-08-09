https://ukraina.ru/20220809/1037414117.html
Евсеев объяснил, почему ВСУ жертвует личным составом, пытаясь наступать на юге
Евсеев объяснил, почему ВСУ жертвует личным составом, пытаясь наступать на юге - 09.08.2022 Украина.ру
Евсеев объяснил, почему ВСУ жертвует личным составом, пытаясь наступать на юге
Попытки наступления ВСУ на южном направлении носят сугубо местный характер и преследуют цель показать Западу, что войска киевского режима могут добиться каких-то результатов. Такое мнение высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-08-09T06:00
2022-08-09T06:00
2022-08-09T06:00
спецоперация
новости
юг украины
всу
донбасс
николаев
владимир евсеев
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По его словам, Россия тоже готова к проведению наступления, но она "не торопится" и использует показательные попытки наступления ВСУ для их ослабления.Он добавил, что в условиях "полного провала" киевского режима в Донбассе ему любой ценой нужны пиар-эффекты. К действиям, производимым для его получения, эксперт, в частности, отнёс и последний обстрел ВСУ Антоновского моста в Херсоне.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220731/1037041798.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, юг украины, всу, донбасс, николаев, владимир евсеев
Спецоперация, Новости, юг Украины, ВСУ, Донбасс, Николаев, Владимир Евсеев
Евсеев объяснил, почему ВСУ жертвует личным составом, пытаясь наступать на юге
Попытки наступления ВСУ на южном направлении носят сугубо местный характер и преследуют цель показать Западу, что войска киевского режима могут добиться каких-то результатов. Такое мнение высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру