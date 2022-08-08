Евсеев рассказал, будут ли ВСУ наступать на Херсон
Накануне полного освобождения Донбасса у ВСУ нет сил для какого-либо масштабного наступления на юге Украины. Такое мнение высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру, отвечая на вопрос о недавней попытке наступления сил киевского режима на границе Херсонской и Николаевской областей
Он заметил, что союзные силы вскоре должны окружить Авдеевку, взять Соледар, Артёмовск (Бахмут) и Северск, и выйти к Славянску и Краматорску.
В таких условиях ВСУ не сможет собрать силы для наступления на Херсон и ограничится его "имитацией", уверен эксперт.
Я не вижу предпосылок для масштабного контрнаступления ВСУ. Тем более, мы сами готовы проводить наступление, просто ждём удобного момента
По словам эксперта, небольшие силы, которыми ВСУ предпринимает попытки наступления через реку Ингулец, не представляют больших проблем для российских войск. Он добавил, что они уязвимы для действий российской авиации.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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