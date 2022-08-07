Мухин рассказал, о том, как прекратить террористические действия ВСУ - 07.08.2022 Украина.ру
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Мухин рассказал, о том, как прекратить террористические действия ВСУ
Мухин рассказал, о том, как прекратить террористические действия ВСУ - 07.08.2022 Украина.ру
Мухин рассказал, о том, как прекратить террористические действия ВСУ
Следующим этапом СВО должна быть контртеррористическая операция внутри самой Украины, рассказал в интервью Украина.ру политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин
2022-08-07T19:30
2022-08-07T19:30
новости
терроризм
сво
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По его мнению, на ВСУ и нацбатальонов не существует международного права. В частности, он упомянул использование противопехотных мин "лепистков", запрещенное Оттавской Конвенцией.По словам Мухина, украинские силовые структуры существуют в статусе террористических организаций, хотя и неофициально.Он убежден, что в дальнейшем необходима контртеррористическая операция на территории самой Украины.Ранее 6 августа мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о том, что ВСУ начали применять новые снаряды против мирного населения его города. По информации экспертов, речь идет о немецких кассетных боеприпасах.Полный текст интервью читайте здесь.
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Новости
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новости, терроризм, сво

Мухин рассказал, о том, как прекратить террористические действия ВСУ

19:30 07.08.2022
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
Читать в
Следующим этапом СВО должна быть контртеррористическая операция внутри самой Украины, рассказал в интервью Украина.ру политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин
По его мнению, на ВСУ и нацбатальонов не существует международного права. В частности, он упомянул использование противопехотных мин "лепистков", запрещенное Оттавской Конвенцией.
По словам Мухина, украинские силовые структуры существуют в статусе террористических организаций, хотя и неофициально.
Он убежден, что в дальнейшем необходима контртеррористическая операция на территории самой Украины.
Это реальная возможность прекратить те действия, которые сейчас производят ВСУ и нацбаты, по отношению к хоть и бывшим, но своим собственным жителям, и пресечь военные преступления, которые они допускают.
Ранее 6 августа мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о том, что ВСУ начали применять новые снаряды против мирного населения его города. По информации экспертов, речь идет о немецких кассетных боеприпасах.
Полный текст интервью читайте здесь.
 
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