https://ukraina.ru/20220809/1037414117.html

Евсеев объяснил, почему ВСУ жертвует личным составом, пытаясь наступать на юге

Евсеев объяснил, почему ВСУ жертвует личным составом, пытаясь наступать на юге - 09.08.2022 Украина.ру

Евсеев объяснил, почему ВСУ жертвует личным составом, пытаясь наступать на юге

Попытки наступления ВСУ на южном направлении носят сугубо местный характер и преследуют цель показать Западу, что войска киевского режима могут добиться каких-то результатов. Такое мнение высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2022-08-09T06:00

2022-08-09T06:00

2022-08-09T06:00

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По его словам, Россия тоже готова к проведению наступления, но она "не торопится" и использует показательные попытки наступления ВСУ для их ослабления.Он добавил, что в условиях "полного провала" киевского режима в Донбассе ему любой ценой нужны пиар-эффекты. К действиям, производимым для его получения, эксперт, в частности, отнёс и последний обстрел ВСУ Антоновского моста в Херсоне.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220731/1037041798.html

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новости, юг украины, всу, донбасс, николаев, владимир евсеев