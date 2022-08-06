Украинский политик рассказал, зачем Турции нужно зерно из Украины - 06.08.2022 Украина.ру
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Украинский политик рассказал, зачем Турции нужно зерно из Украины
Украинский политик рассказал, зачем Турции нужно зерно из Украины - 06.08.2022 Украина.ру
Украинский политик рассказал, зачем Турции нужно зерно из Украины
Турция сейчас выстраивает свои отношения с соседними странами, поэтому ей чрезвычайно нужно зерно, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
2022-08-06T06:00
2022-08-06T06:00
зерно
турция
украина
олег царев
новости
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Договоренность о вывозе зерна из украинских портов была достигнута Москвой и Киевом 22 июля в Стамбуле при участии ООН. Зерно будут доставлять из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного.По его мнению, Турция становится трейдером, государством, которое определяет, кому продать зерно.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037326449.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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зерно, турция, украина, олег царев, новости

Украинский политик рассказал, зачем Турции нужно зерно из Украины

06:00 06.08.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВолгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт
Волгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости . Кирилл Брага
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Турция сейчас выстраивает свои отношения с соседними странами, поэтому ей чрезвычайно нужно зерно, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
Договоренность о вывозе зерна из украинских портов была достигнута Москвой и Киевом 22 июля в Стамбуле при участии ООН. Зерно будут доставлять из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного.
Турция сейчас выстраивает свои отношения с соседями как отношения такого регионального лидера. Для того, чтобы выстроить отношения со странами Африки, Азии, чрезвычайно нужно зерно. Важно не то, что Турция заработает на этих продажах, важно то, кому Турция продаст это зерно.
Олег Царев интервью
Олег Царев
Народный депутат Украины четырех созывов
По его мнению, Турция становится трейдером, государством, которое определяет, кому продать зерно.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
зерно судно порт Украина - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
Вчера, 09:40Спецоперация
Хроника событий на Украине на утро 5 августаВ Херсоне обезвредили диверсионную группу с Украины. Из украинских портов вышли три судна с зерном
 
зерноТурцияУкраинаОлег ЦаревНовости
 
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Заголовок открываемого материала
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