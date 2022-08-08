https://ukraina.ru/20220808/1037398832.html

Украина против Amnesty International: война мышей и лягушек продолжается

Украина против Amnesty International: война мышей и лягушек продолжается - 08.08.2022 Украина.ру

Украина против Amnesty International: война мышей и лягушек продолжается

Украина.ру, 08.08.2022

2022-08-08T12:16

2022-08-08T12:16

2022-08-08T13:54

amnesty international

доклад

украина

сво

права человека

война

конфликт

офис президента

эксклюзив

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Международная организация Amnesty International 4 августа опубликовала доклад, в котором констатировала нарушения международного гуманитарного права и законов ведения войны со стороны Украины. Украина отреагировала на самом высоком государственном уровне — Владимир Зеленский фактически назвал АИ «террористической организацией». Но на этом травля «правозащитников» не закончилась.К кампании присоединилась британская The Times, которая раскритиковала доклад и сообщила, что юридические обязательства в рамках Женевской конвенции не предусматривают очернение жертв агрессии. Украинские же защитники базируются в гражданских районах, потому что российские оккупанты атакуют именно их (!). И вообще — Amnesty International «не впервые унижается» перед Кремлём. Раньше она отменила признание узником совести Алексея Навального. Вывод: доклад — «путинская пропаганда».Анатолий Шарий назвал статью в The Times заказухой и это, по-видимому, действительно так: у Офиса президента есть возможности размещения заказных статей даже и в таких уважаемых изданиях.К критике присоединилась (скорее всего, совершенно бесплатно) «не ракетчик, а филолог» Юлия Латынина. Она пишет: «Никакие правила войны не запрещают размещать войска в школах, если эти школы пустые. Более того, это самый частый и рациональный способ размещения войск, особенно в городском районе».Суждение, в общем-то, имеющее право на существование, если бы после каждого удара по расположениям ВСУ украинские и западные СМИ не начинали бы возмущаться по поводу обстрела «гражданских объектов». И тут с криком: «Подержите моё пиво!», — появляется Латынина и объясняет: «Нет, во время летних каникул и прочей удалёнки школы — легитимный объект…».К критике присоединились и официальные лица. Например, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас квалифицировал доклад как попытку «оправдать действия России» и это «не первый случай, когда организация игнорирует международное право».Ярче же всего выразился украинский нацист Дмитрий Ярош: «Amnesty International всегда были м…и и паразитами. И снова себя проявили, защищая права бесчеловечных оккупантов, мародёров, насильников… Животные. Считаю, что в Украине нужно запретить деятельность этой антиукраинской организации, обслуживающей интересы страны-агрессора. Пусть Amnesty International следует за русским кораблём!».Следует, впрочем, отметить, что системе ценностей Яроша никакие «права человека» не значатся, и он должен был бы выступить за запрет Amnesty International даже и в том случае, если бы она, не «обслуживала интересы страны-агрессора». Но не выступил почему-то.Невнятные телодвижения начались и в региональных организациях Amnesty International.Начало положила руководитель украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук, которая заявила о своем увольнении: «Любимая работа, 7 лет жизни, планы на будущее, а последние 5 месяцев — ещё и спасительный круг в виде правозащитной работы во благо родной страны во время войны. Все разбилось о стену бюрократии. (…) Если ты не живёшь в стране, в которую ворвались оккупанты и рвут её на куски, тебе, наверное, не понять, что тут такого — осудить армию защитников». Она рассчитывала, что текст доклада будет заменён, но этого не произошло. Что и не удивительно — упомянув о «бюрократии» она признала, что в докладе всё написано правильно.Представительство Amnesty International в Польше: «Мы знаем, что в условиях оборонной войны, — прямом вооружённом столкновении с силами вторжения, — возникают ситуации, в которых близость боя может усложнить обеспечение безопасности гражданского населения».Впрочем, глава французского бюро Жан-Клод Самуйе отчёт поддержал: «Мы фиксируем нарушения международного гуманитарного права со стороны украинской армии, ставящие под угрозу жизни гражданского населения. Мы требуем от украинских сил, чтобы они ушли из жилых кварталов и не использовали их для развёртывания атак».Генсек Amnesty International Агнес Калламар заявила, что «выводы основывались на доказательствах, собранных во время обширных расследований на местах. Мы считаем принципиально важным реагировать беспристрастно».В конечном итоге организация сочла за лучшее извиниться: "Amnesty International глубоко сожалеет о стрессе и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике ведения военных действий со стороны Украины". Но от выводов она всё же не отказалась.Разумеется, вся эта батрахомиомахия (война мышей и лягушек), особого смысла не имеет.Офис президента, а также другие официальные и неофициальные лица, выступившие с критикой доклада, борются не столько даже за имидж ВСУ, сколько за продолжение военной помощи Украине.Однако, этой помощи, по большому счёту, ничего не угрожает – закон о ленд-лизе для Украины принят и проблемы с имиджем киевского режима и ВСУ на его выполнение не повлияют.Понятно так же и то, что Amnesty International нарушения правил войны и даже прямые военные преступления не интересуют – эта организация, равно как и другие международные структуры, существуют не для этого, а для медийно-политического давления на те или иные страны и/или политические силы. Доклад Amnesty International тут не единственный. Можно упомянуть и требование МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС (сам по себе факт такой поездки ставит под вопрос контроль Украины над станцией с юридической точки зрения), и фильм CBS о разворовывании западной военной помощи, и многое другое. То есть речь тут идёт о медийной кампании.Смысл её объясняют авторы телеграм-канала Open Ukraine: "Эта история очень похожа на ту, что когда-то произошла в Косово. Там есть военная база США, Бондстил. Американцы, конечно же не платят ни цента за её нахождение в Косово. И вот был момент, когда тогдашний косовский премьер Хашим Тачи страшно поверил в себя и заявил, что США должны платить за размещение базы. (…) И тут же американские СМИ стали массово сообщать, что Хашим Тачи вообще ни разу не герой албанского сопротивления. А вовсе даже военный преступник и террорист, который убивал сербов и продавал их органы. Американские сенаторы заговорили что-то насчёт трибунала. И немедленно оказалось, что никто и не хотел брать деньги с американцев".Вот и в этом случае речь идёт о требованиях к Украине пойти на определённые уступки в политических вопросах. Возможно, дело не в каком-то одном пункте, а в целом комплексе претензий в адрес Украины:- отсутствие успешных наступательных действий, которые необходимы Демпартии, чтобы обосновать правильность своей политики перед ноябрьскими выборами в Конгресс;- невнятная позиция Украины относительно выдачи американским правоохранительным органам Игоря Коломойского;- решение в пользу определённых транснациональных корпораций вопросов приватизации (соответствующий закон был принят 29 июля – в тот же день, когда доклад был направлен украинскому военному руководству);- возможно что-то ещё, о чём мы не знаем или не считаем значимым.Впрочем, даже принятие американских условий не приведёт к тому, что доклад будет дезавуирован. И не потому, что там всё правда, а потому, что Amnesty International нуждается в поддержании имиджа "независимой" организации. Просто медийная шумиха вокруг него прекратится.Кстати, с последней точки зрения политика Офиса президента ошибочна – это как раз тот случай, что опровержения имеют большее значение, чем сам текст.

https://ukraina.ru/20220805/1037348023.html

https://ukraina.ru/20220808/1037398184.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_728:93:2209:1574_100x100_80_0_0_951c7f0deefbafd105a5b087590aaa35.jpg.webp

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amnesty international, доклад, украина, сво, права человека, война, конфликт, офис президента, эксклюзив