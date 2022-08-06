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Псковская область возьмет шефство над Бериславским районом Херсонщины
Псковская область возьмет шефство над Бериславским районом Херсонщины - 06.08.2022 Украина.ру
Псковская область возьмет шефство над Бериславским районом Херсонщины
Псковская область берет шефство над освобожденной территорией Бериславского района Херсонской области, сообщил 6 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
2022-08-06T12:03
2022-08-06T12:03
2022-08-06T12:03
псков
херсонская область
освобождённые регионы украины
новости
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По словам чиновника, для региона это "масштабный вызов".Губернатор добавил, что сегодня, 6 августа, делегация из Псковской области прибыла на освобожденные территории, чтобы определиться с основными направлениями работы в подшефном районе.По словам Ведерникова, делегация привезла в Бериславский район две машины с гуманитарной помощью и три автобуса, которые можно будет использовать для подвоза школьников. Кроме того, губернатор пообещал организовать отдых на территории Псковщины для учеников подшефного района.Ведерников пообещал сделать все, чтобы обеспечить людей всем необходимым и помочь им вернуться к нормальной жизни.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
псков, херсонская область, освобождённые регионы украины, новости, восстановление
Псковская область возьмет шефство над Бериславским районом Херсонщины
Псковская область берет шефство над освобожденной территорией Бериславского района Херсонской области, сообщил 6 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, для региона это "масштабный вызов".
Теперь перед нами, перед правительством Псковской области новый масштабный вызов: наш регион берет шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. На рабочем совещании обсудили первые шаги в этом направлении: подготовку района к отопительному сезону, к новому учебному году, настройку системы здравоохранения и транспорта.
Михаил Ведерников
Губернатор Псковской области
Губернатор добавил, что сегодня, 6 августа, делегация из Псковской области прибыла на освобожденные территории, чтобы определиться с основными направлениями работы в подшефном районе.
По словам Ведерникова, делегация привезла в Бериславский район две машины с гуманитарной помощью и три автобуса, которые можно будет использовать для подвоза школьников. Кроме того, губернатор пообещал организовать отдых на территории Псковщины для учеников подшефного района.
Как только первая группа в 50-100 детей будет сформирована, организуем выезд и пребывание на нашей земле. В целом мы готовы принять порядка 500 детей.
Михаил Ведерников
Губернатор Псковской области
Ведерников пообещал сделать все, чтобы обеспечить людей всем необходимым и помочь им вернуться к нормальной жизни.