Трамп рассказал о новой стране "третьего мира" в Америке, которая идёт к коммунизму - 07.08.2022 Украина.ру
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Трамп рассказал о новой стране "третьего мира" в Америке, которая идёт к коммунизму
Трамп рассказал о новой стране "третьего мира" в Америке, которая идёт к коммунизму - 07.08.2022 Украина.ру
Трамп рассказал о новой стране "третьего мира" в Америке, которая идёт к коммунизму
США во многих аспектах превратились в страну "третьего мира". Об этом заявил бывший президент Дональд Трамп, выступая на Конференции консервативных политических действий. Запись его выступления была опубликована 6 августа на сайте американской сети кабельного и спутникового телевидения C-SPAN
2022-08-07T11:00
2022-08-07T11:18
новости
сша
дональд трамп
кризис
социализм
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По мнению Трампа, США "больше не уважают и не слушают в мире". Кроме того, бывший президент напомнил, что в стране зафиксирована самая высокая за 40 лет инфляция и высочайшие цены на энергоносители.Он добавил, что США больше не могут считаться независимыми в энергетике и вынуждены "умолять" Венесуэлу и Саудовскую Аравию о поставках нефти.При этом Трамп утверждал, что ещё два года назад, когда он был президентом, ситуация в США была совершенно другой. По его мнению, республиканцы должны начать менять положение дел в стране уже в ноябре, после промежуточных выборов в конгресс страны.
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новости, сша, дональд трамп, кризис, социализм

Трамп рассказал о новой стране "третьего мира" в Америке, которая идёт к коммунизму

11:00 07.08.2022 (обновлено: 11:18 07.08.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБрифинг президента США Д. Трампа
Брифинг президента США Д. Трампа - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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США во многих аспектах превратились в страну "третьего мира". Об этом заявил бывший президент Дональд Трамп, выступая на Конференции консервативных политических действий. Запись его выступления была опубликована 6 августа на сайте американской сети кабельного и спутникового телевидения C-SPAN

"Мы во многих отношениях государство третьего мира. Мы страна, чья экономика барахтается, чьи цепочки поставок нарушены, где магазины не заполнены, а посылки не доходят, чья система образования находится в конце любого списка", — сказал экс-президент США.

По мнению Трампа, США "больше не уважают и не слушают в мире". Кроме того, бывший президент напомнил, что в стране зафиксирована самая высокая за 40 лет инфляция и высочайшие цены на энергоносители.

Наша система разрушена, мы идём к социализму, и мы идём к коммунизму

Трамп
Дональд Трамп
Экс-президент США
Он добавил, что США больше не могут считаться независимыми в энергетике и вынуждены "умолять" Венесуэлу и Саудовскую Аравию о поставках нефти.
Брифинг президента США Д. Трампа - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 10:54
Трамп признал, что США ведут мир к третьей мировой войне и призвал Европу давать Киеву больше оружияНынешняя американская администрация своими действиями провоцирует третью мировую войну, заявил экс-президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Теннеси, однако тут же добавил, что Европа слишком мало поставляет оружия Украине
При этом Трамп утверждал, что ещё два года назад, когда он был президентом, ситуация в США была совершенно другой. По его мнению, республиканцы должны начать менять положение дел в стране уже в ноябре, после промежуточных выборов в конгресс страны.
 
НовостиСШАДональд Трампкризиссоциализм
 
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