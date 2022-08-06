Украинский политик рассказал, зачем Турции нужно зерно из Украины
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВолгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт
Турция сейчас выстраивает свои отношения с соседними странами, поэтому ей чрезвычайно нужно зерно, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
Договоренность о вывозе зерна из украинских портов была достигнута Москвой и Киевом 22 июля в Стамбуле при участии ООН. Зерно будут доставлять из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного.
Турция сейчас выстраивает свои отношения с соседями как отношения такого регионального лидера. Для того, чтобы выстроить отношения со странами Африки, Азии, чрезвычайно нужно зерно. Важно не то, что Турция заработает на этих продажах, важно то, кому Турция продаст это зерно.
По его мнению, Турция становится трейдером, государством, которое определяет, кому продать зерно.
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