https://ukraina.ru/20220807/1037375367.html

Трамп рассказал о новой стране "третьего мира" в Америке, которая идёт к коммунизму

Трамп рассказал о новой стране "третьего мира" в Америке, которая идёт к коммунизму - 07.08.2022 Украина.ру

Трамп рассказал о новой стране "третьего мира" в Америке, которая идёт к коммунизму

США во многих аспектах превратились в страну "третьего мира". Об этом заявил бывший президент Дональд Трамп, выступая на Конференции консервативных политических действий. Запись его выступления была опубликована 6 августа на сайте американской сети кабельного и спутникового телевидения C-SPAN

2022-08-07T11:00

2022-08-07T11:00

2022-08-07T11:18

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По мнению Трампа, США "больше не уважают и не слушают в мире". Кроме того, бывший президент напомнил, что в стране зафиксирована самая высокая за 40 лет инфляция и высочайшие цены на энергоносители.Он добавил, что США больше не могут считаться независимыми в энергетике и вынуждены "умолять" Венесуэлу и Саудовскую Аравию о поставках нефти.При этом Трамп утверждал, что ещё два года назад, когда он был президентом, ситуация в США была совершенно другой. По его мнению, республиканцы должны начать менять положение дел в стране уже в ноябре, после промежуточных выборов в конгресс страны.

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новости, сша, дональд трамп, кризис, социализм