https://ukraina.ru/20220808/1037378649.html

Эксперт Юрий Кнутов рассказал, как армия России смогла снизить потери при наступлении

Эксперт Юрий Кнутов рассказал, как армия России смогла снизить потери при наступлении - 08.08.2022 Украина.ру

Эксперт Юрий Кнутов рассказал, как армия России смогла снизить потери при наступлении

Успехи союзных сил в районе Песок и Марьинки не в последнюю очередь связаны с новой тактикой, которую они применяют, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

2022-08-08T07:15

2022-08-08T07:15

2022-08-08T07:15

спецоперация

юрий кнутов

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По его словам, российская армия подтянула самые крупные калибры артиллерии и штурмовую авиацию, чтобы "перепахивать" линию обороны вооруженных формирований Украины.Таким образом, второй эшелон добивает украинские позиции после того, как их обработали союзная артиллерия и авиация. И когда нанесен максимальный ущерб, вперед идет оставшаяся пехота. Эта тактика позволяет нам минимизировать потери, подчеркнул эксперт.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220805/1037327248.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

юрий кнутов, всу, вс рф, новости