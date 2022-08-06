https://ukraina.ru/20220806/1037328202.html

Вассерман: Украина воевать не может, но террором занимается из любви к процессу

Вассерман: Украина воевать не может, но террором занимается из любви к процессу - 06.08.2022 Украина.ру

Вассерман: Украина воевать не может, но террором занимается из любви к процессу

Украинские террористы воевать не могут, зато террором занимаются "с превеликим удовольствием". Об этом в интервью Украина.ру заявил депутат Госдумы России Анатолий Вассерман

2022-08-06T04:30

2022-08-06T04:30

2022-08-06T04:30

гитлер

вассерман

терроризм

новости

украина

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Вассерман также считает, что на Украине копируют гитлеровский нацизм. Он напомнил, что Гитлер к концу жизни делал все, чтобы погибло как можно больше немцев. Нынешние украинские власти, сказал депутат, считают, будто "каждый, кто не способен умереть в бою, жизни не достоин".Полную версию интервью Вассермана можно прочитать на нашем сайте

https://ukraina.ru/20220731/1037057676.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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гитлер, вассерман, терроризм, новости, украина