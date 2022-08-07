Эксперт: Пелоси полетела на Тайвань, чтобы спасти демократов в США - 07.08.2022 Украина.ру
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Эксперт: Пелоси полетела на Тайвань, чтобы спасти демократов в США
Эксперт: Пелоси полетела на Тайвань, чтобы спасти демократов в США - 07.08.2022 Украина.ру
Эксперт: Пелоси полетела на Тайвань, чтобы спасти демократов в США
Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань связан с предстоящими выборами и является "козырем в рукаве" демократов, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-07T18:00
2022-08-07T18:00
новости
демократическая партия
нэнси пелоси
сша
тайвань
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Поездка Пелоси, по его мнению, лишила республиканцев важного козыря, потому что противостояние с Китаем, по словам Гаспаряна, было именно их повесткой.Теперь, по его словам, на любое заявление республиканской партии о Пекине, Пелоси сможет ответить "черти, я уже все сделала, куда вам-то, сидите молча и вдыхайте нектарин".Кроме того, добавил Гаспарян, у Пелоси есть личные президентские амбиции, и, вполне вероятно, она может выставить свою кандидатуру.Важность вопроса выборов США обостряется еще и состоянием президента Штатов Джо Байдена, заметил эксперт.Полный текст интервью читайте здесь.
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Новости
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новости, демократическая партия, нэнси пелоси, сша, тайвань

Эксперт: Пелоси полетела на Тайвань, чтобы спасти демократов в США

18:00 07.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань связан с предстоящими выборами и является "козырем в рукаве" демократов, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ну, вы не можете пойти ни с энергетикой, ни с экономикой, ни с хутором (киевский режим – Ред.) – ни с чем, не объясняя, что это все потому, что в Москве сидит Путин. Это не проканает на выборах никак.
Поездка Пелоси, по его мнению, лишила республиканцев важного козыря, потому что противостояние с Китаем, по словам Гаспаряна, было именно их повесткой.
Теперь, по его словам, на любое заявление республиканской партии о Пекине, Пелоси сможет ответить "черти, я уже все сделала, куда вам-то, сидите молча и вдыхайте нектарин".
Кроме того, добавил Гаспарян, у Пелоси есть личные президентские амбиции, и, вполне вероятно, она может выставить свою кандидатуру.
Важность вопроса выборов США обостряется еще и состоянием президента Штатов Джо Байдена, заметил эксперт.
Полный текст интервью читайте здесь.
- РИА Новости, 1920, 06.08.2022
Вчера, 04:45
Эксперт рассказал, как Китай ответит США за визит Пелоси на ТайваньКитай ответит США тем, что сделает несколько жестких заявлений, объявит санкции против ряда Тайваньских и американских компаний, а также простимулирует создание финансовых структур, не зависящих от Штатов и расширит военно-техническое сотрудничество с Россией, сказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью Украина.ру
 
НовостиДемократическая партияНэнси ПелосиСШАТайвань
 
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