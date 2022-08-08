https://ukraina.ru/20220808/1037385175.html
Эксперт-международник Бовт рассказал о том, зачем США новое соглашение с Россией
Эксперт-международник Бовт рассказал о том, зачем США новое соглашение с Россией - 08.08.2022 Украина.ру
Эксперт-международник Бовт рассказал о том, зачем США новое соглашение с Россией
Предложение США заключить новое соглашение с Россией по ядерному вооружению после 2026 года – это предложение далеко на будущее, считает политолог и журналист Георгий Бовт.
2022-08-08T08:10
2022-08-08T08:10
2022-08-08T08:10
сша
россия
снв-3
новости
договор
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Эксперт напомнил, что переговоры по проблемам взаимного сокращения наступательных вооружений шли и до начала активной фазы боевых действий на Украине, однако в настоящий момент они прекращены.По мнению политолога, США хотели бы добиться от России перевода за Урал ракетных систем средней дальности – они появились в европейской части страны после того, как США при президентстве Дональда Трампа вышли из договора о ракетах меньшей и средней дальности в 2019 году.Речь идет об определенных модификациях "Искандеров", которые Москва была готова убрать за Урал и обеспечить определенные меры верификации.Кроме того, Бовт считает, что США хотели бы включить в Договор об ограничении вооружений тактическое ядерное оружие российское, а также новые виды вооружений, по которым американцы пока отстают. Прежде всего, это гиперзвуковое оружие, а также подводное ядерное оружие.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220806/1037369186.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, россия, снв-3, новости, договор
Эксперт-международник Бовт рассказал о том, зачем США новое соглашение с Россией
Предложение США заключить новое соглашение с Россией по ядерному вооружению после 2026 года – это предложение далеко на будущее, считает политолог и журналист Георгий Бовт.
Эксперт напомнил, что переговоры по проблемам взаимного сокращения наступательных вооружений шли и до начала активной фазы боевых действий на Украине, однако в настоящий момент они прекращены.
Сейчас никаких контактов нет. Я не верю, что в условиях военных действий, пока они не прекратятся, эти контакты будут возобновлены. Это заявление Байдена далеко на будущее. В 2026 году истекает договор (СНВ-3. — Ред.). До 2026 года еще либо шах, либо падишах (умрет. — Ред.). Поэтому некоторое время еще есть.
По мнению политолога, США хотели бы добиться от России перевода за Урал ракетных систем средней дальности – они появились в европейской части страны после того, как США при президентстве Дональда Трампа вышли из договора о ракетах меньшей и средней дальности в 2019 году.
Речь идет об определенных модификациях "Искандеров", которые Москва была готова убрать за Урал и обеспечить определенные меры верификации.
Кроме того, Бовт считает, что США хотели бы включить в Договор об ограничении вооружений тактическое ядерное оружие российское, а также новые виды вооружений, по которым американцы пока отстают. Прежде всего, это гиперзвуковое оружие, а также подводное ядерное оружие.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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