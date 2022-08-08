https://ukraina.ru/20220808/1037417252.html

Первое судно с украинским зерном прибыло в пункт назначения

Первое судно с украинским зерном прибыло в пункт назначения - 08.08.2022 Украина.ру

Первое судно с украинским зерном прибыло в пункт назначения

Первый сухогруз с сельхозпродукцией из Украины прибыл в порт Дериндже в Турции, являющийся конечным пунктом назначения. Об этом сообщило 8 августа министерство инфраструктуры Украины в ведомственном Telegram-канале

2022-08-08T16:22

2022-08-08T16:22

2022-08-08T16:22

зерно

украина

гуманитарный коридор

турция

новости

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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков выразил благодарность экипажу.Напомним, сухогруз Polarnet в составе каравана из трех балкеров вышел из порта Черноморск 5 августа. Два других судна направляются в Великобританию и Ирландию. В целом они перевозят 57 тысяч тонн кукурузы. Их прибытие в пункт назначения ожидается через неделю.

https://ukraina.ru/20220806/1037348473.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

зерно, украина, гуманитарный коридор, турция, новости