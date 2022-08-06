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Эрдоган заявил, что Турция будет платить за газ в рублях

Эрдоган заявил, что Турция будет платить за газ в рублях - 06.08.2022 Украина.ру

Эрдоган заявил, что Турция будет платить за газ в рублях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет оплачивать поставки российского природного газа в рублях. Об этом 6 августа сообщает турецкое новостное агентство "Анадолу".

2022-08-06T14:13

2022-08-06T14:13

2022-08-06T14:13

эрдоган

турция

владимир путин

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По словам турецкого лидера, это стало результатом переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Эрдоган также отметил важность сотрудничества с Россией в сфере обеспечения вывоза зерна с Украины морским путем. По его словами, в настоящий момент на очереди еще около 20 кораблей.Кроме того, турецкий лидер заявил о том, что Турция по-прежнему готова организовать возможные переговоры президента России с президентом Украины Владимиром Зеленским с целью добиться мира в регионе.Упомянул президент Турции и другие стороны экономического сотрудничества – так, он заявил о намерении лично проинспектировать строящуюся российскими специалистами в Турции атомную электростанцию "Аккую", а затем рассказать Путину о ситуации на объекте и вместе определить дальнейшие шаги. Также Эрдоган заявил, что Турция и Россия подписали "дорожную карту" по экономическому сотрудничеству и намерены довести товарооборот до 100 миллиарда долларов.Напомним, вчера, 5 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры длились более 4 часов.

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эрдоган, турция, владимир путин, украина, газ, новости, рубль