Военный эксперт рассказал, в чем секрет успехов союзных сил в последние дни
© warfiles.ruЮрий Кнутов
© warfiles.ru
ВСУ ждали наступления в районе Северска, перебросили туда резервы, укрепились – а русские войска накапливали силы в других местах, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
По мнению эксперта, именно в результате этого маневра союзникам удалось войти в Соледар и Артемовск и зачистить Пески. Это стало для противника полной неожиданностью, потому что полное взятие Песок будет означать крушение фронта на этом направлении.
Все считали, что мы будем обходить Артемовск и Марьинку с флангов, потому что эти укрепления в лоб взять нельзя было. Более того, Зеленский дал команду снять с этого направления самые боеспособные части, чтобы подготовить анонсированное месяц назад наступление на Херсон. По словам Арестовича, оно должно было привести к окружению нескольких тысяч российских солдат и привести к победе киевского режима на юге Украины. Но все это оказалось большим блефом.
Именно решение снять войска с одной части фронта для переброски на другую привело к тому, что у союзных войск появилась возможность начать наступление по нескольким направлениям, добавил Кнутов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.