Военный эксперт рассказал, в чем секрет успехов союзных сил в последние дни - 08.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, в чем секрет успехов союзных сил в последние дни
Военный эксперт рассказал, в чем секрет успехов союзных сил в последние дни - 08.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, в чем секрет успехов союзных сил в последние дни
ВСУ ждали наступления в районе Северска, перебросили туда резервы, укрепились – а русские войска накапливали силы в других местах, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
2022-08-08T05:30
2022-08-08T05:30
эксперт
юрий кнутов
сво
новости
украина
спецоперация
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По мнению эксперта, именно в результате этого маневра союзникам удалось войти в Соледар и Артемовск и зачистить Пески. Это стало для противника полной неожиданностью, потому что полное взятие Песок будет означать крушение фронта на этом направлении.Именно решение снять войска с одной части фронта для переброски на другую привело к тому, что у союзных войск появилась возможность начать наступление по нескольким направлениям, добавил Кнутов.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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эксперт, юрий кнутов, сво, новости, украина

Военный эксперт рассказал, в чем секрет успехов союзных сил в последние дни

05:30 08.08.2022
 
© warfiles.ruЮрий Кнутов
Юрий Кнутов
© warfiles.ru
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ВСУ ждали наступления в районе Северска, перебросили туда резервы, укрепились – а русские войска накапливали силы в других местах, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
По мнению эксперта, именно в результате этого маневра союзникам удалось войти в Соледар и Артемовск и зачистить Пески. Это стало для противника полной неожиданностью, потому что полное взятие Песок будет означать крушение фронта на этом направлении.

Все считали, что мы будем обходить Артемовск и Марьинку с флангов, потому что эти укрепления в лоб взять нельзя было. Более того, Зеленский дал команду снять с этого направления самые боеспособные части, чтобы подготовить анонсированное месяц назад наступление на Херсон. По словам Арестовича, оно должно было привести к окружению нескольких тысяч российских солдат и привести к победе киевского режима на юге Украины. Но все это оказалось большим блефом.

Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО
Именно решение снять войска с одной части фронта для переброски на другую привело к тому, что у союзных войск появилась возможность начать наступление по нескольким направлениям, добавил Кнутов.
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Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияэкспертЮрий КнутовСВОНовостиУкраина
 
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