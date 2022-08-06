"Не факт, что уберут": украинский политик рассказал про состояние урожая на Украине - 06.08.2022 Украина.ру
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"Не факт, что уберут": украинский политик рассказал про состояние урожая на Украине
"Не факт, что уберут": украинский политик рассказал про состояние урожая на Украине - 06.08.2022 Украина.ру
"Не факт, что уберут": украинский политик рассказал про состояние урожая на Украине
На Украине урожая на 60% меньше, чем было в прошлом году и не факт, что киевский режим сможет убрать это количество, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
2022-08-06T07:30
2022-08-06T07:30
украина
олег царев
новости
урожай
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По подсчетам Министерства аграрной политики, урожай в этом году на Украине будет приблизительно на 60% ниже, чем прошлогодний.По его мнению, российская армия медленно, но последовательно движется вперед и с военной точки зрения и с экономической будет все хорошо.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220804/1037284057.html
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украина, олег царев, новости, урожай

"Не факт, что уберут": украинский политик рассказал про состояние урожая на Украине

07:30 06.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСбор урожая пшеницы в Запорожской области
Сбор урожая пшеницы в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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На Украине урожая на 60% меньше, чем было в прошлом году и не факт, что киевский режим сможет убрать это количество, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
По подсчетам Министерства аграрной политики, урожай в этом году на Украине будет приблизительно на 60% ниже, чем прошлогодний.
Что касается Украины, то да, они уже говорят о 60% от того урожая, который был в прошлом году. И не факт, что они его уберут.
Олег Царев интервью
Олег Царев
народный депутат Украины четырех созывов
По его мнению, российская армия медленно, но последовательно движется вперед и с военной точки зрения и с экономической будет все хорошо.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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