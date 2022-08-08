Песков: возобновление переговоров с Украиной пока не планируется - 08.08.2022 Украина.ру
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Песков: возобновление переговоров с Украиной пока не планируется
Песков: возобновление переговоров с Украиной пока не планируется - 08.08.2022 Украина.ру
Песков: возобновление переговоров с Украиной пока не планируется
В настоящий момент никакого переговорного процесса с Украиной не происходит, заявил 8 августа в разговоре с журналистами пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
2022-08-08T15:23
2022-08-08T15:24
песков
сво
турция
переговоры
новости
украина
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По словам Пескова, предложение президента Турции Реджепа Эрдогана организовать встречу Путина и Зеленского не встретит понимания с Украинской стороны. Пресс-секретарь отметил, что турецкий лидер прикладывал усилия для организации мирного процесса, однако "украинская делегация переговорщиков ушла с радаров".Песков также отметил, что специальная военная операция на Украине продолжится до выполнения поставленных целей и задач.
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песков, сво, турция, переговоры, новости, украина

Песков: возобновление переговоров с Украиной пока не планируется

15:23 08.08.2022 (обновлено: 15:24 08.08.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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В настоящий момент никакого переговорного процесса с Украиной не происходит, заявил 8 августа в разговоре с журналистами пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
По словам Пескова, предложение президента Турции Реджепа Эрдогана организовать встречу Путина и Зеленского не встретит понимания с Украинской стороны. Пресс-секретарь отметил, что турецкий лидер прикладывал усилия для организации мирного процесса, однако "украинская делегация переговорщиков ушла с радаров".
Мы знаем, что была достаточно велика его роль в организации весьма и весьма хороших условий для проведения нескольких раундов переговоров между российской и украинской делегациями. И президент также продолжает такую политическую волю изъявлять - прикладывать усилия для того, чтобы помочь такому процессу. Но вы знаете, что украинская делегация переговорщиков, что называется, "ушла с радаров". В этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет.
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь Президента России
Песков также отметил, что специальная военная операция на Украине продолжится до выполнения поставленных целей и задач.
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