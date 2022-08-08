Первое судно с украинским зерном прибыло в пункт назначения
polarnet
Первый сухогруз с сельхозпродукцией из Украины прибыл в порт Дериндже в Турции, являющийся конечным пунктом назначения. Об этом сообщило 8 августа министерство инфраструктуры Украины в ведомственном Telegram-канале
Судно Polarnet, которое одним из первых приняло участие в реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов, успешно прошло проверку инспекционной группой в Стамбуле и прибыло в конечный пункт назначения в Турции
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков выразил благодарность экипажу.
Отдельно благодарю экипаж судна POLARNET за готовность одними из первых воспользоваться "зерновым коридором, открыв тем самым путь для других судов.
Напомним, сухогруз Polarnet в составе каравана из трех балкеров вышел из порта Черноморск 5 августа. Два других судна направляются в Великобританию и Ирландию. В целом они перевозят 57 тысяч тонн кукурузы. Их прибытие в пункт назначения ожидается через неделю.