Северная Македония передала Украине устаревшие танки и самолеты - 06.08.2022 Украина.ру
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Северная Македония передала Украине устаревшие танки и самолеты
Северная Македония передала Украине устаревшие танки и самолеты - 06.08.2022 Украина.ру
Северная Македония передала Украине устаревшие танки и самолеты
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк поблагодарил Северную Македонию за передачу Украине партии танков и самолетов. Об этом политик написал 6 августа у себя на странице в соцсетях.
2022-08-06T17:56
2022-08-06T17:56
македония
украина
поставки
танки
самолеты
новости
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Подоляк расценил это как "проявление мужества". До этого новостной портал МКД сообщил, что власти Северной Македонии передают Украине четыре штурмовика Су-25. Самолеты были куплены у Украины в 2001 году. Согласно информации в СМИ, штурмовики покупались с целью противостояния албанским сепаратистским группировкам, и с 2004 года не использовались.Ранее, 29 июля, македонское издание РТС сообщило, что Скопье передаст Киеву партию танков Т-72 – об этом стало известно уже после того, как в соцсетях появились кадры с колонной техники.Как заявили в Минобороны Северной Македонии, танки были на вооружении в подразделении, которое вскоре будет расформировано, а сами танки передадут по причине того, что они уже устарели.
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македония, украина, поставки, танки, самолеты, новости

Северная Македония передала Украине устаревшие танки и самолеты

17:56 06.08.2022
 
© commons.wikimedia.org / Sgt. Andres Chandler Т-72
Т-72 - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© commons.wikimedia.org / Sgt. Andres Chandler
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Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк поблагодарил Северную Македонию за передачу Украине партии танков и самолетов. Об этом политик написал 6 августа у себя на странице в соцсетях.
Подоляк расценил это как "проявление мужества".
Много народов сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив плечо в виде танков и самолетов.
Михаил Подоляк
Советник главы Офиса Президента Украины
До этого новостной портал МКД сообщил, что власти Северной Македонии передают Украине четыре штурмовика Су-25. Самолеты были куплены у Украины в 2001 году. Согласно информации в СМИ, штурмовики покупались с целью противостояния албанским сепаратистским группировкам, и с 2004 года не использовались.
Ранее, 29 июля, македонское издание РТС сообщило, что Скопье передаст Киеву партию танков Т-72 – об этом стало известно уже после того, как в соцсетях появились кадры с колонной техники.
Как заявили в Минобороны Северной Македонии, танки были на вооружении в подразделении, которое вскоре будет расформировано, а сами танки передадут по причине того, что они уже устарели.
Большая семёрка Одесса - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 16:00Спецоперация
Хроника событий на Украине на 16:00 29 июля: угроза Билецкого, зерно, Т-72 из Македонии
 
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