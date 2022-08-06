"Не случайность": Царев рассказал про смерть украинского олигарха Алексея Вадатурского

Мы на Украине все привыкли к тому, что наши украинские элиты организовывают войну, зарабатывают на войне, при этом ни их дети, ни сами олигархи, ни крупные чиновники, ни бизнесмены не страдают в результате этой войны. Поэтому сама мысль о том, что кто-нибудь (из них. — Ред.) может попасть, как самый обычный селянин, рабочий, служащий, обычный среднестатистический украинец, попасть под ракету, — она недопустима.

Олег Царев Народный депутат Украины четырех созывов Народный депутат Украины четырех созывов