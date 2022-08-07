https://ukraina.ru/20220807/1037380706.html

Эксперт: Пелоси полетела на Тайвань, чтобы спасти демократов в США

Эксперт: Пелоси полетела на Тайвань, чтобы спасти демократов в США - 07.08.2022 Украина.ру

Эксперт: Пелоси полетела на Тайвань, чтобы спасти демократов в США

Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань связан с предстоящими выборами и является "козырем в рукаве" демократов, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-08-07T18:00

2022-08-07T18:00

2022-08-07T18:00

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демократическая партия

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сша

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Поездка Пелоси, по его мнению, лишила республиканцев важного козыря, потому что противостояние с Китаем, по словам Гаспаряна, было именно их повесткой.Теперь, по его словам, на любое заявление республиканской партии о Пекине, Пелоси сможет ответить "черти, я уже все сделала, куда вам-то, сидите молча и вдыхайте нектарин".Кроме того, добавил Гаспарян, у Пелоси есть личные президентские амбиции, и, вполне вероятно, она может выставить свою кандидатуру.Важность вопроса выборов США обостряется еще и состоянием президента Штатов Джо Байдена, заметил эксперт.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220806/1037332171.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, демократическая партия, нэнси пелоси, сша, тайвань