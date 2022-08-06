https://ukraina.ru/20220806/1037369651.html

Северная Македония передала Украине устаревшие танки и самолеты

Северная Македония передала Украине устаревшие танки и самолеты - 06.08.2022 Украина.ру

Северная Македония передала Украине устаревшие танки и самолеты

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк поблагодарил Северную Македонию за передачу Украине партии танков и самолетов. Об этом политик написал 6 августа у себя на странице в соцсетях.

2022-08-06T17:56

2022-08-06T17:56

2022-08-06T17:56

македония

украина

поставки

танки

самолеты

новости

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Подоляк расценил это как "проявление мужества". До этого новостной портал МКД сообщил, что власти Северной Македонии передают Украине четыре штурмовика Су-25. Самолеты были куплены у Украины в 2001 году. Согласно информации в СМИ, штурмовики покупались с целью противостояния албанским сепаратистским группировкам, и с 2004 года не использовались.Ранее, 29 июля, македонское издание РТС сообщило, что Скопье передаст Киеву партию танков Т-72 – об этом стало известно уже после того, как в соцсетях появились кадры с колонной техники.Как заявили в Минобороны Северной Македонии, танки были на вооружении в подразделении, которое вскоре будет расформировано, а сами танки передадут по причине того, что они уже устарели.

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македония, украина, поставки, танки, самолеты, новости