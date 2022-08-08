Украинские фермеры вынуждены сокращать посевы
Производители зерна на Украине настроены сокращать объемы посева зерновых из-за сложностей с экспортом, поскольку выращивать стало менее выгодно, сообщил 8 августа президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.
Причиной этому являются действующие цену на логистику продаж.
Чтобы вывести все зерно, как было запланировано, необходимо примерно 527 судов. Обычный темп экспорта до войны составил примерно 200 тысяч тонн в сутки. Поэтому сейчас есть очень небольшие достижения. Если запланировать экспорт альтернативным путем, который достигает 200 долларов за тонну, фермерам невыгодно выращивать.
По словам Горбачева, в настоящий момент мощностей для вывоза категорически недостаточно для экспорта, в результате чего фермеры сокращают посевы.
Они будут готовы платить больше. Однако если брать зерно, например, из Австралии, из Южной Америки и доставлять в те же африканские страны, то это будет дешевле, чем мы с вами будем доставлять альтернативными путями.
Напомним, сегодня утром, 8 августа, министерство инфраструктуры Украины отчиталось
о том, что судно Polarnet, которое одним из первых приняло участие в реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов, прибыло в конечный пункт назначения.
о том, что судно Polarnet, которое одним из первых приняло участие в реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов, прибыло в конечный пункт назначения.