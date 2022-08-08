https://ukraina.ru/20220808/1037385175.html

Эксперт-международник Бовт рассказал о том, зачем США новое соглашение с Россией

Эксперт-международник Бовт рассказал о том, зачем США новое соглашение с Россией - 08.08.2022 Украина.ру

Эксперт-международник Бовт рассказал о том, зачем США новое соглашение с Россией

Предложение США заключить новое соглашение с Россией по ядерному вооружению после 2026 года – это предложение далеко на будущее, считает политолог и журналист Георгий Бовт.

2022-08-08T08:10

2022-08-08T08:10

2022-08-08T08:10

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россия

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новости

договор

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Эксперт напомнил, что переговоры по проблемам взаимного сокращения наступательных вооружений шли и до начала активной фазы боевых действий на Украине, однако в настоящий момент они прекращены.По мнению политолога, США хотели бы добиться от России перевода за Урал ракетных систем средней дальности – они появились в европейской части страны после того, как США при президентстве Дональда Трампа вышли из договора о ракетах меньшей и средней дальности в 2019 году.Речь идет об определенных модификациях "Искандеров", которые Москва была готова убрать за Урал и обеспечить определенные меры верификации.Кроме того, Бовт считает, что США хотели бы включить в Договор об ограничении вооружений тактическое ядерное оружие российское, а также новые виды вооружений, по которым американцы пока отстают. Прежде всего, это гиперзвуковое оружие, а также подводное ядерное оружие.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220806/1037369186.html

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2022

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сша, россия, снв-3, новости, договор