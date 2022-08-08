https://ukraina.ru/20220808/1037426835.html

Украинские фермеры вынуждены сокращать посевы

Украинские фермеры вынуждены сокращать посевы - 08.08.2022 Украина.ру

Украинские фермеры вынуждены сокращать посевы

Производители зерна на Украине настроены сокращать объемы посева зерновых из-за сложностей с экспортом, поскольку выращивать стало менее выгодно, сообщил 8 августа президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.

2022-08-08T18:53

2022-08-08T18:53

2022-08-08T18:53

зерно

фермеры

украина

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порт

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Причиной этому являются действующие цену на логистику продаж.По словам Горбачева, в настоящий момент мощностей для вывоза категорически недостаточно для экспорта, в результате чего фермеры сокращают посевы.Напомним, сегодня утром, 8 августа, министерство инфраструктуры Украины отчиталось о том, что судно Polarnet, которое одним из первых приняло участие в реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов, прибыло в конечный пункт назначения.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

зерно, фермеры, украина, новости, порт