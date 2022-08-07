https://ukraina.ru/20220807/1037384156.html

Мухин рассказал, о том, как прекратить террористические действия ВСУ

Мухин рассказал, о том, как прекратить террористические действия ВСУ - 07.08.2022 Украина.ру

Мухин рассказал, о том, как прекратить террористические действия ВСУ

Следующим этапом СВО должна быть контртеррористическая операция внутри самой Украины, рассказал в интервью Украина.ру политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин

2022-08-07T19:30

2022-08-07T19:30

2022-08-07T19:30

новости

терроризм

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_860345e198eca82e0d67be1b3a2225c6.jpg.webp

По его мнению, на ВСУ и нацбатальонов не существует международного права. В частности, он упомянул использование противопехотных мин "лепистков", запрещенное Оттавской Конвенцией.По словам Мухина, украинские силовые структуры существуют в статусе террористических организаций, хотя и неофициально.Он убежден, что в дальнейшем необходима контртеррористическая операция на территории самой Украины.Ранее 6 августа мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о том, что ВСУ начали применять новые снаряды против мирного населения его города. По информации экспертов, речь идет о немецких кассетных боеприпасах.Полный текст интервью читайте здесь.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, терроризм, сво