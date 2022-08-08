https://ukraina.ru/20220808/1037425156.html

Российская военная база может появиться в Сербии

Российская военная база может появиться в Сербии - 08.08.2022 Украина.ру

Российская военная база может появиться в Сербии

Вопрос о размещении на территории Сербии российских военных баз является внутренним делом Сербии и суверенным вопросом России, заявил 8 августа посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

2022-08-08T17:51

2022-08-08T17:51

2022-08-08T17:51

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Дипломат напомнил, что в Сербии в настоящий момент действует совместный российско-сербском гуманитарном центре. Он был создан для кризисного реагирования в случае гуманитарной катастрофы.Также Боцан-Харченко подчеркнул, что Сербия является для России дружественной страной, которая "принципиально отвергает антироссийские санкции". Упомянул он и про плодотворное сотрудничество двух стран.Кроме того, посол отметил, что ввиду политического сотрудничества двух государств цены на поставки из России энергоносителей для Сербии значительно ниже.

https://ukraina.ru/20220806/1037328088.html

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сербия, россия, военная база, новости, балканы