https://ukraina.ru/20220806/1037352419.html
"Не факт, что уберут": украинский политик рассказал про состояние урожая на Украине
"Не факт, что уберут": украинский политик рассказал про состояние урожая на Украине - 06.08.2022 Украина.ру
"Не факт, что уберут": украинский политик рассказал про состояние урожая на Украине
На Украине урожая на 60% меньше, чем было в прошлом году и не факт, что киевский режим сможет убрать это количество, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
2022-08-06T07:30
2022-08-06T07:30
2022-08-06T07:30
украина
олег царев
новости
урожай
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По подсчетам Министерства аграрной политики, урожай в этом году на Украине будет приблизительно на 60% ниже, чем прошлогодний.По его мнению, российская армия медленно, но последовательно движется вперед и с военной точки зрения и с экономической будет все хорошо.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220804/1037284057.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036394324_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_859c12f82a5581502ca6b2dee2630ae5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, олег царев, новости, урожай
"Не факт, что уберут": украинский политик рассказал про состояние урожая на Украине
На Украине урожая на 60% меньше, чем было в прошлом году и не факт, что киевский режим сможет убрать это количество, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру