Вассерман: Украина воевать не может, но террором занимается из любви к процессу - 06.08.2022 Украина.ру
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Вассерман: Украина воевать не может, но террором занимается из любви к процессу
Вассерман: Украина воевать не может, но террором занимается из любви к процессу - 06.08.2022 Украина.ру
Вассерман: Украина воевать не может, но террором занимается из любви к процессу
Украинские террористы воевать не могут, зато террором занимаются "с превеликим удовольствием". Об этом в интервью Украина.ру заявил депутат Госдумы России Анатолий Вассерман
2022-08-06T04:30
2022-08-06T04:30
гитлер
вассерман
терроризм
новости
украина
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Вассерман также считает, что на Украине копируют гитлеровский нацизм. Он напомнил, что Гитлер к концу жизни делал все, чтобы погибло как можно больше немцев. Нынешние украинские власти, сказал депутат, считают, будто "каждый, кто не способен умереть в бою, жизни не достоин".Полную версию интервью Вассермана можно прочитать на нашем сайте
https://ukraina.ru/20220731/1037057676.html
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гитлер, вассерман, терроризм, новости, украина

Вассерман: Украина воевать не может, но террором занимается из любви к процессу

04:30 06.08.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк10-й съезд партии "Справедливая Россия", Анатолий Вассерман
10-й съезд партии Справедливая Россия, Анатолий Вассерман - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Украинские террористы воевать не могут, зато террором занимаются "с превеликим удовольствием". Об этом в интервью Украина.ру заявил депутат Госдумы России Анатолий Вассерман
Кроме того, чтобы просто перевалить вину со своей головы на здоровую, они, похоже, занимаются террором еще просто из любви к этому искусству
Анатолий Вассерман
депутат Госдумы России
Вассерман также считает, что на Украине копируют гитлеровский нацизм. Он напомнил, что Гитлер к концу жизни делал все, чтобы погибло как можно больше немцев.
Нынешние украинские власти, сказал депутат, считают, будто "каждый, кто не способен умереть в бою, жизни не достоин".
Полную версию интервью Вассермана можно прочитать на нашем сайте
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 19:00Спецоперация
Терроризм как проверенный метод. Итоги 31 июля на Украине
 
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