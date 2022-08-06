https://ukraina.ru/20220806/1037351812.html
"Не случайность": Царев рассказал про смерть украинского олигарха Алексея Вадатурского
"Не случайность": Царев рассказал про смерть украинского олигарха Алексея Вадатурского - 06.08.2022 Украина.ру
"Не случайность": Царев рассказал про смерть украинского олигарха Алексея Вадатурского
Никто на Украине не верит, что смерть украинский олигарх Алексея Вадатурского была случайность, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
2022-08-06T07:00
2022-08-06T07:00
2022-08-06T07:00
олигарх
украина
олег царев
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1f/1037053710_14:0:1701:949_1920x0_80_0_0_a53a05fe0555b4edff1309caf3446c4a.png
Руководитель офиса президента Зеленского Андрей Ермак ранее сообщил, что в результате ракетного удара по Николаеву в своем доме ликвидирован украинский олигарх Алексей Вадатурский и его супруга.По его словам, Вадатурский обладал возможностью, как крупный продавец украинского зерна пользоваться "своими каналами для экспорта и тем самым путал карты Офису президента", поэтому многие обвиняют власть.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037310315.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1f/1037053710_225:0:1490:949_1920x0_80_0_0_b854ddda6e5c5918cd35c6e55ccddc85.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
олигарх, украина, олег царев, новости
"Не случайность": Царев рассказал про смерть украинского олигарха Алексея Вадатурского
Никто на Украине не верит, что смерть украинский олигарх Алексея Вадатурского была случайность, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
Руководитель офиса президента Зеленского Андрей Ермак ранее сообщил, что в результате ракетного удара по Николаеву в своем доме ликвидирован украинский олигарх Алексей Вадатурский и его супруга.
Мы на Украине все привыкли к тому, что наши украинские элиты организовывают войну, зарабатывают на войне, при этом ни их дети, ни сами олигархи, ни крупные чиновники, ни бизнесмены не страдают в результате этой войны. Поэтому сама мысль о том, что кто-нибудь (из них. — Ред.) может попасть, как самый обычный селянин, рабочий, служащий, обычный среднестатистический украинец, попасть под ракету, — она недопустима.
Олег Царев
Народный депутат Украины четырех созывов
По его словам, Вадатурский обладал возможностью, как крупный продавец украинского зерна пользоваться "своими каналами для экспорта и тем самым путал карты Офису президента", поэтому многие обвиняют власть.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.