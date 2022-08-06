"Не случайность": Царев рассказал про смерть украинского олигарха Алексея Вадатурского - 06.08.2022 Украина.ру
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"Не случайность": Царев рассказал про смерть украинского олигарха Алексея Вадатурского
"Не случайность": Царев рассказал про смерть украинского олигарха Алексея Вадатурского - 06.08.2022 Украина.ру
"Не случайность": Царев рассказал про смерть украинского олигарха Алексея Вадатурского
Никто на Украине не верит, что смерть украинский олигарх Алексея Вадатурского была случайность, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
2022-08-06T07:00
2022-08-06T07:00
олигарх
украина
олег царев
новости
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Руководитель офиса президента Зеленского Андрей Ермак ранее сообщил, что в результате ракетного удара по Николаеву в своем доме ликвидирован украинский олигарх Алексей Вадатурский и его супруга.По его словам, Вадатурский обладал возможностью, как крупный продавец украинского зерна пользоваться "своими каналами для экспорта и тем самым путал карты Офису президента", поэтому многие обвиняют власть.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037310315.html
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олигарх, украина, олег царев, новости

"Не случайность": Царев рассказал про смерть украинского олигарха Алексея Вадатурского

07:00 06.08.2022
 
© кадр из видео Youtube-канала HLIBOROB TVАлексей Вадатурский
Алексей Вадатурский
© кадр из видео Youtube-канала HLIBOROB TV
Читать в
Никто на Украине не верит, что смерть украинский олигарх Алексея Вадатурского была случайность, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
Руководитель офиса президента Зеленского Андрей Ермак ранее сообщил, что в результате ракетного удара по Николаеву в своем доме ликвидирован украинский олигарх Алексей Вадатурский и его супруга.
Мы на Украине все привыкли к тому, что наши украинские элиты организовывают войну, зарабатывают на войне, при этом ни их дети, ни сами олигархи, ни крупные чиновники, ни бизнесмены не страдают в результате этой войны. Поэтому сама мысль о том, что кто-нибудь (из них. — Ред.) может попасть, как самый обычный селянин, рабочий, служащий, обычный среднестатистический украинец, попасть под ракету, — она недопустима.
Олег Царев интервью
Олег Царев
Народный депутат Украины четырех созывов
По его словам, Вадатурский обладал возможностью, как крупный продавец украинского зерна пользоваться "своими каналами для экспорта и тем самым путал карты Офису президента", поэтому многие обвиняют власть.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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