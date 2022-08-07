https://ukraina.ru/20220807/1037383150.html

Белый дом готов на "экстраординарные" меры для освобождения американской баскетболистки

Белый дом готов на "экстраординарные" меры для освобождения американской баскетболистки - 07.08.2022 Украина.ру

Белый дом готов на "экстраординарные" меры для освобождения американской баскетболистки

Правительство США готово пойти на "экстраординарные" меры для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, которая находится под стражей в России. Об этом заявила 6 августа официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер

2022-08-07T16:38

2022-08-07T16:38

2022-08-07T16:38

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Она отметила, что российским властям было сделано "существенное" предложение, и что американская администрация настроена на продолжение межправительственного диалога по проблеме заключённых.Сделка, по плану Вашингтона, должна привести к освобождению Грайнер, которую приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, и ещё одного американца, Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж. По данным СМИ, взамен Вашингтон предлагает освободить российского предпринимателя Виктора Бута, который осуждён в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности.Жан-Пьер с оптимизмом оценила перспективы диалога.Рида, которого в России приговорили к 9 годам заключения за нападение на полицейских, обменяли на российского летчика Константина Ярошенко, которого в США признали виновным в подготовке сговора с целью контрабанды наркотиков.

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