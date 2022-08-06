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Псковская область возьмет шефство над Бериславским районом Херсонщины

Псковская область возьмет шефство над Бериславским районом Херсонщины - 06.08.2022 Украина.ру

Псковская область возьмет шефство над Бериславским районом Херсонщины

Псковская область берет шефство над освобожденной территорией Бериславского района Херсонской области, сообщил 6 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

2022-08-06T12:03

2022-08-06T12:03

2022-08-06T12:03

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По словам чиновника, для региона это "масштабный вызов".Губернатор добавил, что сегодня, 6 августа, делегация из Псковской области прибыла на освобожденные территории, чтобы определиться с основными направлениями работы в подшефном районе.По словам Ведерникова, делегация привезла в Бериславский район две машины с гуманитарной помощью и три автобуса, которые можно будет использовать для подвоза школьников. Кроме того, губернатор пообещал организовать отдых на территории Псковщины для учеников подшефного района.Ведерников пообещал сделать все, чтобы обеспечить людей всем необходимым и помочь им вернуться к нормальной жизни.

https://ukraina.ru/20220528/1034045283.html

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псков, херсонская область, освобождённые регионы украины, новости, восстановление