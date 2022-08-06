https://ukraina.ru/20220806/1037367402.html

Произошло покушение на замглавы Новой Каховки

Произошло покушение на замглавы Новой Каховки - 06.08.2022 Украина.ру

Произошло покушение на замглавы Новой Каховки

Покушение на заместителя главы местной администрации по ЖКХ Виталия Гура совершили в Новой Каховке, сообщает 6 августа РИА Новости со ссылкой на источник в местной администрации.

2022-08-06T15:02

2022-08-06T15:02

2022-08-06T15:02

херсонская область

херсон

новая каховка

новости

покушение

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Как сообщается, на чиновника напали возле его дома и попытались застрелить. По словам источника, Виталий Гур в настоящий момент госпитализирован. Его состояние в настоящий момент крайне тяжелое, обсуждается вопрос о его эвакуации в Крым.Следует отметить, что подобное покушение далеко не первое в Херсонской области. Так, в середине июня глава регионального управления службы исполнения наказаний Евгений Соболев получил ранения при взрыве самодельной бомбы неподалеку от его машины. Чуть позже, 22 июня в результате покушения получил легкие ранения глава военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрий Турулев, спустя еще два дня – в результате взрыва самодельного взрывного устройства погиб сотрудник военно-гражданской администрации Дмитрий Савлученко.Также сообщалось, что силовые структуры Херсонской области в начале июля предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации Владимира Сальдо.

https://ukraina.ru/20220711/1034332131.html

новая каховка

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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херсонская область, херсон, новая каховка, новости, покушение