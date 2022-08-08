Эксперт Юрий Кнутов рассказал, как армия России смогла снизить потери при наступлении
© infosmi.netЮрий Кнутов
© infosmi.net
Успехи союзных сил в районе Песок и Марьинки не в последнюю очередь связаны с новой тактикой, которую они применяют, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
По его словам, российская армия подтянула самые крупные калибры артиллерии и штурмовую авиацию, чтобы "перепахивать" линию обороны вооруженных формирований Украины.
Мы с помощью беспилотников определяем, где находятся блиндажи и бетонные укрепления, а потом начинаем огневое воздействие. Затем идет небольшое количество пехоты с трофейными противотанковыми комплексами "Джавелин" или с отечественными гранатометами "Муха" с термобарическими боеприпасами. Там образуется аэрозоль, который затекает в щели блиндажа и может выводить из строя личный состав. Это очень серьезное оружие.
Таким образом, второй эшелон добивает украинские позиции после того, как их обработали союзная артиллерия и авиация. И когда нанесен максимальный ущерб, вперед идет оставшаяся пехота. Эта тактика позволяет нам минимизировать потери, подчеркнул эксперт.
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Полностью интервью можно прочитать здесь.