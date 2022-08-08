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В Запорожской области допустили электронный формат голосования на референдуме

В Запорожской области допустили электронный формат голосования на референдуме - 08.08.2022 Украина.ру

В Запорожской области допустили электронный формат голосования на референдуме

Внедрение электронного голосование на референдуме в Запорожской области по вопросу присоединения к России рассматривается, но решение пока не принято, сообщил 8 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

2022-08-08T17:11

2022-08-08T17:11

2022-08-08T17:11

референдум

владимир рогов

запорожская область

украина

новости

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Рогов сообщил, что применение технологий электронного голосования зависит в первую очередь от технической возможности.В понедельник, 8 августа, глава Запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.Ранее, 4 августа, заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов анонсировал проведение референдума о вхождении региона в составе России. По его словам, референдум "поставит точку, когда мы станем субъектом РФ, пойдет другой отсчет времени".

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референдум, владимир рогов, запорожская область, украина, новости