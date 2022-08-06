Несмотря на боевые действия на Украине продолжат приватизацию
© РИА Новости/Сергей Поляков, PixabayКоллаж приватизация Украина
© РИА Новости/Сергей Поляков, Pixabay
Украинские власти возобновят процесс приватизации государственного имущества в сентябре, сообщила 6 августа украинским СМИ и. о. председателя Фонда государственного имущества Украины Ольга Батова.
По ее словам, процесс приватизации начнется с хлебокомбинатов и спиртовых заводов.
Сейчас мы считаем важным начать приватизацию комбинатов хлебопродуктов, спиртовых заводов и тех объектов, которые могут помочь стране решить проблему с зерном, с зерновыми хранилищами - с тем, чтобы переработать это зерно.
Батова добавила, что к настоящему времени Фонд государственного имущества Украины подготовил около двух сотен объектов, уже готовых к приватизации.
Все эти объекты являются интересными для инвесторов, потому что они расположены на Западной Украине и в регионах, где не ведутся активные боевые действия. Эти предприятия интересны для релокации бизнеса.
Напомним, 31 августа Верховная Рада упростила приватизацию украинских предприятий во время военного положения. За соответствующий закон проголосовало большинство депутатов.