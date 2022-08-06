https://ukraina.ru/20220806/1037352419.html

"Не факт, что уберут": украинский политик рассказал про состояние урожая на Украине

"Не факт, что уберут": украинский политик рассказал про состояние урожая на Украине - 06.08.2022 Украина.ру

"Не факт, что уберут": украинский политик рассказал про состояние урожая на Украине

На Украине урожая на 60% меньше, чем было в прошлом году и не факт, что киевский режим сможет убрать это количество, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру

2022-08-06T07:30

2022-08-06T07:30

2022-08-06T07:30

украина

олег царев

новости

урожай

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По подсчетам Министерства аграрной политики, урожай в этом году на Украине будет приблизительно на 60% ниже, чем прошлогодний.По его мнению, российская армия медленно, но последовательно движется вперед и с военной точки зрения и с экономической будет все хорошо.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220804/1037284057.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, олег царев, новости, урожай