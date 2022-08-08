В Запорожской области допустили электронный формат голосования на референдуме - 08.08.2022 Украина.ру
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В Запорожской области допустили электронный формат голосования на референдуме
В Запорожской области допустили электронный формат голосования на референдуме - 08.08.2022 Украина.ру
В Запорожской области допустили электронный формат голосования на референдуме
Внедрение электронного голосование на референдуме в Запорожской области по вопросу присоединения к России рассматривается, но решение пока не принято, сообщил 8 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
2022-08-08T17:11
2022-08-08T17:11
референдум
владимир рогов
запорожская область
украина
новости
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Рогов сообщил, что применение технологий электронного голосования зависит в первую очередь от технической возможности.В понедельник, 8 августа, глава Запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.Ранее, 4 августа, заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов анонсировал проведение референдума о вхождении региона в составе России. По его словам, референдум "поставит точку, когда мы станем субъектом РФ, пойдет другой отсчет времени".
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референдум, владимир рогов, запорожская область, украина, новости

В Запорожской области допустили электронный формат голосования на референдуме

17:11 08.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВторой тур региональных выборов на Украине
Второй тур региональных выборов на Украине - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Внедрение электронного голосование на референдуме в Запорожской области по вопросу присоединения к России рассматривается, но решение пока не принято, сообщил 8 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что применение технологий электронного голосования зависит в первую очередь от технической возможности.

Офлайн мы готовим 100%. Все получается. У нас будет достаточно понятный людям формат голосования. Никаких экспериментов проводить не будем. Касательно электронного голосования – об этом думаем сейчас, смотрим, чтобы была техническая возможность это все провести.

В понедельник, 8 августа, глава Запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.
Ранее, 4 августа, заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов анонсировал проведение референдума о вхождении региона в составе России. По его словам, референдум "поставит точку, когда мы станем субъектом РФ, пойдет другой отсчет времени".
Кирилл Стремоусов
4 августа, 16:12
Херсонские власти анонсировали референдум о вхождении в состав РФ В Херсонской области состоится референдум о вхождении региона в состав России. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов на встрече с жителями Голой Пристани. Видео Стремоусов опубликовал 4 августа в ТГ-канале
 
референдумВладимир РоговЗапорожская областьУкраинаНовости
 
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