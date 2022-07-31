https://ukraina.ru/20220731/1037025712.html

"Покупай, когда на улицах течет кровь, даже если она твоя". Приватизация под канонаду

"Покупай, когда на улицах течет кровь, даже если она твоя". Приватизация под канонаду - 31.07.2022 Украина.ру

"Покупай, когда на улицах течет кровь, даже если она твоя". Приватизация под канонаду

Верховная Рада упростила приватизацию украинских предприятий во время военного положения. За соответствующий закон проголосовало большинство депутатов. Украина.ру, 31.07.2022

2022-07-31T07:35

2022-07-31T07:35

2022-07-31T07:36

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Верховная Рада упростила приватизацию украинских предприятий во время военного положения. За соответствующий закон проголосовало большинство депутатов.Согласно документу, при приватизации упрощается порядок подготовки объекта к продаже (минуя аудит, инвентаризацию и оценку стоимости активов), ускоряется порядок проведения торгов. По словам и.о главы Фонда госимущества к приватизации сегодня готовы уже 30 спиртзаводов и 7 комбинатов хлебопродуктов. Народный депутат и бывший спикер парламента Дмитрий Разумков считает такое решение пагубным для развития национальной экономики."Верховная Рада открыла Ящик Пандоры и проголосовала за Большую приватизацию (законопроект №7451), 233 голосов "за". В условиях войны, когда экономика переживает трудные времена, курс гривны меняется каждый час - начата распродажа украинской промышленности, - утверждает Разумков. -. Ведь этим законом закреплено, что в случае первого неудачного аукциона стартовая цена опускается на 50% и объект может быть выкуплен даже если на участие в аукционе подана одна заявка. При этом в общем доступе не будет указана полная информация о покупателе. Это прямой путь к созданию монополии. "Умная политика" и я лично были категорически против этого решения. Сейчас точно не время продавать госимущество, которое никто не сможет реализовать за нормальные деньги".Причем, как отметили эксперты, произошло это голосование именно в день Государственности Украины, что символично. Журналист Олег Ясинский удивлен, с какой скоростью растаскивают украинскую экономику. "Киевский режим продолжает успешное уничтожение того, что до сих пор чудом оставалось от Украины, пишет он. - Верховная Рада проголосовала за два законопроекта в этом направлении: Один - номер которого 7550 - об особых гарантиях и правах для граждан Польши на территории Украины.Согласно ему, поляки будут иметь те же права на трудоустройство, образование и социальную защиту, что и украинцы.И второй - под номером 7451 - о приватизации. Законопроект открывает возможность продавать предприятия с дисконтом в 50 процентов и одновременно с этим ограничивает доступ информации о том, кто участвует в аукционах.Уже никто не ответит, что украинские власти имеют в виду, говоря о "государственном суверенитете" и отправляя своих соотечественников умирать за интересы покупателей окровавленной украинской земли с 50% скидкой".Политический эксперт Юрий Гаврилечко считает, что приватизация во время войны – это редкий вид экономического извращения, граничащего с предательством: "Так поступали все страны, которые сталкиваются с необходимостью консолидации производственных ресурсов для победы. Инвесторы, готовые вкладывать в украинские предприятия деньги прямо сейчас, найтись найдутся. Но кроме вреда для украинской экономики и наживы для спекулянтов ни в чем продажа активов во время войны не принесет".Но привычной практикой для Украины назвал принятие законов по дерибану страны политический эксперт Дмитрий Корнейчук: "В Раде под шумок протянули законопроект от Банковой о "Большой приватизации". Война -войной, а дерибан страны никто не отменял. Так победим!"

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https://ukraina.ru/20220728/1036982031.html

https://ukraina.ru/20220701/1034271862.html

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Виктория Титова

эксклюзив, соцсети, госимущество, украина, приватизация