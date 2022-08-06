https://ukraina.ru/20220806/1037348473.html

Украинский политик рассказал, зачем Турции нужно зерно из Украины

Украинский политик рассказал, зачем Турции нужно зерно из Украины - 06.08.2022 Украина.ру

Украинский политик рассказал, зачем Турции нужно зерно из Украины

Турция сейчас выстраивает свои отношения с соседними странами, поэтому ей чрезвычайно нужно зерно, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру

2022-08-06T06:00

2022-08-06T06:00

2022-08-06T06:00

зерно

турция

украина

олег царев

новости

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Договоренность о вывозе зерна из украинских портов была достигнута Москвой и Киевом 22 июля в Стамбуле при участии ООН. Зерно будут доставлять из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного.По его мнению, Турция становится трейдером, государством, которое определяет, кому продать зерно.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220805/1037326449.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

зерно, турция, украина, олег царев, новости