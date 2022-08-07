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В Киеве строят планы по экспорту сельхозпродукции через порты
В Киеве строят планы по экспорту сельхозпродукции через порты - 07.08.2022 Украина.ру
В Киеве строят планы по экспорту сельхозпродукции через порты
В ближайшее время Киев сможет экспортировать через украинские порты около трёх миллионов тонн сельхозпродукции ежемесячно. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 7 августа в Facebook* министром иностранных дел Украины Александром Кубраковым
2022-08-07T17:04
2022-08-07T17:04
2022-08-07T17:04
новости
зерно
экспорт
турция
оон
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22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение об открытии трёх портов на Чёрном море с целью экспорта украинского зерна. 27 июля в Стамбуле (Турция) с этой целью начал работу Совместный координационный центр для досмотра грузов.В августе несколько судов, ранее заблокированных в украинских портах из-за военных действий, вышли из них с грузом зерна.Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью изданию Украина.ру выразил сомнения в том, что новый урожай на Украине будет большим.* Деятельность Meta (компании, владеющей соцсетями Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ukraina.ru/20220722/1036761747.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зерно, экспорт, турция, оон
В Киеве строят планы по экспорту сельхозпродукции через порты
В ближайшее время Киев сможет экспортировать через украинские порты около трёх миллионов тонн сельхозпродукции ежемесячно. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 7 августа в Facebook* министром иностранных дел Украины Александром Кубраковым
"Планируем уже в ближайшее время обеспечить способность портов обрабатывать не менее 100 судов в месяц. Также вскоре планируем полноценно присоединиться к реализации инициативы порт "Южный". Рассчитываем, что благодаря этому сможем отправлять покупателям ещё большие караваны судов, по меньшей мере до трех миллионов тонн в месяц", - написал Кубраков
22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение об открытии трёх портов на Чёрном море с целью экспорта украинского зерна. 27 июля в Стамбуле (Турция) с этой целью начал работу Совместный координационный центр для досмотра грузов.
В августе несколько судов, ранее заблокированных в украинских портах из-за военных действий, вышли из них с грузом зерна.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью изданию Украина.ру выразил сомнения
в том, что новый урожай на Украине будет большим.
* Деятельность Meta (компании, владеющей соцсетями Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.