Псковская область возьмет шефство над Бериславским районом Херсонщины - 06.08.2022 Украина.ру
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Псковская область возьмет шефство над Бериславским районом Херсонщины
Псковская область возьмет шефство над Бериславским районом Херсонщины - 06.08.2022 Украина.ру
Псковская область возьмет шефство над Бериславским районом Херсонщины
Псковская область берет шефство над освобожденной территорией Бериславского района Херсонской области, сообщил 6 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
2022-08-06T12:03
2022-08-06T12:03
псков
херсонская область
освобождённые регионы украины
новости
восстановление
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По словам чиновника, для региона это "масштабный вызов".Губернатор добавил, что сегодня, 6 августа, делегация из Псковской области прибыла на освобожденные территории, чтобы определиться с основными направлениями работы в подшефном районе.По словам Ведерникова, делегация привезла в Бериславский район две машины с гуманитарной помощью и три автобуса, которые можно будет использовать для подвоза школьников. Кроме того, губернатор пообещал организовать отдых на территории Псковщины для учеников подшефного района.Ведерников пообещал сделать все, чтобы обеспечить людей всем необходимым и помочь им вернуться к нормальной жизни.
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псков, херсонская область, освобождённые регионы украины, новости, восстановление

Псковская область возьмет шефство над Бериславским районом Херсонщины

12:03 06.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Псковская область берет шефство над освобожденной территорией Бериславского района Херсонской области, сообщил 6 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, для региона это "масштабный вызов".
Теперь перед нами, перед правительством Псковской области новый масштабный вызов: наш регион берет шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. На рабочем совещании обсудили первые шаги в этом направлении: подготовку района к отопительному сезону, к новому учебному году, настройку системы здравоохранения и транспорта.
Михаил Ведерников
Губернатор Псковской области
Губернатор добавил, что сегодня, 6 августа, делегация из Псковской области прибыла на освобожденные территории, чтобы определиться с основными направлениями работы в подшефном районе.
По словам Ведерникова, делегация привезла в Бериславский район две машины с гуманитарной помощью и три автобуса, которые можно будет использовать для подвоза школьников. Кроме того, губернатор пообещал организовать отдых на территории Псковщины для учеников подшефного района.

Как только первая группа в 50-100 детей будет сформирована, организуем выезд и пребывание на нашей земле. В целом мы готовы принять порядка 500 детей.

Михаил Ведерников
Губернатор Псковской области
Ведерников пообещал сделать все, чтобы обеспечить людей всем необходимым и помочь им вернуться к нормальной жизни.
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