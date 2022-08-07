https://ukraina.ru/20220807/1037383150.html
Белый дом готов на "экстраординарные" меры для освобождения американской баскетболистки
Белый дом готов на "экстраординарные" меры для освобождения американской баскетболистки - 07.08.2022 Украина.ру
Белый дом готов на "экстраординарные" меры для освобождения американской баскетболистки
Правительство США готово пойти на "экстраординарные" меры для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, которая находится под стражей в России. Об этом заявила 6 августа официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер
2022-08-07T16:38
2022-08-07T16:38
2022-08-07T16:38
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Она отметила, что российским властям было сделано "существенное" предложение, и что американская администрация настроена на продолжение межправительственного диалога по проблеме заключённых.Сделка, по плану Вашингтона, должна привести к освобождению Грайнер, которую приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, и ещё одного американца, Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж. По данным СМИ, взамен Вашингтон предлагает освободить российского предпринимателя Виктора Бута, который осуждён в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности.Жан-Пьер с оптимизмом оценила перспективы диалога.Рида, которого в России приговорили к 9 годам заключения за нападение на полицейских, обменяли на российского летчика Константина Ярошенко, которого в США признали виновным в подготовке сговора с целью контрабанды наркотиков.
https://ukraina.ru/20220420/1033811706.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, новости, обмен
Белый дом готов на "экстраординарные" меры для освобождения американской баскетболистки
Правительство США готово пойти на "экстраординарные" меры для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, которая находится под стражей в России. Об этом заявила 6 августа официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер
Она отметила, что российским властям было сделано "существенное" предложение, и что американская администрация настроена на продолжение межправительственного диалога по проблеме заключённых.
Сделка, по плану Вашингтона, должна привести к освобождению Грайнер, которую приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, и ещё одного американца, Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж. По данным СМИ, взамен Вашингтон предлагает освободить российского предпринимателя Виктора Бута, который осуждён в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности.
Жан-Пьер с оптимизмом оценила перспективы диалога.
"Если вы посмотрите на Тревора Рида, как мы вернули домой Тревора Рида, у нас может это получиться", — сказала она, выступая на съезде Национальной ассоциации чернокожих журналистов в Лас-Вегасе.
Рида, которого в России приговорили к 9 годам заключения за нападение на полицейских, обменяли на российского летчика Константина Ярошенко, которого в США признали виновным в подготовке сговора с целью контрабанды наркотиков.