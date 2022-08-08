Евсеев рассказал, будут ли ВСУ наступать на Херсон - 08.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220808/1037416390.html
Евсеев рассказал, будут ли ВСУ наступать на Херсон
Евсеев рассказал, будут ли ВСУ наступать на Херсон - 08.08.2022 Украина.ру
Евсеев рассказал, будут ли ВСУ наступать на Херсон
Накануне полного освобождения Донбасса у ВСУ нет сил для какого-либо масштабного наступления на юге Украины. Такое мнение высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру, отвечая на вопрос о недавней попытке наступления сил киевского режима на границе Херсонской и Николаевской областей
2022-08-08T16:07
2022-08-08T16:07
спецоперация
новости
владимир евсеев
всу
николаевская область
херсонская область
донбасс
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103237/22/1032372277_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a6265670c50b731513e99b676343afa4.jpg.webp
Он заметил, что союзные силы вскоре должны окружить Авдеевку, взять Соледар, Артёмовск (Бахмут) и Северск, и выйти к Славянску и Краматорску.В таких условиях ВСУ не сможет собрать силы для наступления на Херсон и ограничится его "имитацией", уверен эксперт.По словам эксперта, небольшие силы, которыми ВСУ предпринимает попытки наступления через реку Ингулец, не представляют больших проблем для российских войск. Он добавил, что они уязвимы для действий российской авиации.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220804/1037293677.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103237/22/1032372277_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c17534caa8ede7e5538d0a7e43cfd2f.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир евсеев, всу, николаевская область, херсонская область, донбасс, наступление

Евсеев рассказал, будут ли ВСУ наступать на Херсон

16:07 08.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Евсеев
Владимир Евсеев - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
Накануне полного освобождения Донбасса у ВСУ нет сил для какого-либо масштабного наступления на юге Украины. Такое мнение высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру, отвечая на вопрос о недавней попытке наступления сил киевского режима на границе Херсонской и Николаевской областей
Он заметил, что союзные силы вскоре должны окружить Авдеевку, взять Соледар, Артёмовск (Бахмут) и Северск, и выйти к Славянску и Краматорску.
В таких условиях ВСУ не сможет собрать силы для наступления на Херсон и ограничится его "имитацией", уверен эксперт.

Я не вижу предпосылок для масштабного контрнаступления ВСУ. Тем более, мы сами готовы проводить наступление, просто ждём удобного момента

Владимир Евсеев
Владимир Евсеев
Военный эксперт Института стран СНГ
По словам эксперта, небольшие силы, которыми ВСУ предпринимает попытки наступления через реку Ингулец, не представляют больших проблем для российских войск. Он добавил, что они уязвимы для действий российской авиации.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Освобожденное с. Избицкое в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 14:45
Военный эксперт объяснил, как России удалось сломать боевой дух ВСУ в ДонбассеКиевский режим осознает, что тактика живого щита в противостоянии с Россией больше не работает. Последней такой точкой был Лисичанск, где маневренная война привела к тому, что Украина была вынуждена оставлять удобные для обороны позиции. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
 
СпецоперацияНовостиВладимир ЕвсеевВСУНиколаевская областьХерсонская областьДонбасснаступление
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:12В Чечне назвали условие для переименования Мариуполя в честь Кадырова
17:11В Запорожской области допустили электронный формат голосования на референдуме
16:46Генсек ООН назвал удары по Запорожской АЭС самоубийством
16:40Борис Рожин: Россия уничтожает ВСУ в Донбассе, но до прорыва фронта еще далеко
16:39Более полумиллиона украинцев выехали в Молдавию
16:31Почему России не нужны лихие прорывы: Рожин о хитрой тактике и новых котлах. Видео
16:25Россия пригласила инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после атаки ВСУ
16:22Первое судно с украинским зерном прибыло в пункт назначения
16:07Евсеев рассказал, будут ли ВСУ наступать на Херсон
16:06Хроника событий на Украине на 16:00 8 августа
15:51"Большой рынок, другие заработки": Monatik попытался оправдаться за выступления в России
15:49Другие победы. Почему нельзя недооценивать украинскую пропаганду
15:30Запад начал говорить об Украине правду. Которую раньше нельзя было произносить вслух
15:29Чудовищные "приветы" с Украины: в Донецке взрываются мины "лепестки". Видео
15:23Песков: возобновление переговоров с Украиной пока не планируется
15:22Украинские победители "Евровидения" попытались "отменить" русскую артистку в Черногории
15:12"Русские деньги не пахнут": грузинский премьер обвинил Саакашвили в пророссийской политике
14:59Экс-главу Минобороны Украины подозревают в госизмене за соглашения по Черноморскому флоту
14:52Соавтор фильма "Мариуполь" рассказал, куда приходилось выезжать на съемки
14:44Сенатор предложил признать режим Зеленского террористической организацией
Лента новостейМолния