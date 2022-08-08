Российская военная база может появиться в Сербии - 08.08.2022 Украина.ру
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Российская военная база может появиться в Сербии
Российская военная база может появиться в Сербии - 08.08.2022 Украина.ру
Российская военная база может появиться в Сербии
Вопрос о размещении на территории Сербии российских военных баз является внутренним делом Сербии и суверенным вопросом России, заявил 8 августа посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
2022-08-08T17:51
2022-08-08T17:51
сербия
россия
военная база
новости
балканы
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Дипломат напомнил, что в Сербии в настоящий момент действует совместный российско-сербском гуманитарном центре. Он был создан для кризисного реагирования в случае гуманитарной катастрофы.Также Боцан-Харченко подчеркнул, что Сербия является для России дружественной страной, которая "принципиально отвергает антироссийские санкции". Упомянул он и про плодотворное сотрудничество двух стран.Кроме того, посол отметил, что ввиду политического сотрудничества двух государств цены на поставки из России энергоносителей для Сербии значительно ниже.
https://ukraina.ru/20220806/1037328088.html
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сербия, россия, военная база, новости, балканы

Российская военная база может появиться в Сербии

17:51 08.08.2022
 
© Открытые источникиРоссия Сербия
Россия Сербия
© Открытые источники
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Вопрос о размещении на территории Сербии российских военных баз является внутренним делом Сербии и суверенным вопросом России, заявил 8 августа посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Дипломат напомнил, что в Сербии в настоящий момент действует совместный российско-сербском гуманитарном центре. Он был создан для кризисного реагирования в случае гуманитарной катастрофы.
Также Боцан-Харченко подчеркнул, что Сербия является для России дружественной страной, которая "принципиально отвергает антироссийские санкции". Упомянул он и про плодотворное сотрудничество двух стран.
Продолжается военно-техническое сотрудничество, в результате которого создаются благоприятные условия для качества того, что поставляется.
Александр Боцан-Харченко
Посол России в Сербии
Кроме того, посол отметил, что ввиду политического сотрудничества двух государств цены на поставки из России энергоносителей для Сербии значительно ниже.
10-й съезд партии Справедливая Россия - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 04:00
Вассерман: После демонтажа Украины Россия сможет разблокировать СербиюПосле ликвидации "террористической группировки Украина" у России появятся возможности надавить на страны, которые блокируют Сербию, заявил депутат Госдумы России Анатолий Вассерман в интервью Украина.ру
 
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