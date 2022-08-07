Трамп рассказал о новой стране "третьего мира" в Америке, которая идёт к коммунизму
11:00 07.08.2022 (обновлено: 11:18 07.08.2022)
США во многих аспектах превратились в страну "третьего мира". Об этом заявил бывший президент Дональд Трамп, выступая на Конференции консервативных политических действий. Запись его выступления была опубликована 6 августа на сайте американской сети кабельного и спутникового телевидения C-SPAN
"Мы во многих отношениях государство третьего мира. Мы страна, чья экономика барахтается, чьи цепочки поставок нарушены, где магазины не заполнены, а посылки не доходят, чья система образования находится в конце любого списка", — сказал экс-президент США.
По мнению Трампа, США "больше не уважают и не слушают в мире". Кроме того, бывший президент напомнил, что в стране зафиксирована самая высокая за 40 лет инфляция и высочайшие цены на энергоносители.
Наша система разрушена, мы идём к социализму, и мы идём к коммунизму
Он добавил, что США больше не могут считаться независимыми в энергетике и вынуждены "умолять" Венесуэлу и Саудовскую Аравию о поставках нефти.
18 июня, 10:54Трамп признал, что США ведут мир к третьей мировой войне и призвал Европу давать Киеву больше оружияНынешняя американская администрация своими действиями провоцирует третью мировую войну, заявил экс-президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Теннеси, однако тут же добавил, что Европа слишком мало поставляет оружия Украине
При этом Трамп утверждал, что ещё два года назад, когда он был президентом, ситуация в США была совершенно другой. По его мнению, республиканцы должны начать менять положение дел в стране уже в ноябре, после промежуточных выборов в конгресс страны.