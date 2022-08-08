https://ukraina.ru/20220808/1037414672.html

Песков: возобновление переговоров с Украиной пока не планируется

Песков: возобновление переговоров с Украиной пока не планируется - 08.08.2022 Украина.ру

Песков: возобновление переговоров с Украиной пока не планируется

В настоящий момент никакого переговорного процесса с Украиной не происходит, заявил 8 августа в разговоре с журналистами пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

2022-08-08T15:23

2022-08-08T15:23

2022-08-08T15:24

песков

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турция

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По словам Пескова, предложение президента Турции Реджепа Эрдогана организовать встречу Путина и Зеленского не встретит понимания с Украинской стороны. Пресс-секретарь отметил, что турецкий лидер прикладывал усилия для организации мирного процесса, однако "украинская делегация переговорщиков ушла с радаров".Песков также отметил, что специальная военная операция на Украине продолжится до выполнения поставленных целей и задач.

https://ukraina.ru/20220726/1036823920.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

песков, сво, турция, переговоры, новости, украина