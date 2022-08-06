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Произошло покушение на замглавы Новой Каховки
Произошло покушение на замглавы Новой Каховки - 06.08.2022 Украина.ру
Произошло покушение на замглавы Новой Каховки
Покушение на заместителя главы местной администрации по ЖКХ Виталия Гура совершили в Новой Каховке, сообщает 6 августа РИА Новости со ссылкой на источник в местной администрации.
2022-08-06T15:02
2022-08-06T15:02
2022-08-06T15:02
херсонская область
херсон
новая каховка
новости
покушение
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Как сообщается, на чиновника напали возле его дома и попытались застрелить. По словам источника, Виталий Гур в настоящий момент госпитализирован. Его состояние в настоящий момент крайне тяжелое, обсуждается вопрос о его эвакуации в Крым.Следует отметить, что подобное покушение далеко не первое в Херсонской области. Так, в середине июня глава регионального управления службы исполнения наказаний Евгений Соболев получил ранения при взрыве самодельной бомбы неподалеку от его машины. Чуть позже, 22 июня в результате покушения получил легкие ранения глава военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрий Турулев, спустя еще два дня – в результате взрыва самодельного взрывного устройства погиб сотрудник военно-гражданской администрации Дмитрий Савлученко.Также сообщалось, что силовые структуры Херсонской области в начале июля предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации Владимира Сальдо.
https://ukraina.ru/20220711/1034332131.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
херсонская область, херсон, новая каховка, новости, покушение
Произошло покушение на замглавы Новой Каховки
Покушение на заместителя главы местной администрации по ЖКХ Виталия Гура совершили в Новой Каховке, сообщает 6 августа РИА Новости со ссылкой на источник в местной администрации.
Как сообщается, на чиновника напали возле его дома и попытались застрелить.
Неизвестные расстреляли Гура, предположительно из пистолета Макарова. На месте покушения обнаружены стреляные гильзы от ПМ.
По словам источника, Виталий Гур в настоящий момент госпитализирован. Его состояние в настоящий момент крайне тяжелое, обсуждается вопрос о его эвакуации в Крым.
Следует отметить, что подобное покушение далеко не первое в Херсонской области. Так, в середине июня глава регионального управления службы исполнения наказаний Евгений Соболев получил ранения при взрыве самодельной бомбы неподалеку от его машины. Чуть позже, 22 июня в результате покушения получил легкие ранения глава военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрий Турулев, спустя еще два дня – в результате взрыва самодельного взрывного устройства погиб сотрудник военно-гражданской администрации Дмитрий Савлученко.
Также сообщалось, что силовые структуры Херсонской области в начале июля предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации Владимира Сальдо.