Эрдоган заявил, что Турция будет платить за газ в рублях
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом в Сочи
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет оплачивать поставки российского природного газа в рублях. Об этом 6 августа сообщает турецкое новостное агентство "Анадолу".
По словам турецкого лидера, это стало результатом переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Мы согласовали с Путиным оплату в рублях по торговле природным газом. Надеемся, что это принесет финансовую выгоду обеим сторонам.
Эрдоган также отметил важность сотрудничества с Россией в сфере обеспечения вывоза зерна с Украины морским путем. По его словами, в настоящий момент на очереди еще около 20 кораблей.
Кроме того, турецкий лидер заявил о том, что Турция по-прежнему готова организовать возможные переговоры президента России с президентом Украины Владимиром Зеленским с целью добиться мира в регионе.
Упомянул президент Турции и другие стороны экономического сотрудничества – так, он заявил о намерении лично проинспектировать строящуюся российскими специалистами в Турции атомную электростанцию "Аккую", а затем рассказать Путину о ситуации на объекте и вместе определить дальнейшие шаги. Также Эрдоган заявил, что Турция и Россия подписали "дорожную карту" по экономическому сотрудничеству и намерены довести товарооборот до 100 миллиарда долларов.
Напомним, вчера, 5 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры длились более 4 часов.
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