https://ukraina.ru/20220807/1037383415.html
Эксперт рассказал, как Киев нарушает международные договоренности
Эксперт рассказал, как Киев нарушает международные договоренности - 07.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, как Киев нарушает международные договоренности
Киевские власти нарушают подписанную государством Оттавскую Конвенцию, но пытаются обвинить Россию, заявил в интервью Украина.ру политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин
2022-08-07T19:00
2022-08-07T19:00
2022-08-07T19:00
новости
мины
всу
донецк
конвенция
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В 1999 году в Оттаве была подписана Оттавская Конвенция о запрете противопехотных мин, Украина подписала и ратифицировала договор в декабре 2005 года.При этом, ВСУ используют против Донецка и других населенных пунктов ДНР противопехотные мины, так называемые "лепестки".Мухин отметил, что в украинском информационном поле заявляется, что минирование совершается руками российских военных, и некоторые люди верят в эти утверждения.По его мнению, так происходит из-за "жесткой" антирусской пропаганды, которую проводила Украина и Западные страны.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220802/1037213123.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мины, всу, донецк, конвенция
Эксперт рассказал, как Киев нарушает международные договоренности
Киевские власти нарушают подписанную государством Оттавскую Конвенцию, но пытаются обвинить Россию, заявил в интервью Украина.ру политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин
В 1999 году в Оттаве была подписана Оттавская Конвенция о запрете противопехотных мин, Украина подписала и ратифицировала договор в декабре 2005 года.
При этом, ВСУ используют против Донецка и других населенных пунктов ДНР противопехотные мины, так называемые "лепестки".
Украина, безусловно, занимается нарушением конвенции, к которой она присоединилась и ратифицировала, но украинская сторона рассчитывает на то, что все свалить удастся на какую-то абстрактную Россию, или даже на самообстрелы.
Мухин отметил, что в украинском информационном поле заявляется, что минирование совершается руками российских военных, и некоторые люди верят в эти утверждения.
По его мнению, так происходит из-за "жесткой" антирусской пропаганды, которую проводила Украина и Западные страны.
Полный текст интервью читайте здесь
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