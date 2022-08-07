Эксперт рассказал, как Киев нарушает международные договоренности - 07.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220807/1037383415.html
Эксперт рассказал, как Киев нарушает международные договоренности
Эксперт рассказал, как Киев нарушает международные договоренности - 07.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, как Киев нарушает международные договоренности
Киевские власти нарушают подписанную государством Оттавскую Конвенцию, но пытаются обвинить Россию, заявил в интервью Украина.ру политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин
2022-08-07T19:00
2022-08-07T19:00
новости
мины
всу
донецк
конвенция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/06/1037370171_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9f32afd694c1be642e637bc0bd7cebfd.jpg
В 1999 году в Оттаве была подписана Оттавская Конвенция о запрете противопехотных мин, Украина подписала и ратифицировала договор в декабре 2005 года.При этом, ВСУ используют против Донецка и других населенных пунктов ДНР противопехотные мины, так называемые "лепестки".Мухин отметил, что в украинском информационном поле заявляется, что минирование совершается руками российских военных, и некоторые люди верят в эти утверждения.По его мнению, так происходит из-за "жесткой" антирусской пропаганды, которую проводила Украина и Западные страны.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220802/1037213123.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/06/1037370171_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d831d39b48c1a694ea679b3da9e59723.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мины, всу, донецк, конвенция

Эксперт рассказал, как Киев нарушает международные договоренности

19:00 07.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазминирование в центре Донецка
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Киевские власти нарушают подписанную государством Оттавскую Конвенцию, но пытаются обвинить Россию, заявил в интервью Украина.ру политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин
В 1999 году в Оттаве была подписана Оттавская Конвенция о запрете противопехотных мин, Украина подписала и ратифицировала договор в декабре 2005 года.
При этом, ВСУ используют против Донецка и других населенных пунктов ДНР противопехотные мины, так называемые "лепестки".
Украина, безусловно, занимается нарушением конвенции, к которой она присоединилась и ратифицировала, но украинская сторона рассчитывает на то, что все свалить удастся на какую-то абстрактную Россию, или даже на самообстрелы.
Мухин отметил, что в украинском информационном поле заявляется, что минирование совершается руками российских военных, и некоторые люди верят в эти утверждения.
По его мнению, так происходит из-за "жесткой" антирусской пропаганды, которую проводила Украина и Западные страны.
Полный текст интервью читайте здесь.
Мины для мирных: как сапёры уничтожают сброшенные укронацистами Лепестки. Видео
2 августа, 15:04
Мины для мирных: как сапёры уничтожают сброшенные укронацистами "Лепестки". Видео
 
НовостиминыВСУДонецкконвенция
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30Мухин рассказал, о том, как прекратить террористические действия ВСУ
19:15"Уникальный опыт": Мухин рассказал, какой эксперимент проводят над Украиной
19:15Эксперт рассказал, как защитить Херсонскую область от ударов HIMARS
19:07"Выстрелили себе в ногу": американский экономист о западных санкциях против РФ
19:00Обстрелы ЗАЭС, требования Воздушных сил. Итоги 7 августа на Украине
19:00Эксперт рассказал, как Киев нарушает международные договоренности
18:45Гаспарян: визит Пелоси на Тайвань не был частным
18:30С "перемогой" США на Тайване не все так очевидно – Гаспарян
18:15"Кто-нибудь еще исполняет такие эстрадные номера?" - Гаспарян высказался о Пелоси
18:08В Минобороны рассказали, кто мешает представителям МАГАТЭ поехать на ЗАЭС
18:00Эксперт: Пелоси полетела на Тайвань, чтобы спасти демократов в США
17:44Американский разведчик рассказал о незавидном будущем Зеленского
17:04В Киеве строят планы по экспорту сельхозпродукции через порты
16:38Белый дом готов на "экстраординарные" меры для освобождения американской баскетболистки
16:18Хроника событий на Украине на 16:00 7 августа
16:16В чём главная ошибка ВСУ и где Россия нанесёт решающий удар - Кнутов. Видео
16:01Трамп заявил, что визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю
15:40"Горячие ванны превратятся в роскошь": Чехии предрекли проблемы с газом
14:29Минобороны показало натовское оружие, захваченное под Харьковом
14:27В The Times нашли оригинальное "оправдание" военным преступлениям ВСУ
Лента новостейМолния