Несмотря на боевые действия на Украине продолжат приватизацию - 06.08.2022 Украина.ру
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Несмотря на боевые действия на Украине продолжат приватизацию
Несмотря на боевые действия на Украине продолжат приватизацию - 06.08.2022 Украина.ру
Несмотря на боевые действия на Украине продолжат приватизацию
Украинские власти возобновят процесс приватизации государственного имущества в сентябре, сообщила 6 августа украинским СМИ и. о. председателя Фонда государственного имущества Украины Ольга Батова.
2022-08-06T12:41
2022-08-06T12:41
приватизация
украина
деньги
бизнес
новости
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По ее словам, процесс приватизации начнется с хлебокомбинатов и спиртовых заводов.Батова добавила, что к настоящему времени Фонд государственного имущества Украины подготовил около двух сотен объектов, уже готовых к приватизации.Напомним, 31 августа Верховная Рада упростила приватизацию украинских предприятий во время военного положения. За соответствующий закон проголосовало большинство депутатов.
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приватизация, украина, деньги, бизнес, новости

Несмотря на боевые действия на Украине продолжат приватизацию

12:41 06.08.2022
 
© РИА Новости/Сергей Поляков, PixabayКоллаж приватизация Украина
Коллаж приватизация Украина
© РИА Новости/Сергей Поляков, Pixabay
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Украинские власти возобновят процесс приватизации государственного имущества в сентябре, сообщила 6 августа украинским СМИ и. о. председателя Фонда государственного имущества Украины Ольга Батова.
По ее словам, процесс приватизации начнется с хлебокомбинатов и спиртовых заводов.

Сейчас мы считаем важным начать приватизацию комбинатов хлебопродуктов, спиртовых заводов и тех объектов, которые могут помочь стране решить проблему с зерном, с зерновыми хранилищами - с тем, чтобы переработать это зерно.

Ольга Батова
и. о. председателя Фонда государственного имущества Украины
Батова добавила, что к настоящему времени Фонд государственного имущества Украины подготовил около двух сотен объектов, уже готовых к приватизации.
Все эти объекты являются интересными для инвесторов, потому что они расположены на Западной Украине и в регионах, где не ведутся активные боевые действия. Эти предприятия интересны для релокации бизнеса.
Ольга Батова
и. о. председателя Фонда государственного имущества Украины
Напомним, 31 августа Верховная Рада упростила приватизацию украинских предприятий во время военного положения. За соответствующий закон проголосовало большинство депутатов.
31 июля, 07:35
"Покупай, когда на улицах течет кровь, даже если она твоя". Приватизация под канонаду
 
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