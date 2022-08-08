https://ukraina.ru/20220808/1037425156.html
Российская военная база может появиться в Сербии
Российская военная база может появиться в Сербии - 08.08.2022 Украина.ру
Российская военная база может появиться в Сербии
Вопрос о размещении на территории Сербии российских военных баз является внутренним делом Сербии и суверенным вопросом России, заявил 8 августа посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
2022-08-08T17:51
2022-08-08T17:51
2022-08-08T17:51
сербия
россия
военная база
новости
балканы
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Дипломат напомнил, что в Сербии в настоящий момент действует совместный российско-сербском гуманитарном центре. Он был создан для кризисного реагирования в случае гуманитарной катастрофы.Также Боцан-Харченко подчеркнул, что Сербия является для России дружественной страной, которая "принципиально отвергает антироссийские санкции". Упомянул он и про плодотворное сотрудничество двух стран.Кроме того, посол отметил, что ввиду политического сотрудничества двух государств цены на поставки из России энергоносителей для Сербии значительно ниже.
https://ukraina.ru/20220806/1037328088.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сербия, россия, военная база, новости, балканы
Российская военная база может появиться в Сербии
Вопрос о размещении на территории Сербии российских военных баз является внутренним делом Сербии и суверенным вопросом России, заявил 8 августа посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.