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Вассерман: Украина воевать не может, но террором занимается из любви к процессу
Вассерман: Украина воевать не может, но террором занимается из любви к процессу - 06.08.2022 Украина.ру
Вассерман: Украина воевать не может, но террором занимается из любви к процессу
Украинские террористы воевать не могут, зато террором занимаются "с превеликим удовольствием". Об этом в интервью Украина.ру заявил депутат Госдумы России Анатолий Вассерман
2022-08-06T04:30
2022-08-06T04:30
2022-08-06T04:30
гитлер
вассерман
терроризм
новости
украина
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Вассерман также считает, что на Украине копируют гитлеровский нацизм. Он напомнил, что Гитлер к концу жизни делал все, чтобы погибло как можно больше немцев. Нынешние украинские власти, сказал депутат, считают, будто "каждый, кто не способен умереть в бою, жизни не достоин".Полную версию интервью Вассермана можно прочитать на нашем сайте
https://ukraina.ru/20220731/1037057676.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
гитлер, вассерман, терроризм, новости, украина
Вассерман: Украина воевать не может, но террором занимается из любви к процессу
Украинские террористы воевать не могут, зато террором занимаются "с превеликим удовольствием". Об этом в интервью Украина.ру заявил депутат Госдумы России Анатолий Вассерман