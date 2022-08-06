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Новости о смерти замглавы Новой Каховки оказались преждевременными

Новости о смерти замглавы Новой Каховки оказались преждевременными - 06.08.2022 Украина.ру

Новости о смерти замглавы Новой Каховки оказались преждевременными

Заместитель главы администрации Новой Каховки по ЖХК Виталий Гура, на которого сегодня было совершено покушение, на данный момент жив. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заместителя главы ВГА Херсонской области Кирилла Стремоусова.

2022-08-06T16:30

2022-08-06T16:30

2022-08-06T17:26

покушение

новая каховка

теракт

херсонская область

новости

украина

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Ранее о том, что чиновник скончался по дороге в Крым, куда его пытались вывезти для лечения, сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.По словам Кирилла Стремоусова, в настоящий момент Виталий Гура находится в реанимации. Напомним, сегодня, 6 августа, на чиновника напали возле его дома и попытались застрелить. Как сообщил источник, Неизвестные расстреляли Гура, предположительно из пистолета Макарова. На месте покушения обнаружены стреляные гильзы от ПМ.Также сообщалось о крайне тяжелом состоянии чиновника и обсуждении решения о его эвакуации в Крым.Следует отметить, что подобное покушение далеко не первое в Херсонской области. Так, в середине июня глава регионального управления службы исполнения наказаний Евгений Соболев получил ранения при взрыве самодельной бомбы неподалеку от его машины. Чуть позже, 22 июня в результате покушения получил легкие ранения глава военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрий Турулев, спустя еще два дня – в результате взрыва самодельного взрывного устройства погиб сотрудник военно-гражданской администрации Дмитрий Савлученко.Также сообщалось, что силовые структуры Херсонской области в начале июля предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации Владимира Сальдо.

https://ukraina.ru/20220806/1037367402.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

покушение, новая каховка, теракт, херсонская область, новости, украина