В Запорожской области допустили электронный формат голосования на референдуме
Внедрение электронного голосование на референдуме в Запорожской области по вопросу присоединения к России рассматривается, но решение пока не принято, сообщил 8 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что применение технологий электронного голосования зависит в первую очередь от технической возможности.
Офлайн мы готовим 100%. Все получается. У нас будет достаточно понятный людям формат голосования. Никаких экспериментов проводить не будем. Касательно электронного голосования – об этом думаем сейчас, смотрим, чтобы была техническая возможность это все провести.
В понедельник, 8 августа, глава Запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.
Ранее, 4 августа, заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов анонсировал проведение референдума о вхождении региона в составе России. По его словам, референдум "поставит точку, когда мы станем субъектом РФ, пойдет другой отсчет времени".
4 августа, 16:12Херсонские власти анонсировали референдум о вхождении в состав РФ В Херсонской области состоится референдум о вхождении региона в состав России. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов на встрече с жителями Голой Пристани. Видео Стремоусов опубликовал 4 августа в ТГ-канале