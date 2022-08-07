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В Киеве строят планы по экспорту сельхозпродукции через порты

В Киеве строят планы по экспорту сельхозпродукции через порты - 07.08.2022 Украина.ру

В Киеве строят планы по экспорту сельхозпродукции через порты

В ближайшее время Киев сможет экспортировать через украинские порты около трёх миллионов тонн сельхозпродукции ежемесячно. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 7 августа в Facebook* министром иностранных дел Украины Александром Кубраковым

2022-08-07T17:04

2022-08-07T17:04

2022-08-07T17:04

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22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение об открытии трёх портов на Чёрном море с целью экспорта украинского зерна. 27 июля в Стамбуле (Турция) с этой целью начал работу Совместный координационный центр для досмотра грузов.В августе несколько судов, ранее заблокированных в украинских портах из-за военных действий, вышли из них с грузом зерна.Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью изданию Украина.ру выразил сомнения в том, что новый урожай на Украине будет большим.* Деятельность Meta (компании, владеющей соцсетями Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20220722/1036761747.html

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новости, зерно, экспорт, турция, оон