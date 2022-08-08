https://ukraina.ru/20220808/1037376799.html

Военный эксперт рассказал, в чем секрет успехов союзных сил в последние дни

Военный эксперт рассказал, в чем секрет успехов союзных сил в последние дни - 08.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, в чем секрет успехов союзных сил в последние дни

ВСУ ждали наступления в районе Северска, перебросили туда резервы, укрепились – а русские войска накапливали силы в других местах, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

2022-08-08T05:30

2022-08-08T05:30

2022-08-08T05:30

эксперт

юрий кнутов

сво

новости

украина

спецоперация

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По мнению эксперта, именно в результате этого маневра союзникам удалось войти в Соледар и Артемовск и зачистить Пески. Это стало для противника полной неожиданностью, потому что полное взятие Песок будет означать крушение фронта на этом направлении.Именно решение снять войска с одной части фронта для переброски на другую привело к тому, что у союзных войск появилась возможность начать наступление по нескольким направлениям, добавил Кнутов.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220806/1037361611.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксперт, юрий кнутов, сво, новости, украина