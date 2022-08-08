https://ukraina.ru/20220808/1037423171.html

Наступление на Юге, оборона ВСУ в Донбассе. О чём говорили эксперты 8 августа

Наступление на Юге, оборона ВСУ в Донбассе. О чём говорили эксперты 8 августа - 08.08.2022 Украина.ру

Наступление на Юге, оборона ВСУ в Донбассе. О чём говорили эксперты 8 августа

Украина.ру, 08.08.2022

2022-08-08T17:29

2022-08-08T17:29

2022-08-08T17:29

донбасс

сво

рожин

мариуполь

алексей ларкин

евсеев

всу

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/08/1037423504_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_19489657461e203aa6a090d043c16583.jpg

Россия готова провести наступление, но она не торопится, в некоторых районах Донбасса ВСУ еще сохраняют целостность обороны, а в Москве покажут документальный фильм "Мариуполь. Русский город"Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 8 августа.Бои в Донбассе и на ЮгеВ прошедшие выходные на границе Херсонской и Николаевской области прошли интенсивные бои на реке Ингулец, где ВСУ понесли тяжелые потери, пытаясь создать полноценный плацдарм на восточном берегу реки в районе Андреевки.По словам военного эксперта Института стран СНГ Владимира Евсеева, Россия сама готова к проведению наступления, но она не торопится. Подобные же попытки завоевать плацдарм обескровливают Украину."Я думаю, такие попытки наступления ВСУ носят сугубо локальный характер и преследуют цель показать Западу, что они могут что-то сделать. Потому что в Донбассе у них рушится вся линия фронта от Северска до Марьинки. Идут бои за Северск и Соледар.Освобождение Северска не будет представлять проблемы после захода в тыл войскам, которые занимают высоты", – заявил Евсеев.Фактически, продолжил он, в условиях полного провала в Донбассе Украине нужен хоть какой-то пиар-эффект. Какой ценой – значения не имеет."Эти локальные события носят пиар-эффект и преследуют две цели. Первое – показать Западу, что они наступают, поэтому им нужно поставлять оружие. Второе – показать самому украинскому населению, что "мы идем освобождать Херсон".Но для реального наступления у них нет сил. Просто в преддверии полного освобождения Донбасса они пытаются изобразить хоть какую-то активность", – отметил эксперт.В целом, указывает Евсеев, "вся эта мышиная возня" закончится только тогда, когда мы сами проведем наступление и выйдем на Южный Буг.Продвижение есть, но противник еще крепокРанее поступали сообщения о продвижении союзных войск по линии Северск-Соледар-Артемовск (Бахмут). Сейчас есть сведения о продвижении в Соледаре, подтверждает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин.Идут бои за промзону и завод KNAUF. Бои на ближних подступах к Соледару закончились и плавно переместились в сам город.Рожин отметил, что противник сохраняет опорные пункты к северу от города и не дает начать штурм с севера. То есть еще придется взять Яковлевку и Белогоровку. Это позволит усилить нажим на Соледар с севера. А в случае взятия Бахмутского мы сможем начать штурм юго-восточных окраин города."То же самое происходит с Артемовском. Там наши войска закрепились на восточных окраинах. К юго-востоку от города противник оказывает сопротивление на линии Зайцево-Кодема.Взятие этих поселков позволит продвигаться к юго-восточным окраинам города и начать штурм с нескольких направлений. Желательно еще продвинуться к Артемовску с северо-востока, но там пока противник тоже сохраняет целостность обороны", – рассказал эксперт.В то же время, подчеркнул он, важно понимать, что группировка противника в районе Артемовска – достаточно серьезная. У них еще достаточно артиллерии и РСЗО, которые затрудняют продвижение наших войск, потому что они могут вести концентрированный огонь по определенным квадратам."Мариуполь. Русский город"В понедельник, 8 августа, в 20:00, в московском кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате состоится премьера документального фильма "Мариуполь. Русский город", посвященном событиям весны 2022 года, когда Народная милиция ДНР совместно с российской армией и флотом освобождали самый крупный населенный пункт на азовском побережье.Один из создателей фильма, военкор RT Алексей Ларкин, рассказал интернет-изданию Украина.ру о том, как создавалась лента, о чем она, и кто принимал участие в съемках.Ларкин сообщил, что съемки непосредственно в Мариуполе продолжались примерно полтора месяца: там начали снимать сразу после того, как союзные войска взяли Волноваху и пошли дальше на Мариуполь."Стратегия была довольно простая: мы приезжали рано утром в город и шли на звук боя, куда могли дойти.Так постепенно раз за разом продвигались все дальше. Каждый день у армии шло продвижение, еще вчера нужно было с большим риском перебегать какую-нибудь улицу, а уже на следующий день там можно было не спеша гулять, оглядывая местность", – рассказал военкор.Потом авторы фильма начали возить героев – Павла Чуприну и Ольгу Селецкую – в Мариуполь, потому что там оставались их семьи, искали родственников, спрашивали соседей и оставшихся в городе людей. Ларкин говорит, что пришлось исколесить много разных адресов, а в процессе они записывали комментарии Паши и Ольги о том, каким они помнят Мариуполь, и что с ними происходило в этом городе."Вместе с Ольгой Селецкой мы побывали в мариупольском аэропорту и в здании СБУ – это две пыточные, где множество русских людей были замучены до смерти, Ольга нам показала камеры и помещения, где её пытали азовцы и сбушники, рассказала все подробности.Ей, конечно, было тяжело об этом говорить, мы несколько лет её снимали и только в Мариуполе она смогла по-настоящему откровенно нам рассказать о том ужасе, который творили украинцы", – заявил военкор.При создании фильма авторы "просто шли и снимали, не делали никаких художественных постановочных съемок и даже не могли долго выстраивать кадр – все на бегу, второпях, потому что рядом шли бои и было опасно"."Нам попадались собеседники, которые интересно и фактурно рассказывали о происходящем, и плотность событий была очень большая поэтому фильм получился насыщенным.Иногда бывает, что приезжаешь куда-то и ничего толкового не снял, а в Мариуполе у нас каждый день было очень много уникального материала. Божья помощь, не иначе.Ну а потом на монтаже мы просто собрали последовательную историю, попытались ответить на те вопросы о Мариуполе и войне на Донбассе, которые мы сами бы задали, будучи зрителями", – сообщил Ларкин.

https://ukraina.ru/20220808/1037408489.html

https://ukraina.ru/20220808/1037418354.html

https://ukraina.ru/20220808/1037340959.html

https://ukraina.ru/20220805/1037332623.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

донбасс, сво, рожин, мариуполь, алексей ларкин, евсеев, всу, россия, украина