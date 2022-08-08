Эксперт Юрий Кнутов рассказал, как армия России смогла снизить потери при наступлении - 08.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Эксперт Юрий Кнутов рассказал, как армия России смогла снизить потери при наступлении
Эксперт Юрий Кнутов рассказал, как армия России смогла снизить потери при наступлении - 08.08.2022 Украина.ру
Эксперт Юрий Кнутов рассказал, как армия России смогла снизить потери при наступлении
Успехи союзных сил в районе Песок и Марьинки не в последнюю очередь связаны с новой тактикой, которую они применяют, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
2022-08-08T07:15
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спецоперация
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По его словам, российская армия подтянула самые крупные калибры артиллерии и штурмовую авиацию, чтобы "перепахивать" линию обороны вооруженных формирований Украины.Таким образом, второй эшелон добивает украинские позиции после того, как их обработали союзная артиллерия и авиация. И когда нанесен максимальный ущерб, вперед идет оставшаяся пехота. Эта тактика позволяет нам минимизировать потери, подчеркнул эксперт.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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юрий кнутов, всу, вс рф, новости

Эксперт Юрий Кнутов рассказал, как армия России смогла снизить потери при наступлении

07:15 08.08.2022
 
© infosmi.netЮрий Кнутов
Юрий Кнутов
© infosmi.net
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Успехи союзных сил в районе Песок и Марьинки не в последнюю очередь связаны с новой тактикой, которую они применяют, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
По его словам, российская армия подтянула самые крупные калибры артиллерии и штурмовую авиацию, чтобы "перепахивать" линию обороны вооруженных формирований Украины.
Мы с помощью беспилотников определяем, где находятся блиндажи и бетонные укрепления, а потом начинаем огневое воздействие. Затем идет небольшое количество пехоты с трофейными противотанковыми комплексами "Джавелин" или с отечественными гранатометами "Муха" с термобарическими боеприпасами. Там образуется аэрозоль, который затекает в щели блиндажа и может выводить из строя личный состав. Это очень серьезное оружие.
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО
Таким образом, второй эшелон добивает украинские позиции после того, как их обработали союзная артиллерия и авиация. И когда нанесен максимальный ущерб, вперед идет оставшаяся пехота. Эта тактика позволяет нам минимизировать потери, подчеркнул эксперт.
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Военный эксперт объяснил, что будет с ВСУ, когда Россия окончательно зачистит ПескиПолная зачистка от ВСУ населенного пункта Пески в Донбассе позволит союзным войскам выйти на оперативный простор. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияЮрий КнутовВСУВС РФНовости
 
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