https://ukraina.ru/20220807/1037383415.html

Эксперт рассказал, как Киев нарушает международные договоренности

Эксперт рассказал, как Киев нарушает международные договоренности - 07.08.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, как Киев нарушает международные договоренности

Киевские власти нарушают подписанную государством Оттавскую Конвенцию, но пытаются обвинить Россию, заявил в интервью Украина.ру политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин

2022-08-07T19:00

2022-08-07T19:00

2022-08-07T19:00

новости

мины

всу

донецк

конвенция

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В 1999 году в Оттаве была подписана Оттавская Конвенция о запрете противопехотных мин, Украина подписала и ратифицировала договор в декабре 2005 года.При этом, ВСУ используют против Донецка и других населенных пунктов ДНР противопехотные мины, так называемые "лепестки".Мухин отметил, что в украинском информационном поле заявляется, что минирование совершается руками российских военных, и некоторые люди верят в эти утверждения.По его мнению, так происходит из-за "жесткой" антирусской пропаганды, которую проводила Украина и Западные страны.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220802/1037213123.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мины, всу, донецк, конвенция