Первое судно с украинским зерном прибыло в пункт назначения - 08.08.2022 Украина.ру
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Первое судно с украинским зерном прибыло в пункт назначения
Первое судно с украинским зерном прибыло в пункт назначения - 08.08.2022 Украина.ру
Первое судно с украинским зерном прибыло в пункт назначения
Первый сухогруз с сельхозпродукцией из Украины прибыл в порт Дериндже в Турции, являющийся конечным пунктом назначения. Об этом сообщило 8 августа министерство инфраструктуры Украины в ведомственном Telegram-канале
2022-08-08T16:22
2022-08-08T16:22
зерно
украина
гуманитарный коридор
турция
новости
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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков выразил благодарность экипажу.Напомним, сухогруз Polarnet в составе каравана из трех балкеров вышел из порта Черноморск 5 августа. Два других судна направляются в Великобританию и Ирландию. В целом они перевозят 57 тысяч тонн кукурузы. Их прибытие в пункт назначения ожидается через неделю.
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зерно, украина, гуманитарный коридор, турция, новости

Первое судно с украинским зерном прибыло в пункт назначения

16:22 08.08.2022
 
polarnet
polarnet
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Первый сухогруз с сельхозпродукцией из Украины прибыл в порт Дериндже в Турции, являющийся конечным пунктом назначения. Об этом сообщило 8 августа министерство инфраструктуры Украины в ведомственном Telegram-канале

Судно Polarnet, которое одним из первых приняло участие в реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов, успешно прошло проверку инспекционной группой в Стамбуле и прибыло в конечный пункт назначения в Турции

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков выразил благодарность экипажу.
Отдельно благодарю экипаж судна POLARNET за готовность одними из первых воспользоваться "зерновым коридором, открыв тем самым путь для других судов.
Александр Кубраков
Министр инфраструктуры Украины
Напомним, сухогруз Polarnet в составе каравана из трех балкеров вышел из порта Черноморск 5 августа. Два других судна направляются в Великобританию и Ирландию. В целом они перевозят 57 тысяч тонн кукурузы. Их прибытие в пункт назначения ожидается через неделю.
Волгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 06:00
Украинский политик рассказал, зачем Турции нужно зерно из УкраиныТурция сейчас выстраивает свои отношения с соседними странами, поэтому ей чрезвычайно нужно зерно, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
 
зерноУкраинагуманитарный коридорТурцияНовости
 
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