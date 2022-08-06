https://ukraina.ru/20220806/1037364931.html

Несмотря на боевые действия на Украине продолжат приватизацию

Несмотря на боевые действия на Украине продолжат приватизацию - 06.08.2022 Украина.ру

Несмотря на боевые действия на Украине продолжат приватизацию

Украинские власти возобновят процесс приватизации государственного имущества в сентябре, сообщила 6 августа украинским СМИ и. о. председателя Фонда государственного имущества Украины Ольга Батова.

2022-08-06T12:41

2022-08-06T12:41

2022-08-06T12:41

приватизация

украина

деньги

бизнес

новости

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По ее словам, процесс приватизации начнется с хлебокомбинатов и спиртовых заводов.Батова добавила, что к настоящему времени Фонд государственного имущества Украины подготовил около двух сотен объектов, уже готовых к приватизации.Напомним, 31 августа Верховная Рада упростила приватизацию украинских предприятий во время военного положения. За соответствующий закон проголосовало большинство депутатов.

https://ukraina.ru/20220731/1037025712.html

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приватизация, украина, деньги, бизнес, новости