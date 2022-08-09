Евсеев объяснил, почему ВСУ жертвует личным составом, пытаясь наступать на юге - 09.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Евсеев объяснил, почему ВСУ жертвует личным составом, пытаясь наступать на юге
Евсеев объяснил, почему ВСУ жертвует личным составом, пытаясь наступать на юге - 09.08.2022 Украина.ру
Евсеев объяснил, почему ВСУ жертвует личным составом, пытаясь наступать на юге
Попытки наступления ВСУ на южном направлении носят сугубо местный характер и преследуют цель показать Западу, что войска киевского режима могут добиться каких-то результатов. Такое мнение высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-08-09T06:00
2022-08-09T06:00
спецоперация
новости
юг украины
всу
донбасс
николаев
владимир евсеев
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По его словам, Россия тоже готова к проведению наступления, но она "не торопится" и использует показательные попытки наступления ВСУ для их ослабления.Он добавил, что в условиях "полного провала" киевского режима в Донбассе ему любой ценой нужны пиар-эффекты. К действиям, производимым для его получения, эксперт, в частности, отнёс и последний обстрел ВСУ Антоновского моста в Херсоне.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, юг украины, всу, донбасс, николаев, владимир евсеев
Спецоперация, Новости, юг Украины, ВСУ, Донбасс, Николаев, Владимир Евсеев

Евсеев объяснил, почему ВСУ жертвует личным составом, пытаясь наступать на юге

06:00 09.08.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Попытки наступления ВСУ на южном направлении носят сугубо местный характер и преследуют цель показать Западу, что войска киевского режима могут добиться каких-то результатов. Такое мнение высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
По его словам, Россия тоже готова к проведению наступления, но она "не торопится" и использует показательные попытки наступления ВСУ для их ослабления.

Если бы у них (киевского режима – ред.) была уверенность в успехе наступления, они бы не проводили эвакуацию в Николаеве. По некоторым данным, там идёт эвакуация военкоматов и других учреждений, идёт зачистка от "пророссийских элементов"

Владимир Евсеев
Владимир Евсеев
Военный эксперт Института стран СНГ
Он добавил, что в условиях "полного провала" киевского режима в Донбассе ему любой ценой нужны пиар-эффекты. К действиям, производимым для его получения, эксперт, в частности, отнёс и последний обстрел ВСУ Антоновского моста в Херсоне.
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 06:45Спецоперация
Бывший сотрудник СБУ объяснил причины атаки ВСУ на Антоновский мостУдары по Антоновскому мосту прекрасно вписываются в общую картину подготовки к наступлению на херсонском направлении, считает экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияНовостиюг УкраиныВСУДонбассНиколаевВладимир Евсеев
 
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