https://ukraina.ru/20220806/1037369651.html
Северная Македония передала Украине устаревшие танки и самолеты
Северная Македония передала Украине устаревшие танки и самолеты - 06.08.2022 Украина.ру
Северная Македония передала Украине устаревшие танки и самолеты
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк поблагодарил Северную Македонию за передачу Украине партии танков и самолетов. Об этом политик написал 6 августа у себя на странице в соцсетях.
2022-08-06T17:56
2022-08-06T17:56
2022-08-06T17:56
македония
украина
поставки
танки
самолеты
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103388/77/1033887767_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_da0cc2ef052c4518d8d85a96a82a34d1.jpg.webp
Подоляк расценил это как "проявление мужества". До этого новостной портал МКД сообщил, что власти Северной Македонии передают Украине четыре штурмовика Су-25. Самолеты были куплены у Украины в 2001 году. Согласно информации в СМИ, штурмовики покупались с целью противостояния албанским сепаратистским группировкам, и с 2004 года не использовались.Ранее, 29 июля, македонское издание РТС сообщило, что Скопье передаст Киеву партию танков Т-72 – об этом стало известно уже после того, как в соцсетях появились кадры с колонной техники.Как заявили в Минобороны Северной Македонии, танки были на вооружении в подразделении, которое вскоре будет расформировано, а сами танки передадут по причине того, что они уже устарели.
https://ukraina.ru/20220729/1037022347.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103388/77/1033887767_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_c9f247c22e0dea06f2e9e66f081335fc.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
македония, украина, поставки, танки, самолеты, новости
Северная Македония передала Украине устаревшие танки и самолеты
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк поблагодарил Северную Македонию за передачу Украине партии танков и самолетов. Об этом политик написал 6 августа у себя на странице в соцсетях.
Подоляк расценил это как "проявление мужества".
Много народов сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив плечо в виде танков и самолетов.
Михаил Подоляк
Советник главы Офиса Президента Украины
До этого новостной портал МКД сообщил, что власти Северной Македонии передают Украине четыре штурмовика Су-25. Самолеты были куплены у Украины в 2001 году. Согласно информации в СМИ, штурмовики покупались с целью противостояния албанским сепаратистским группировкам, и с 2004 года не использовались.
Ранее, 29 июля, македонское издание РТС сообщило, что Скопье передаст Киеву партию танков Т-72 – об этом стало известно уже после того, как в соцсетях появились кадры с колонной техники.
Как заявили в Минобороны Северной Македонии, танки были на вооружении в подразделении, которое вскоре будет расформировано, а сами танки передадут по причине того, что они уже устарели.