В Киеве строят планы по экспорту сельхозпродукции через порты - 07.08.2022 Украина.ру
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В Киеве строят планы по экспорту сельхозпродукции через порты
В Киеве строят планы по экспорту сельхозпродукции через порты - 07.08.2022 Украина.ру
В Киеве строят планы по экспорту сельхозпродукции через порты
В ближайшее время Киев сможет экспортировать через украинские порты около трёх миллионов тонн сельхозпродукции ежемесячно. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 7 августа в Facebook* министром иностранных дел Украины Александром Кубраковым
2022-08-07T17:04
2022-08-07T17:04
новости
зерно
экспорт
турция
оон
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22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение об открытии трёх портов на Чёрном море с целью экспорта украинского зерна. 27 июля в Стамбуле (Турция) с этой целью начал работу Совместный координационный центр для досмотра грузов.В августе несколько судов, ранее заблокированных в украинских портах из-за военных действий, вышли из них с грузом зерна.Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью изданию Украина.ру выразил сомнения в том, что новый урожай на Украине будет большим.* Деятельность Meta (компании, владеющей соцсетями Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости, зерно, экспорт, турция, оон

В Киеве строят планы по экспорту сельхозпродукции через порты

17:04 07.08.2022
 
© Минобороны Турции / Перейти в фотобанкПервое судно с зерном покинуло порт Одессы
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
© Минобороны Турции
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В ближайшее время Киев сможет экспортировать через украинские порты около трёх миллионов тонн сельхозпродукции ежемесячно. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 7 августа в Facebook* министром иностранных дел Украины Александром Кубраковым

"Планируем уже в ближайшее время обеспечить способность портов обрабатывать не менее 100 судов в месяц. Также вскоре планируем полноценно присоединиться к реализации инициативы порт "Южный". Рассчитываем, что благодаря этому сможем отправлять покупателям ещё большие караваны судов, по меньшей мере до трех миллионов тонн в месяц", - написал Кубраков

22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение об открытии трёх портов на Чёрном море с целью экспорта украинского зерна. 27 июля в Стамбуле (Турция) с этой целью начал работу Совместный координационный центр для досмотра грузов.
В августе несколько судов, ранее заблокированных в украинских портах из-за военных действий, вышли из них с грузом зерна.
Волгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
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Игры вокруг зерна. Россия и Украина достигли важного соглашения
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью изданию Украина.ру выразил сомнения в том, что новый урожай на Украине будет большим.
* Деятельность Meta (компании, владеющей соцсетями Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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